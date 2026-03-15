Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier

Tête de listeListe
Quentin Briere
Quentin Briere Liste divers droite
SAINT-DIZIER ! AVEC QUENTIN BRIERE
  • Quentin Briere
  • Rachel Blanc
  • Mokhtar Kahlal
  • Alexandra Oudin
  • François Cornut-Gentille
  • Nathalie Ragot
  • Jean-François Leduc
  • Elisabeth Robert-Dehault
  • Tony Vaglio
  • Marie-Gabrielle Chevillon
  • Franck Raimbault
  • Virginia Clausse
  • Stéphane Caput
  • Leila Aba
  • Maxime Belgrand
  • Domithile Guinoiseau
  • Mohamed Ouali
  • Myriam Touati
  • Fabrice Sanciet
  • Marie Peyronneau
  • Ahmet Eren
  • Liliane Mroz
  • Benoit Cordebard
  • Véronique Daprenant
  • Martin Thiry
  • Djamila Le Moguen
  • Jacky Garnier
  • Djamila Hammadi
  • Taner Ozcan
  • Laura Thieblemont
  • Valentin Vincent
  • Véronique Devillez
  • Metehan Lisambert
  • Nora Bouketir
  • Marc Sarlet
  • Phoebe Petitjean
  • Mariano Martinez
Laurence Robert-Dehault
Laurence Robert-Dehault Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-DIZIER
  • Laurence Robert-Dehault
  • Vincent Cazalet
  • Martine Roussel
  • Etienne Vautrin
  • Edith Raulin
  • Pascal Erre
  • Stéphanie Claude
  • Roland Magisson
  • Laurine Kandel
  • Sébastien Griffith
  • Roseline Simon
  • Didier Ménetrat
  • Béatrice Grand-Laroux
  • Olivier Hilselberger
  • Agnès Dubreux
  • Jean-Philippe Hun
  • Nadine Küng
  • Cyrille Parisot
  • Clara Mori Guivin
  • Michel Coupert
  • Bich Phan
  • Pascal Joly
  • Nadège Spini
  • Régis Burkel
  • Danièle Fabert
  • Olivier Deladoeuille
  • Marie-Claude Chevelle
  • Joël Bitsch
  • Ingrid Lang
  • Jean-Marc Advenier
  • Valérie Terrier
  • Maxime Grieux
  • Magali Savary
  • Thierry Le Cossec
  • Pascale Jastrzebski
  • Jacky Gauthey
  • Ghislaine Forêt
Mourad Bouraoui
Mourad Bouraoui Liste divers gauche
RASSEMBLER LES QUARTIERS, RESPECTER SAINT-DIZIER
  • Mourad Bouraoui
  • Geneviève Donato
  • Jérome Couhert
  • Sarah Garcia
  • Sébastien Drouot
  • Jessica Mairy
  • Rachid Dili
  • Charléne Migotto
  • Mehdi Touama
  • Elisabeth Renaud
  • Mahamadou Diakhite
  • Britanny Vaugenot
  • Frédéric Novembrino
  • Florella Romero
  • Kellem Bah
  • Mireille Jacquot-Lacroix
  • Renald Bailly
  • Nicole Ferry
  • Unal Erduhan
  • Rose Renaud
  • Marc Daubie
  • Amélie Dalba
  • Harrat Belmenouer
  • Murielle Caudron
  • Gilles Cognot
  • Lydia Haulet
  • Quentin Alglave
  • Martine Kubler
  • David Boudriche
  • Evelyne Hateau
  • Jonathan Goffard
  • Marielle Oge
  • Mouhammed Bouraoui
  • Laurence Jacob
  • Jean-Pierre Duvaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin Briere
Quentin Briere (27 élus) Avec vous, saint-dizier a de l'avenir 		2 161 50,04%
  • Quentin Briere
  • Rachel Blanc
  • François Cornut-Gentille
  • Elisabeth Robert-Dehault
  • Mokhtar Kahlal
  • Leila Aba
  • Johan Daouze
  • Virginia Clausse
  • Tony Vaglio
  • Nicole Aubry
  • Franck Raimbault
  • Domithile Guinoiseau
  • Mohamed Ouali
  • Marie Peyronneau
  • Taner Ozcan
  • Laura Thieblemont
  • Romain Monchanin
  • Régine Collet
  • Stephane Dreher
  • Elisabeth De Chanlaire
  • Guillaume Olivier
  • Djamila Le Moguen
  • Jacky Garnier
  • Marie-Gabrielle Chevillon
  • Armand Lesage
  • Catherine Biguenet
  • Kader Hammadi
Jean-Michel Feuillet
Jean-Michel Feuillet (6 élus) Ensemble plus forts pour saint-dizier 		1 440 33,34%
  • Jean-Michel Feuillet
  • Pascale Krebs
  • Laurent Daval
  • Dominique Gaillard
  • Muzaffer Karatay
  • Sarah Garcia
Jean-Luc Bouzon
Jean-Luc Bouzon (2 élus) La gauche citoyenne l'humain au coeur de saint-dizier 		717 16,60%
  • Jean-Luc Bouzon
  • Geneviève Donato
Participation au scrutin Saint-Dizier
Taux de participation 29,16%
Taux d'abstention 70,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 448

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin Briere
Quentin Briere Avec vous, saint-dizier a de l'avenir 		1 799 39,73%
Laurent Daval
Laurent Daval Saint-dizier demain ! 		626 13,82%
Jean-Michel Feuillet
Jean-Michel Feuillet Cap vers le renouveau 		567 12,52%
Pascale Krebs
Pascale Krebs Une nouvelle impulsion pour saint-dizier 		563 12,43%
Jean-Luc Bouzon
Jean-Luc Bouzon La gauche citoyenne l'humain au coeur de saint-dizier 		542 11,96%
Bernard Bouvret
Bernard Bouvret Citoyens bragards 		237 5,23%
Alain Cédelle
Alain Cédelle Changeons d'ère 		194 4,28%
Participation au scrutin Saint-Dizier
Taux de participation 30,70%
Taux d'abstention 69,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 695

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Cornut-Gentille
François Cornut-Gentille (31 élus) Ensemble pour saint-dizier 		5 330 72,62%
  • François Cornut-Gentille
  • Sarah Garcia
  • Jean-Michel Feuillet
  • Céline Dorkel
  • Philippe Bossois
  • Pascale Krebs
  • Franck Raimbault
  • Christiane Dechant
  • Mokhtar Kahlal
  • Virginia Clausse
  • Nicolas Schiller
  • Elisabeth Robert-Dehault
  • Jacky Garnier
  • Nicole Aubry
  • Rémi Charpentier
  • Fatma Betting
  • Mohamed Ouali
  • Régine Collet
  • Eric Bonnemains
  • Domithile Guinoiseau
  • Pierre Garnier
  • Elisabeth Chanlaire
  • Ahmet Eren
  • Marie Peyronneau
  • Nicolas Lebrun
  • Laura Thieblemont
  • Tony Vaglio
  • Karine Angot
  • Armand Lesage
  • Véronique Varnier
  • Benoit Cordebard
Jean-Luc Bouzon
Jean-Luc Bouzon (3 élus) Front de gauche à saint-dizier, l'humain au quotidien 		1 338 18,23%
  • Jean-Luc Bouzon
  • Saliha Ayadi
  • Jean-Luc Amelon
Nicole Samour
Nicole Samour (1 élu) Saint-dizier autrement 		671 9,14%
  • Nicole Samour
Participation au scrutin Saint-Dizier
Taux de participation 46,15%
Taux d'abstention 53,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 7 712

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