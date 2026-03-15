Résultat municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges (88100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Dié-des-Vosges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Dié-des-Vosges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dié-des-Vosges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno TOUSSAINT
Bruno TOUSSAINT Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno TOUSSAINT 		3 402 45,55%
Jan VERDONK
Jan VERDONK SAINT-DIÉ EN GRAND 		2 461 32,95%
Geoffrey MOUREY
Geoffrey MOUREY Rassemblement pour Saint-Dié 		925 12,38%
Michel VALENTIN
Michel VALENTIN Saint-Dié demain - dynamique, verte et solidaire 		681 9,12%
Participation au scrutin Saint-Dié-des-Vosges
Taux de participation 56,62%
Taux d'abstention 43,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 7 650

Source : ministère de l’Intérieur

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