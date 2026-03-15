Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Dié-des-Vosges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Dié-des-Vosges.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Dié-des-Vosges
13:46 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Saint-Dié-des-Vosges
À Saint-Dié-des-Vosges, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 25,75 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 700 570 € la même année. Un apport qui est loin des 6 910 340 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Dié-des-Vosges atteint désormais un peu plus de 47,84 % en 2024 (contre 22,19 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Dié-des-Vosges s'est chiffrée à 1 129 euros en 2024 contre 1 016 euros en début de mandat.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Saint-Dié-des-Vosges
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Dié-des-Vosges ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, David Valence (Union du centre) a devancé tous ses adversaires en totalisant 3 308 voix (71,77%). Deuxième, Romain Ganier (Divers gauche) a rassemblé 19,91% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Geoffrey Mourey (Rassemblement National), glanant 8,30% des bulletins. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Saint-Dié-des-Vosges, cette répartition historique des voix pose les bases. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Saint-Dié-des-Vosges : les horaires des 14 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le deuxième tour avait été repoussé en raison du premier confinement. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Saint-Dié-des-Vosges. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Saint-Dié-des-Vosges. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections à Saint-Dié-des-Vosges dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges
|Tête de listeListe
|
Michel Valentin
Liste divers gauche
Saint-Dié demain - dynamique, verte et solidaire
|
|
Bruno Toussaint
Liste divers droite
Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT
|
|
Geoffrey Mourey
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Saint-Dié
|
|
Jan Verdonk
Liste divers centre
SAINT-DIÉ EN GRAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Valence (29 élus) Plus forts pour saint-dié avec david valence
|3 308
|71,77%
|
|Romain Ganier (3 élus) Saint-die ecologique et citoyenne
|918
|19,91%
|
|Geoffrey Mourey (1 élu) Rassemblement pour saint-die
|383
|8,30%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Dié-des-Vosges
|Taux de participation
|33,73%
|Taux d'abstention
|66,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 789
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Valence (27 élus) Saint-die avenir
|4 275
|47,94%
|
|Serge Vincent (7 élus) Union pour saint-die
|3 701
|41,50%
|
|Nathalie Tomasi (1 élu) Saint-die bleu marine
|941
|10,55%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Dié-des-Vosges
|Taux de participation
|65,90%
|Taux d'abstention
|34,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|9 359
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Valence Saint-die avenir
|3 206
|36,12%
|Serge Vincent Union pour saint-die
|2 396
|26,99%
|Véronique Kher Veronique kher pour saint-die-des-vosges
|1 545
|17,40%
|Nathalie Tomasi Saint-die bleu marine
|1 304
|14,69%
|Lucien Fritz La gauche pour saint-die
|424
|4,77%
|Participation au scrutin
|Saint-Dié-des-Vosges
|Taux de participation
|64,52%
|Taux d'abstention
|35,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Nombre de votants
|9 163
Villes voisines de Saint-Dié-des-Vosges
- Saint-Dié-des-Vosges (88100)
- Ecole primaire à Saint-Dié-des-Vosges
- Maternités à Saint-Dié-des-Vosges
- Crèches et garderies à Saint-Dié-des-Vosges
- Classement des collèges à Saint-Dié-des-Vosges
- Salaires à Saint-Dié-des-Vosges
- Impôts à Saint-Dié-des-Vosges
- Dette et budget de Saint-Dié-des-Vosges
- Climat et historique météo de Saint-Dié-des-Vosges
- Accidents à Saint-Dié-des-Vosges
- Délinquance à Saint-Dié-des-Vosges
- Inondations à Saint-Dié-des-Vosges
- Nombre de médecins à Saint-Dié-des-Vosges
- Pollution à Saint-Dié-des-Vosges
- Entreprises à Saint-Dié-des-Vosges
- Prix immobilier à Saint-Dié-des-Vosges