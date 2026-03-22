Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Dié-des-Vosges

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Dié-des-Vosges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bruno Toussaint
Bruno Toussaint Liste divers droite
Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT
  • Bruno Toussaint
  • Mélanie Richard
  • Jean Joël Piton
  • Catherine Viry
  • Martial Letellier
  • Christine Urbes
  • Jean-Eric Denis
  • Françoise Legrand
  • Patrick Zanchetta
  • Caroline Privat Mattioni
  • Mustapha Guglu
  • Myriam Paquet
  • Ali Ghezala
  • Aurélie Didier
  • Kévin Freminet
  • Valérie Richard
  • Denis Colin
  • Brigitte Defer
  • Régis Petit
  • Anne-Vinciane Doucet
  • Claude Taruffi
  • Brigitte Henri
  • Jean-Michel Margraitte
  • Otilia Parisot
  • Thierry François
  • Edite Augusto de Sa
  • Franck Maurice
  • Boury Seck
  • Etienne Humbert
  • Roselyne Froment
  • Simon Lehmann Enkaoua
  • Jennifer Lagrange
  • Johann Wattignies
  • Maryline Paupart
  • Jacques Ohlmann
Geoffrey Mourey
Geoffrey Mourey Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Saint-Dié
  • Geoffrey Mourey
  • Stéphanie Luciano
  • Alexandre Adolphe
  • Anne Antoine
  • Jean-Luc Berruet
  • Charlotte Schuh
  • Jean Tesan
  • Eléonore Mazzei
  • Pascal Henry
  • Catherine Schmitt
  • René Kulhaneck
  • Marie Vérez
  • Sylvain Maeder
  • Jocelyne Etienne
  • Eric Grandgeorge
  • Goussi Djossou
  • Christophe Penone
  • Annick Adolphe
  • Frank Dal Magro
  • Emmie Moons
  • Laurent Ehrmann
  • Thérèse Patris
  • Serge Patris
  • Jacqueline Tesan
  • Samuel Martel
  • Dominique Bedel
  • Jean-Louis Maeder
  • Sabrina Blaise
  • Jean-Claude Marchal
  • Mauricette Scareder
  • Didier Schmitt
  • Laetitia Schmitt
  • Gaëtan Dussausaye
Jan Verdonk
Jan Verdonk Liste divers centre
SAINT-DIÉ EN GRAND
  • Jan Verdonk
  • Sophie Hesse
  • Michel Klein
  • Gina Filogonio
  • Michel Valentin
  • Dominique Daunan
  • Adrien Gomis
  • Claude Kiener
  • Hakan Karagoz
  • Gabriella Correia
  • Matthieu Pierrard
  • Sylvie Germann
  • Arnaud Petry
  • Christelle Charton
  • Régis Garcia
  • Dominique Chobaut
  • Rossano Ferrotti
  • Christine Huguenot
  • Joris Pouillaude
  • Annaick Millot
  • Pascal Georges
  • Marjorie Marchal
  • John Lançon
  • Delphine Saunier
  • Cyril Hentz
  • Marie-Astride Perrier
  • Samuel Harault
  • Colette Dauphin
  • Jean-Marc Fantoni
  • Nadège Colin
  • Didier Lerognon
  • Josette Lemarquand
  • Sébastien Empereur
  • Michelina Salzemann
  • Claude Buchoud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno TOUSSAINT
Bruno TOUSSAINT (Ballotage) Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT 		3 402 45,55%
Jan VERDONK
Jan VERDONK (Ballotage) SAINT-DIÉ EN GRAND 		2 461 32,95%
Geoffrey MOUREY
Geoffrey MOUREY (Ballotage) Rassemblement pour Saint-Dié 		925 12,38%
Michel VALENTIN
Michel VALENTIN Saint-Dié demain - dynamique, verte et solidaire 		681 9,12%
Participation au scrutin Saint-Dié-des-Vosges
Taux de participation 56,62%
Taux d'abstention 43,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 7 650

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Vosges ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Vosges. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Dié-des-Vosges

En savoir plus sur Saint-Dié-des-Vosges