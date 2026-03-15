Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges

Tête de listeListe
Michel Valentin
Michel Valentin Liste divers gauche
Saint-Dié demain - dynamique, verte et solidaire
  • Michel Valentin
  • Odile Cassard
  • Joris Pouillaude
  • Christelle Charton
  • Sébastien Maucotel
  • Alice Dion
  • Cyril Hentz
  • Kenza Larabi
  • Julien Perez-Martinez
  • Pascale El Fath
  • Jean-Marie Liron
  • Adeline Senetaire
  • Jean Charles Diaz
  • Virginie Eschenbrenner
  • Guillaume Moreau
  • Judith Lambert
  • Christian Michel
  • Danièle Koeberle
  • Fernando Das Neves Ferraz
  • Anne Catherine Viard
  • Malo Houbre
  • Marie-Claire Thomas
  • Pierrick Oriel
  • Stéphanie Lelong
  • Jacques Huchot
  • Pascale Olivier
  • Paul Tessier
  • Céline Ott
  • Sacha Lambert
  • Alizée Soutier
  • Bruno Laheurte
  • Hélène Dioux
  • Jean-Claude Witt
  • Michèle Lelong
  • Victor Geffroi
Bruno Toussaint
Bruno Toussaint Liste divers droite
Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT
  • Bruno Toussaint
  • Mélanie Richard
  • Jean Joël Piton
  • Catherine Viry
  • Martial Letellier
  • Christine Urbes
  • Jean-Eric Denis
  • Françoise Legrand
  • Patrick Zanchetta
  • Caroline Privat Mattioni
  • Mustapha Guglu
  • Myriam Paquet
  • Ali Ghezala
  • Aurélie Didier
  • Kévin Freminet
  • Valérie Richard
  • Denis Colin
  • Brigitte Defer
  • Régis Petit
  • Anne-Vinciane Doucet
  • Claude Taruffi
  • Brigitte Henri
  • Jean-Michel Margraitte
  • Otilia Parisot
  • Thierry François
  • Edite Augusto de Sa
  • Franck Maurice
  • Boury Seck
  • Etienne Humbert
  • Roselyne Froment
  • Simon Lehmann Enkaoua
  • Jennifer Lagrange
  • Johann Wattignies
  • Maryline Paupart
  • Jacques Ohlmann
Geoffrey Mourey
Geoffrey Mourey Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Saint-Dié
  • Geoffrey Mourey
  • Stéphanie Luciano
  • Alexandre Adolphe
  • Anne Antoine
  • Jean-Luc Berruet
  • Charlotte Schuh
  • Jean Tesan
  • Eléonore Mazzei
  • Pascal Henry
  • Catherine Schmitt
  • René Kulhaneck
  • Marie Vérez
  • Sylvain Maeder
  • Jocelyne Etienne
  • Eric Grandgeorge
  • Goussi Djossou
  • Christophe Penone
  • Annick Adolphe
  • Frank Dal Magro
  • Emmie Moons
  • Laurent Ehrmann
  • Thérèse Patris
  • Serge Patris
  • Jacqueline Tesan
  • Samuel Martel
  • Dominique Bedel
  • Jean-Louis Maeder
  • Sabrina Blaise
  • Jean-Claude Marchal
  • Mauricette Scareder
  • Didier Schmitt
  • Laetitia Schmitt
  • Gaëtan Dussausaye
Jan Verdonk
Jan Verdonk Liste divers centre
SAINT-DIÉ EN GRAND
  • Jan Verdonk
  • Sophie Hesse
  • Michel Klein
  • Gina Filogonio
  • Adrien Gomis
  • Dominique Daunan
  • Hakan Karagoz
  • Claude Kiener
  • Matthieu Pierrard
  • Gabriella Correia
  • Arnaud Petry
  • Sylvie Germann
  • Régis Garcia
  • Dominique Chobaut
  • Rossano Ferrotti
  • Christine Huguenot
  • Pascal Georges
  • Annaïck Millot
  • John Lançon
  • Marie-Astride Perrier
  • Jean-Marc Fantoni
  • Marjorie Marchal
  • Samuel Harault
  • Delphine Saunier
  • Stéphane Haessig
  • Colette Dauphin
  • Raphaël Morcel
  • Nadège Colin
  • Didier Lerognon
  • Josette Lemarquand
  • Sébastien Empereur
  • Jessie Fonteny
  • Vincent Grenet
  • Michelina Salzemann
  • Claude Buchoud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Valence
David Valence (29 élus) Plus forts pour saint-dié avec david valence 		3 308 71,77%
  • David Valence
  • Brigitte Henri
  • Bruno Toussaint
  • Colette Dauphin
  • Jean-Marie Vonderscher
  • Claude Kiener
  • Patrick Zanchetta
  • Caroline Privat Mattioni
  • Mustapha Guglu
  • Françoise Legrand
  • Jean-François Bruelle
  • Dominique Chobaut
  • Alex Komadina
  • Gina Filogonio
  • Nicolas Simon
  • Boury Seck
  • Patrick Vouriot
  • Edite Augusto De Sa
  • Bartlomiej Jurek
  • Marie-Claude Ancel
  • Issam Benouada
  • Myriam Paquet
  • Pierre Jeannel
  • Roselyne Froment
  • Grégoire Gatel
  • Michelina Salzemann
  • Jean, Joël Piton
  • Hélène Wathier
  • Nicolas Balland
Romain Ganier
Romain Ganier (3 élus) Saint-die ecologique et citoyenne 		918 19,91%
  • Romain Ganier
  • Amélie Heimburger
  • Adrien Gomis
Geoffrey Mourey
Geoffrey Mourey (1 élu) Rassemblement pour saint-die 		383 8,30%
  • Geoffrey Mourey
Participation au scrutin Saint-Dié-des-Vosges
Taux de participation 33,73%
Taux d'abstention 66,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 789

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Valence
David Valence (27 élus) Saint-die avenir 		4 275 47,94%
  • David Valence
  • Claude Kiener
  • Vincent Benoit
  • Françoise Legrand
  • Bruno Toussaint
  • Dominique Chobaut
  • Patrick Zanchetta
  • Gina Filogonio
  • Mustapha Guglu
  • Caroline Privat
  • Jean-Paul Besombes
  • Jacqueline Thirion
  • Marc Frison-Roche
  • Sabriya Chinoune
  • Nicolas Blosse
  • Marie-José Loudig
  • Christopher Ziegler
  • Christine Felden
  • François Fichter
  • Marie-France Lecomte
  • Issam Benouada
  • Roselyne Froment
  • Pierre Jeannel
  • Isabelle De Becker
  • Ousseynou Seye
  • Marie-Claude Ancel
  • Johann Ruh
Serge Vincent
Serge Vincent (7 élus) Union pour saint-die 		3 701 41,50%
  • Serge Vincent
  • Christine Urbes
  • Jean-Louis Bourdon
  • Nadia Zmirli
  • Michel Cacclin
  • Ramata Ba
  • Orhan Turan
Nathalie Tomasi
Nathalie Tomasi (1 élu) Saint-die bleu marine 		941 10,55%
  • Nathalie Tomasi
Participation au scrutin Saint-Dié-des-Vosges
Taux de participation 65,90%
Taux d'abstention 34,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 9 359

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Valence
David Valence Saint-die avenir 		3 206 36,12%
Serge Vincent
Serge Vincent Union pour saint-die 		2 396 26,99%
Véronique Kher
Véronique Kher Veronique kher pour saint-die-des-vosges 		1 545 17,40%
Nathalie Tomasi
Nathalie Tomasi Saint-die bleu marine 		1 304 14,69%
Lucien Fritz
Lucien Fritz La gauche pour saint-die 		424 4,77%
Participation au scrutin Saint-Dié-des-Vosges
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Nombre de votants 9 163

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