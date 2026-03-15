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19:21 - Saint-Dié-des-Vosges : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Dié-des-Vosges est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 19 324 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 509 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 887 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 15,51% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,02% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 633 résidents étrangers, Saint-Dié-des-Vosges se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 136 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,61%, révélant une situation économique précaire. À Saint-Dié-des-Vosges, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN en position de force à Saint-Dié-des-Vosges pour la municipale 2026 Le Rassemblement national avait cumulé 8,30% des voix lors du scrutin municipal à Saint-Dié-des-Vosges en 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, David Valence étant reconduit dès le premier. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 26,96% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,39% au candidat RN au tour 1. Au second round, le RN validait 37,16% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,97% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,93% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,83% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Dié-des-Vosges : le point sur l'abstention Les archives d'il y a six ans indiquent que 4 789 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Dié-des-Vosges, soit un taux de participation de 33,73 % (un score en demi-teinte) alors que le Covid-19 frappait le pays. Les municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus massivement. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 69,07 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 30,93 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 46,49 % au premier tour en 2022 à 63,86 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 50,06 % (51,49 % dans le pays). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Saint-Dié-des-Vosges, cette réalité aura en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Saint-Dié-des-Vosges : retour sur les derniers scrutins en date Lors du match européen de 2024, les citoyens de Saint-Dié-des-Vosges avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,97% des inscrits. David Valence (Ensemble !) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Dié-des-Vosges après la dissolution avec 36,08%. Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 35,93%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Valence culminant à 60,17% des suffrages exprimés sur place. L'orientation des électeurs de Saint-Dié-des-Vosges a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - À Saint-Dié-des-Vosges, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le centre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Dié-des-Vosges s'inscrit comme une place forte du courant central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Dié-des-Vosges accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,78%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 26,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,08% pour Emmanuel Macron, contre 44,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Dié-des-Vosges accordaient leurs suffrages à David Valence (Ensemble !) avec 38,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,84%.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Saint-Dié-des-Vosges À Saint-Dié-des-Vosges, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 25,75 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 700 570 € la même année. Un apport qui est loin des 6 910 340 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Dié-des-Vosges atteint désormais un peu plus de 47,84 % en 2024 (contre 22,19 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Dié-des-Vosges s'est chiffrée à 1 129 euros en 2024 contre 1 016 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Saint-Dié-des-Vosges Les résultats des précédentes municipales à Saint-Dié-des-Vosges ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, David Valence (Union du centre) a devancé tous ses adversaires en totalisant 3 308 voix (71,77%). Deuxième, Romain Ganier (Divers gauche) a rassemblé 19,91% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Geoffrey Mourey (Rassemblement National), glanant 8,30% des bulletins. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Saint-Dié-des-Vosges, cette répartition historique des voix pose les bases. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.