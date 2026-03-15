Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Dizier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Dizier.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Dizier
13:46 - Quentin BRIERE a-t-il augmenté la fiscalité locale à Saint-Dizier ?
Côté fiscalité de Saint-Dizier, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 124 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 755 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,04 % en 2024 (contre 24,10 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 133 700 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 2 704 620 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,32 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Quentin Briere s'est imposé à Saint-Dizier
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Dizier est particulièrement éclairante. Au soir du premier scrutin, Quentin Briere (Union de la droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 1 799 soutiens (39,73%). À sa poursuite, Laurent Daval (La République en marche) a recueilli 626 bulletins valides (13,82%). Une différence importante. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Quentin Briere l'a finalement emporté avec 2 161 suffrages (50,04%), face à Jean-Michel Feuillet qui a obtenu 1 440 électeurs inscrits (33,34%) et Jean-Luc Bouzon réunissant 717 votants (16,60%). La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, offrant un résultat incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Jean-Michel Feuillet ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 814 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Journée électorale à Saint-Dizier : les horaires des bureaux de vote
Les municipales de 2026 doivent permettre aux 14 768 votants de Saint-Dizier d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Saint-Dizier. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Saint-Dizier dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier
|Tête de listeListe
|
Quentin Briere
Liste divers droite
SAINT-DIZIER ! AVEC QUENTIN BRIERE
|
|
Laurence Robert-Dehault
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-DIZIER
|
|
Mourad Bouraoui
Liste divers gauche
RASSEMBLER LES QUARTIERS, RESPECTER SAINT-DIZIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin Briere (27 élus) Avec vous, saint-dizier a de l'avenir
|2 161
|50,04%
|
|Jean-Michel Feuillet (6 élus) Ensemble plus forts pour saint-dizier
|1 440
|33,34%
|
|Jean-Luc Bouzon (2 élus) La gauche citoyenne l'humain au coeur de saint-dizier
|717
|16,60%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Dizier
|Taux de participation
|29,16%
|Taux d'abstention
|70,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 448
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin Briere Avec vous, saint-dizier a de l'avenir
|1 799
|39,73%
|Laurent Daval Saint-dizier demain !
|626
|13,82%
|Jean-Michel Feuillet Cap vers le renouveau
|567
|12,52%
|Pascale Krebs Une nouvelle impulsion pour saint-dizier
|563
|12,43%
|Jean-Luc Bouzon La gauche citoyenne l'humain au coeur de saint-dizier
|542
|11,96%
|Bernard Bouvret Citoyens bragards
|237
|5,23%
|Alain Cédelle Changeons d'ère
|194
|4,28%
|Participation au scrutin
|Saint-Dizier
|Taux de participation
|30,70%
|Taux d'abstention
|69,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 695
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Cornut-Gentille (31 élus) Ensemble pour saint-dizier
|5 330
|72,62%
|
|Jean-Luc Bouzon (3 élus) Front de gauche à saint-dizier, l'humain au quotidien
|1 338
|18,23%
|
|Nicole Samour (1 élu) Saint-dizier autrement
|671
|9,14%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Dizier
|Taux de participation
|46,15%
|Taux d'abstention
|53,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|7 712
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