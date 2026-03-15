Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève

Tête de listeListe
Laurent Amadieu
Laurent Amadieu Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DEMAIN 2026
  • Laurent Amadieu
  • Eléonore Kazazian-Balestas
  • Philippe Delcambre
  • Dominique Lucile Bottesi
  • Gael Souchet
  • Dominique Para
  • Benjamin Claudel
  • Marina Rousseau
  • Khalil Fdaouch
  • Sophie Luchez
  • Jean-Gaëtan Cognard
  • Emmanuelle Munos
  • Pierre Roy
  • Priscille Moulin
  • Thomas Blanc-Jouvan
  • Mélissa Graf
  • Daniel Chatelin
  • Brigitte Gallo
  • Axel Deletroy
  • Stéphanie Pouget
  • Bruno Commere
  • Véronique Rossi
  • Frédéric Mignoni
  • Amandine Lambert
  • Nicolas Kurtzrock
  • Anaïs Rivoire
  • Frédéric Borgnon
  • Cécile Leroy
  • Olivier Gonnard
  • Charmion Thompson
  • Anthony Jacquet
  • Chantal Balmand
  • Denis Bernard
  • Françoise Charavin
  • Eric Bruyant
Benjamin Coiffard
Benjamin Coiffard Liste divers centre
POUR SAINT-EGREVE
  • Benjamin Coiffard
  • Florine Penot
  • Jean-Jacques Marchais
  • Fabienne Cozzi
  • Pascal Raby
  • Muriel Dupont
  • Gilbert Precz
  • Céline Brazzolotto
  • Frédéric Sforza
  • Françoise Ougier
  • Sébastien Bec
  • Adeline Perroud
  • Pascal de Filippis
  • Makaman Bessaye
  • Jules-Alexis Cyprienne
  • Pascale Chirouze
  • Thierry Morot
  • Marie-Christine Vauchier
  • Gaspard Peeters
  • Marie-Noëlle Broquin
  • Michel Giroutru
  • Sandra Bonda
  • Baptiste de Filippis
  • Véronique Brun
  • Michel Terraz
  • Edith Carraz
  • Daniel Savoyet
  • Véronique Jaubert
  • Yves Bonda
  • Delphine Raby Gonnon
  • Dominique Lallement
  • Sandra Iannello
  • David-Alexandre Delalande

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Amadieu
Laurent Amadieu (27 élus) Ensemble pour demain 		2 635 59,32%
  • Laurent Amadieu
  • Françoise Charavin
  • Nicolas Kurtzrock
  • Sylvie Guinand
  • Michel Crozet
  • Dominique Para
  • Philippe Delcambre
  • Priscille Moulin
  • Fabien Drevetton
  • Marina Rousseau
  • Bruno Commere
  • Melissa Graf
  • Gael Souchet
  • Aïcha M'lizi
  • Pierre Roy
  • Anaïs Rivoire
  • Pascal Metton
  • Éléonore Kazazian-Balestas
  • Eric Bruyant
  • Claire Sournia
  • Eric Ayrault
  • Brigitte Mention
  • Guillaume Forest
  • Marjolaine Fidon
  • Jean-Gaëtan Cognard
  • Valérie Rastelli
  • Jacques Monteillier
Benjamin Coiffard
Benjamin Coiffard (6 élus) Proximité saint-egrève 		1 807 40,67%
  • Benjamin Coiffard
  • Adeline Perroud
  • Pascal De Filippis
  • Frédérique Mancini
  • Antoine Frisari
  • Maroussia Perez
Participation au scrutin Saint-Égrève
Taux de participation 39,58%
Taux d'abstention 60,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 516

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Amadieu
Laurent Amadieu Ensemble pour demain 		2 211 49,27%
Benjamin Coiffard
Benjamin Coiffard Proximité saint-egrève 		1 368 30,48%
Emmanuel Roux
Emmanuel Roux Saint-egreve avec vous, naturellement! 		908 20,23%
Participation au scrutin Saint-Égrève
Taux de participation 40,36%
Taux d'abstention 59,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 596

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Kamowski
Catherine Kamowski (26 élus) Pour le saint-egreve que nous aimons, soutenu par l'association priorite saint-egreve 		3 337 54,01%
  • Catherine Kamowski
  • Daniel Boisset
  • Catherine Haddad
  • Emmanuel Roux
  • Geneviève Reynier
  • Pierre Paillardon
  • Jacqueline Paulhan
  • Antoine Frisari
  • Evelyne Cassanelli
  • René Descombat
  • Evelyne Joyaud
  • Roger Genevois
  • Adeline Perroud
  • Benjamin Coiffard
  • Véronique Jaubert
  • Ridha Ben Kaab
  • Corinne Meunier
  • Yves Bertrand
  • Geneviève Ducarre
  • Gilles Eymery
  • Laurence Froissard
  • Pascal De Filippis
  • Jeanne Forestier
  • Bernard Breso
  • Caroline Bruno
  • Dominique Paulin
Jean-Marcel Puech
Jean-Marcel Puech (3 élus) Saint-egreve autrement 		1 312 21,23%
  • Jean-Marcel Puech
  • Françoise Charavin
  • Hassan Belrhali
Laurent Amadieu
Laurent Amadieu (3 élus) Saint egreve ecologie, solidarite, citoyennete 		1 068 17,28%
  • Laurent Amadieu
  • Brigitte Ruef
  • Jean-Pierre Moy
Sylvie Guinand
Sylvie Guinand (1 élu) Pour une gauche authentique a saint-egreve 		461 7,46%
  • Sylvie Guinand
Participation au scrutin Saint-Égrève
Taux de participation 55,37%
Taux d'abstention 44,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,45%
Nombre de votants 6 466

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