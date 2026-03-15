Résultat municipale 2026 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges MEYER
Georges MEYER (21 élus) ENSEMBLE, VIVONS SAINT-DONAT 		945 53,78%
  • Georges MEYER
  • Agnès PORTAL
  • Pierre BARRET
  • Isabelle VIANET
  • Antoine PÂRIS
  • Soumaya BEN MAIMOUN
  • Florent BERGERET
  • Virginie PETER
  • Cyril TETARD
  • Rachel PACALET
  • Denis IGLESIAS
  • Isabelle ROMIEU-CLAVILIER
  • Emmanuel DE SARTIGES
  • Anne-Marie FOUREL
  • Frédéric BELLERI
  • Rachel BOUVIER
  • Pierrick COMTE
  • Galia WEISS
  • Thomas CLEMENT
  • Estelle MONTAGNON
  • Jean-Pascal BORDE
Fabrice LORIOT
Fabrice LORIOT (6 élus) UNIS POUR SAINT-DONAT 		812 46,22%
  • Fabrice LORIOT
  • Coralie GARCIA MARTI
  • Alain DEGROOTE
  • Christelle MARION
  • Frédéric GENEVIER
  • Isabelle GUILLIAUMET
Participation au scrutin Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 1 912

Source : ministère de l’Intérieur

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