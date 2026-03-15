Résultat municipale 2026 à Saint-Dizier-Masbaraud (23400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Dizier-Masbaraud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Dizier-Masbaraud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Dizier-Masbaraud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bastien PETIT-COULAUD
Bastien PETIT-COULAUD (15 élus) SAINT-DIZIER-MASBARAUD EN MOUVEMENT 		354 52,99%
  • Bastien PETIT-COULAUD
  • Sabine DURUDAUD
  • Michel LAROCHE
  • Carine PRADEAU
  • Jean-Louis JEANNET
  • Marie MARCEPOIL-RIFFATERRE
  • Sébastien BOTON
  • Maryvonne MICHAUD
  • Sébastien AUMEUNIER
  • Anne-Marie FACHE
  • Hervé GUILLAUMOT
  • Laetitia FAURY
  • Jean-Pierre LAVEDER
  • Liliane PARINET
  • Jean-Pierre BRUNET
Joël ROYERE
Joël ROYERE (4 élus) Agir ensemble pour Saint-Dizier-Masbaraud 		314 47,01%
  • Joël ROYERE
  • Christine SALADIN
  • Thierry COUCAUD
  • Laura SIMONET
Participation au scrutin Saint-Dizier-Masbaraud
Taux de participation 77,40%
Taux d'abstention 22,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 692

Source : ministère de l’Intérieur

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