Résultat municipale 2026 à Saint-Égrève (38120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Égrève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Égrève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Égrève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent AMADIEU
Laurent AMADIEU (27 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN 2026 		4 037 59,00%
  • Laurent AMADIEU
  • Eléonore KAZAZIAN-BALESTAS
  • Philippe DELCAMBRE
  • Dominique Lucile BOTTESI
  • Gael SOUCHET
  • Dominique PARA
  • Benjamin CLAUDEL
  • Marina ROUSSEAU
  • Khalil FDAOUCH
  • Sophie LUCHEZ
  • Jean-Gaëtan COGNARD
  • Emmanuelle MUNOS
  • Pierre ROY
  • Priscille MOULIN
  • Thomas BLANC-JOUVAN
  • Mélissa GRAF
  • Daniel CHATELIN
  • Brigitte GALLO
  • Axel DELETROY
  • Stéphanie POUGET
  • Bruno COMMERE
  • Véronique ROSSI
  • Frédéric MIGNONI
  • Amandine LAMBERT
  • Nicolas KURTZROCK
  • Anaïs RIVOIRE
  • Frédéric BORGNON
Benjamin COIFFARD
Benjamin COIFFARD (6 élus) POUR SAINT-EGREVE 		2 805 41,00%
  • Benjamin COIFFARD
  • Florine PENOT
  • Jean-Jacques MARCHAIS
  • Fabienne COZZI
  • Pascal RABY
  • Muriel DUPONT
Participation au scrutin Saint-Égrève
Taux de participation 57,37%
Taux d'abstention 42,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 6 996

Source : ministère de l’Intérieur

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