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19:17 - Élections à Saint-Donat-sur-l'Herbasse : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Saint-Donat-sur-l'Herbasse définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,64% et une densité de population de 216 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2257 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,65%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,10%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Donat-sur-l'Herbasse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,41% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Donat-sur-l'Herbasse lors des dernières élections ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Saint-Donat-sur-l'Herbasse il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 24,99% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 19,08% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,54% pour le Rassemblement national. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 42,09% lors du vote définitif et la victoire de Thibaut Monnier.

16:58 - Les électeurs de Saint-Donat-sur-l'Herbasse très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipale à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était montée à 49,48 % au premier tour (un score en demi-teinte), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs stabilisé à 20,58 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,64 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,49 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,99 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une contrée où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Donat-sur-l'Herbasse ? Les législatives à Saint-Donat-sur-l'Herbasse du printemps 2024, plaçaient Thibaut Monnier (Rassemblement National) en pole position avec 36,54% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 30,74%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thibaut Monnier culminant à 42,09% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,80%). La préférence des électeurs de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Saint-Donat-sur-l'Herbasse : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Donat-sur-l'Herbasse plébiscitaient Emmanuelle Anthoine (LR) avec 31,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,45% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Saint-Donat-sur-l'Herbasse accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,01%, devant Marine Le Pen avec 24,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,28% pour Emmanuel Macron, contre 44,72% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Saint-Donat-sur-l'Herbasse avant les municipales ? À Saint-Donat-sur-l'Herbasse, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,70 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 63 900 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 734 800 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Donat-sur-l'Herbasse atteint désormais 35,01 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Donat-sur-l'Herbasse s'est chiffrée à 810 euros en 2024 (contre 639 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Saint-Donat-sur-l'Herbasse Quelles conclusions faut-il tirer des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Donat-sur-l'Herbasse ? À l'issue du premier passage aux urnes, Claude Fourel (Divers) a devancé tous ses adversaires en obtenant 37,42% des soutiens. En deuxième position, Marie-Pierre Manlhiot (Divers droite) a rassemblé 496 suffrages en sa faveur (33,44%). Le léger gap entre les prétendants semblait annoncer un deuxième tour serré. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Claude Fourel l'a finalement emporté avec 643 voix (43,50%), face à Marie-Pierre Manlhiot qui a obtenu 29,56% des votants et Roland Grenier avec 398 votants (26,92%). À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon spectaculaire pour aboutir à une victoire large et incontestée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées, sécurisant 88 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des challengers se doit coûte que coûte de totaliser davantage de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.