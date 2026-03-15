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19:21 - Saint-Dizier et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Dizier mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,16% et une densité de population de 478 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 016 €/mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,44% et d'une population étrangère de 6,98% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Dizier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,80% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Saint-Dizier Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Saint-Dizier en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 36,16% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,44% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 36,02% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 45,53% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,59% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 50,11% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laurence Robert-Dehault.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Saint-Dizier ? En parallèle de ces municipales de 2026, le degré d'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Saint-Dizier. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 69,30 % des électeurs, un score notable, nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus souvent. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 35,12 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 57,01 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 43,95 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 60,70 % des inscrits. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Saint-Dizier comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Saint-Dizier : retour sur la dernière année électorale en date À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Saint-Dizier avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,59% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Dizier avaient ensuite placé en tête Laurence Robert-Dehault (Rassemblement National) avec 50,11% au premier tour, devant Nicolas Lacroix (Divers droite) avec 26,56%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Dizier : ce qu'il faut retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Dizier tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,16% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,44% pour Marine Le Pen, contre 45,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Dizier plébiscitaient Laurence Robert-Dehault (RN) avec 36,02% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant François Cornut-Gentille (Les Républicains) en première position avec 54,47% des suffrages.

12:58 - Quentin BRIERE a-t-il augmenté la fiscalité locale à Saint-Dizier ? Côté fiscalité de Saint-Dizier, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 124 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 755 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,04 % en 2024 (contre 24,10 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 133 700 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 2 704 620 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,32 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Quentin Briere s'est imposé à Saint-Dizier L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Dizier est particulièrement éclairante. Au soir du premier scrutin, Quentin Briere (Union de la droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 1 799 soutiens (39,73%). À sa poursuite, Laurent Daval (La République en marche) a recueilli 626 bulletins valides (13,82%). Une différence importante. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Quentin Briere l'a finalement emporté avec 2 161 suffrages (50,04%), face à Jean-Michel Feuillet qui a obtenu 1 440 électeurs inscrits (33,34%) et Jean-Luc Bouzon réunissant 717 votants (16,60%). La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, offrant un résultat incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Jean-Michel Feuillet ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 814 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.