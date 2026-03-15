Résultat municipale 2026 à Saint-Dizier (52100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Dizier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Dizier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin BRIERE
Quentin BRIERE (28 élus) SAINT-DIZIER ! AVEC QUENTIN BRIERE 		4 308 59,31%
  • Quentin BRIERE
  • Rachel BLANC
  • Mokhtar KAHLAL
  • Alexandra OUDIN
  • François CORNUT-GENTILLE
  • Nathalie RAGOT
  • Jean-François LEDUC
  • Elisabeth ROBERT-DEHAULT
  • Tony VAGLIO
  • Marie-Gabrielle CHEVILLON
  • Franck RAIMBAULT
  • Virginia CLAUSSE
  • Stéphane CAPUT
  • Leila ABA
  • Maxime BELGRAND
  • Domithile GUINOISEAU
  • Mohamed OUALI
  • Myriam TOUATI
  • Fabrice SANCIET
  • Marie PEYRONNEAU
  • Ahmet EREN
  • Liliane MROZ
  • Benoit CORDEBARD
  • Véronique DAPRENANT
  • Martin THIRY
  • Djamila LE MOGUEN
  • Jacky GARNIER
  • Djamila HAMMADI
Laurence ROBERT-DEHAULT
Laurence ROBERT-DEHAULT (6 élus) RASSEMBLER ET AGIR POUR SAINT-DIZIER 		2 432 33,48%
  • Laurence ROBERT-DEHAULT
  • Vincent CAZALET
  • Martine ROUSSEL
  • Etienne VAUTRIN
  • Edith RAULIN
  • Pascal ERRE
Mourad BOURAOUI
Mourad BOURAOUI (1 élu) RASSEMBLER LES QUARTIERS, RESPECTER SAINT-DIZIER 		524 7,21%
  • Mourad BOURAOUI
Participation au scrutin Saint-Dizier
Taux de participation 50,10%
Taux d'abstention 49,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 7 449

Source : ministère de l’Intérieur

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