Résultat municipale 2026 à Saint-Didier (35220) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Didier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Didier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Didier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent SINOQUET
Vincent SINOQUET Pour l'avenir de Saint-Didier 		490 50,62%
Jacques BLANCHET
Jacques BLANCHET SAINT-DIDIER CAP 2026 		478 49,38%
Participation au scrutin Saint-Didier
Taux de participation 61,50%
Taux d'abstention 38,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 003

Source : ministère de l’Intérieur

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