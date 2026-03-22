Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Dié-des-Vosges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Dié-des-Vosges.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Dié-des-Vosges
11:49 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Saint-Dié-des-Vosges pour la municipale
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Dié-des-Vosges, c'est Bruno Toussaint (Divers droite) qui a dominé avec 45,55 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jan Verdonk (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 32,95 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Geoffrey Mourey (Rassemblement National) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Michel Valentin, avec la nuance Divers gauche, a récolté 9,12 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. À noter que pour ce premier tour à Saint-Dié-des-Vosges, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,38 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Dié-des-Vosges
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Dié-des-Vosges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bruno Toussaint
Liste divers droite
Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT
|
|
Geoffrey Mourey
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Saint-Dié
|
|
Jan Verdonk
Liste divers centre
SAINT-DIÉ EN GRAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno TOUSSAINT (Ballotage) Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT
|3 402
|45,55%
|Jan VERDONK (Ballotage) SAINT-DIÉ EN GRAND
|2 461
|32,95%
|Geoffrey MOUREY (Ballotage) Rassemblement pour Saint-Dié
|925
|12,38%
|Michel VALENTIN Saint-Dié demain - dynamique, verte et solidaire
|681
|9,12%
|Participation au scrutin
|Saint-Dié-des-Vosges
|Taux de participation
|56,62%
|Taux d'abstention
|43,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|7 650
Source : ministère de l’Intérieur
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