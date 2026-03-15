Résultat municipale 2026 à Saint-Élix-le-Château (31430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Élix-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Élix-le-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Élix-le-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François DÉPREZ
François DÉPREZ (12 élus) SAINT ELIX NOTRE VILLAGE 		290 56,20%
  • François DÉPREZ
  • Marie BARROT
  • André GROS
  • Valérie VERGNES
  • Alain PIALAT
  • Guilene BONNEMAISON
  • Pierre MERIC
  • Sandrine CHOURREAU
  • Yves TORRES-REBOURS
  • Séverine Marie-Christine MONCORGER
  • Marc Georges Robert MOUCHARD-VILLE
  • Isabelle GROSSIN
Alain AKA
Alain AKA (3 élus) Saint Elix d'Abord 		226 43,80%
  • Alain AKA
  • Virginia ROUSSEAU-LABAT
  • Lawal CHECK OUMAR
Participation au scrutin Saint-Élix-le-Château
Taux de participation 72,14%
Taux d'abstention 27,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 536

Source : ministère de l’Intérieur

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