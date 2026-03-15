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19:21 - Saint-Égrève aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les habitants de Saint-Égrève sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,07% de plus de 60 ans. Le taux important de cadres, représentant 26,15%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,02% et d'une population immigrée de 9,80% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (46,06%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Égrève, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Égrève ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections locales à Saint-Égrève il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 15,26% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 28,68% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 14,40% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Égrève comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,73% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,77% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 31,09% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Égrève En marge de ces municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Saint-Égrève. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,64 % lors des dernières élections municipales, dans la moyenne nationale, la pandémie du Covid ayant impacté fortement le vote. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,62 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 46,73 % en 2022 à seulement 26,16 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 39,37 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune apparaît donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Saint-Égrève Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des législatives à Saint-Égrève après la dissolution de 2024 avec 43,83%. Frédérique Schreiber (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 23,77%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérémie Iordanoff culminant à 68,91% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Saint-Égrève avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (20,73%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,30% des votes. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Saint-Égrève : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Égrève plébiscitaient Jérémie Iordanoff (Nupes) avec 33,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérémie Iordanoff virant de nouveau en tête avec 50,72% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Égrève quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,09% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 26,09%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Égrève, les électeurs accordaient 71,32% pour Emmanuel Macron, contre 28,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La fiscalité à Saint-Égrève : une dynamique en hausse au cours des dernières années À Saint-Égrève, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 1 233 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 101 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 38,43 % en 2024 (contre près de 22,53 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne en France, qui avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 206 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,53345 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 14,50 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Égrève Les dynamiques politiques locales restent déterminées par le résultat des dernières élections en date à Saint-Égrève. À l'issue du premier passage aux urnes, Laurent Amadieu (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 2 211 bulletins (49,27%). À sa poursuite, Benjamin Coiffard (Divers centre) a rassemblé 1 368 suffrages en sa faveur (30,48%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Emmanuel Roux (Divers centre), avec 908 bulletins (20,23%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Laurent Amadieu l'a finalement emporté avec 2 635 bulletins (59,32%), face à Benjamin Coiffard avec 40,67% des électeurs. Si Benjamin Coiffard a gagné le pari des ralliements en ajoutant 439 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées.