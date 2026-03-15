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19:17 - Saint-Dizier-Masbaraud : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de Saint-Dizier-Masbaraud façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 24% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,41%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (57,41%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 643 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,79% et d'une population étrangère de 8,02% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 28,65%, comme à Saint-Dizier-Masbaraud, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Saint-Dizier-Masbaraud ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Saint-Dizier-Masbaraud en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 31,61% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,16% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Dizier-Masbaraud comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,05% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,54% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,08% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Bartolomé Lenoir.

16:58 - Les électeurs de Saint-Dizier-Masbaraud très mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Saint-Dizier-Masbaraud, l'abstention touchait 36,34 % des électeurs, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du Covid, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 24,10 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 47,10 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,56 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,87 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élection municipale à Saint-Dizier-Masbaraud, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Saint-Dizier-Masbaraud lors des dernières élections ? Lors du match européen de 2024, les citoyens de Saint-Dizier-Masbaraud avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,05% des votes. Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Saint-Dizier-Masbaraud une vingtaine de jours plus tard avec 46,54%. Catherine Couturier (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 17,71%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Bartolomé Lenoir culminant à 50,08% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Dizier-Masbaraud s'était massivement tournée vers la droite radicale La physionomie politique de Saint-Dizier-Masbaraud dessine une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Dizier-Masbaraud voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 31,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,75%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Dizier-Masbaraud, les électeurs accordaient 54,22% pour Marine Le Pen, contre 45,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Dizier-Masbaraud plébiscitaient Sylvie Bilde (RN) avec 29,16% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,51%.

12:58 - Les électeurs de Saint-Dizier-Masbaraud se prononceront-ils sur la fiscalité ? Du côté de la fiscalité de Saint-Dizier-Masbaraud, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 971 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 695 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 40,16 % en 2024 (contre près de 17,25 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 68 600 euros en 2024, loin des 188 860 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,63 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Saint-Dizier-Masbaraud ? Les résultats des dernières municipales à Saint-Dizier-Masbaraud ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour, Joël Royere a devancé tous ses rivaux en obtenant 51,46% des voix. Deuxième, Jean-Claude Perot a recueilli 48,53% des voix. Cette victoire au premier tour de Joël Royere a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Dizier-Masbaraud, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Face à cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.