Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Égrève sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Égrève.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Égrève
13:46 - La fiscalité à Saint-Égrève : une dynamique en hausse au cours des dernières années
À Saint-Égrève, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 1 233 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 101 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 38,43 % en 2024 (contre près de 22,53 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne en France, qui avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 206 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,53345 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 14,50 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Égrève
Les dynamiques politiques locales restent déterminées par le résultat des dernières élections en date à Saint-Égrève. À l'issue du premier passage aux urnes, Laurent Amadieu (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 2 211 bulletins (49,27%). À sa poursuite, Benjamin Coiffard (Divers centre) a rassemblé 1 368 suffrages en sa faveur (30,48%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Emmanuel Roux (Divers centre), avec 908 bulletins (20,23%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Laurent Amadieu l'a finalement emporté avec 2 635 bulletins (59,32%), face à Benjamin Coiffard avec 40,67% des électeurs. Si Benjamin Coiffard a gagné le pari des ralliements en ajoutant 439 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Saint-Égrève
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Égrève est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Saint-Égrève sont les suivants : de 8 heures à 19 heures. Recevez les résultats des élections à Saint-Égrève dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève
|Tête de listeListe
|
Laurent Amadieu
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DEMAIN 2026
|
|
Benjamin Coiffard
Liste divers centre
POUR SAINT-EGREVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Amadieu (27 élus) Ensemble pour demain
|2 635
|59,32%
|
|Benjamin Coiffard (6 élus) Proximité saint-egrève
|1 807
|40,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Égrève
|Taux de participation
|39,58%
|Taux d'abstention
|60,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 516
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Amadieu Ensemble pour demain
|2 211
|49,27%
|Benjamin Coiffard Proximité saint-egrève
|1 368
|30,48%
|Emmanuel Roux Saint-egreve avec vous, naturellement!
|908
|20,23%
|Participation au scrutin
|Saint-Égrève
|Taux de participation
|40,36%
|Taux d'abstention
|59,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 596
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Kamowski (26 élus) Pour le saint-egreve que nous aimons, soutenu par l'association priorite saint-egreve
|3 337
|54,01%
|
|Jean-Marcel Puech (3 élus) Saint-egreve autrement
|1 312
|21,23%
|
|Laurent Amadieu (3 élus) Saint egreve ecologie, solidarite, citoyennete
|1 068
|17,28%
|
|Sylvie Guinand (1 élu) Pour une gauche authentique a saint-egreve
|461
|7,46%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Égrève
|Taux de participation
|55,37%
|Taux d'abstention
|44,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,45%
|Nombre de votants
|6 466
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