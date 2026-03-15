Résultat municipale 2026 à Saint-Divy (29800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Divy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Divy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Divy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CORRE
Michel CORRE (18 élus) SAINT-DIVY, AVEC NOUS POUR VOUS 		751 85,24%
  • Michel CORRE
  • Isabelle DINCUFF
  • Roland EOZENOU
  • Maryse DUBET
  • Nicolas MOREAU
  • Julie MOALIC
  • Stephane RIVOALEN
  • Nadège ROUDAUT
  • Mickaël LUNVEN
  • Josseline CHICHERY
  • Robert JEZEGOU
  • Isabelle KERNEIS
  • Maxime QUIVIGER
  • Elisabeth COURCOL
  • Pierre-Yves HILI
  • Élodie FLOC'H
  • Jean-Marc MALEVILLE
  • Caroline HARTEREAU
Thierry DEWULF
Thierry DEWULF ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR 		130 14,76%
Participation au scrutin Saint-Divy
Taux de participation 73,01%
Taux d'abstention 26,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 890

Source : ministère de l’Intérieur

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