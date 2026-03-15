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19:18 - Saint-Didier : démographie et socio-économie impactent les municipales Comment la population de Saint-Didier peut-elle peser sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,51%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (93,80%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1114 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,76%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Didier mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,89% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Didier lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Saint-Didier en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,41% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 14,65% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Didier comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,48% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,57% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,36% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Didier vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 29,50 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Didier, en fort retrait face aux 44,7 % nationaux, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 80,75 % de participation dans la ville (contre 19,25 % d'abstention). La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 45,13 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 72,01 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 52,33 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays. À l'occasion des élections municipales de 2026, l'état de la participation agira en définitive sur les résultats de Saint-Didier.

15:59 - Saint-Didier classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Didier s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,48%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,83%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,27%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Didier accordaient leurs suffrages à Christine Le Nabour (Ensemble !) avec 42,62% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christine Le Nabour culminant à 65,64% des voix sur place. Le panorama politique de Saint-Didier a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Saint-Didier ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Didier voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 37,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 20,41%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 66,78% pour Emmanuel Macron, contre 33,22% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Didier accordaient leurs suffrages à Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) avec 38,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,22% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Didier un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Le montant de la fiscalité locale est en hausse à Saint-Didier Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Didier, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,17 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 13 800 euros la même année, bien en deçà des quelque 295 200 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Didier atteint désormais 34,79 % en 2024 (contre 14,21 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Didier a atteint 653 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 566 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Saint-Didier ? Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Saint-Didier. Seule en lice, 'Agir ensemble pour demain' menée par Joseph Jouault a naturellement rassemblé 360 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Didier, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. La publication des candidatures donne déjà un élément de réponse assez clair.