En direct

19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Divy Dans la ville de Saint-Divy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,01%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (90,02%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (7,07%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 945 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,11%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,44%), témoignent d'une population instruite à Saint-Divy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Saint-Divy Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Divy il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 19,06% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 27,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 11,87% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Divy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 24,35% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 29,94% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Divy : 44,43 % de votants aux dernières municipales En marge de l'élection municipale 2026, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats de Saint-Divy. Pour rappel, la participation s'élevait à 44,43 % lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid faisait hésiter la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 84,03 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 58,63 % des électeurs (soit environ 692 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 78,95 %, bien au-delà des 53,98 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Divy ? La préférence des électeurs de Saint-Divy a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Saint-Divy avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,71%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 19,15% des suffrages. Graziella Melchior (Majorité présidentielle) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Saint-Divy quelques semaines plus tard avec 33,48%. Gladys Grelaud (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 25,11%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Graziella Melchior culminant à 70,06% des votes dans la commune.

14:57 - Saint-Divy : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Divy portaient leur choix sur Graziella Melchior (Ensemble !) avec 33,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Graziella Melchior virant de nouveau en tête avec 58,18% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Divy qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 37,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 19,06%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,10% pour Emmanuel Macron, contre 27,90% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Divy une place forte du courant central.

12:58 - Le montant de la fiscalité locale est stable à Saint-Divy S'agissant des contributions locales à Saint-Divy, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 640 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 605 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 32,31 % en 2024 (contre près de 16,34 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 7 980 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 216 600 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 12,92 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Saint-Divy Les configurations politiques locales restent encore à ce jour conditionnées par le résultat des dernières élections en date à Saint-Divy. Seule en lice, 'Saint divy aujourd'hui et demain' a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Divy, cet équilibre pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Saint-Divy, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.