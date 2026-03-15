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19:17 - Saint-Élix-le-Château : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Saint-Élix-le-Château, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 927 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 89 entreprises, Saint-Élix-le-Château est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 47,31% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 450,41 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Élix-le-Château contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Saint-Élix-le-Château ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Saint-Élix-le-Château en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 32,30% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 26,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 50,31% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,71% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,55% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 52,14% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Joël Aviragnet.

16:58 - Les électeurs de Saint-Élix-le-Château vont-ils se mobiliser aux municipales ? En marge de cette élection municipale 2026, le niveau de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Saint-Élix-le-Château. L'abstention s'élevait à 57,06 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 20,89 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,22 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,75 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,99 %. Si on prend un peu de recul, le territoire apparaît in fine comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Saint-Élix-le-Château classée au centre avant les municipales 2026 La physionomie politique de Saint-Élix-le-Château a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Élix-le-Château avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,71% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Élix-le-Château avaient ensuite placé en tête Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 48,55% au premier tour, devant Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 34,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Loïc Delchard culminant à 52,14% des votes sur place.

14:57 - Saint-Élix-le-Château affichait un paysage particulier lors des dernières élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Élix-le-Château accordaient leurs suffrages à Loic Delchard (DVG) avec 44,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,31%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Élix-le-Château accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,30%, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 19,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,75% pour Marine Le Pen, contre 42,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Élix-le-Château comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-Élix-le-Château ces dernières années ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Élix-le-Château, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,11 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 6 500 euros environ. Une somme bien en-dessous des 75 600 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Élix-le-Château a évolué pour se fixer à 36,30 % en 2024 (contre 13,06 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Saint-Élix-le-Château s'est établi à 655 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 402 € relevés en 2020.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés lors des dernières élections à Saint-Élix-le-Château Dans la municipalité de Saint-Élix-le-Château, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour déterminés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Notons que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de retenir plusieurs candidats. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Emmanuelle Autigeon-Durand a remporté la manche avec 98,60% des soutiens. En deuxième position, Laurent Abadie a rassemblé 98,25% des voix. La différence entre les deux premiers candidats s'est avérée remarquablement étroite. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. À l'occasion des élections municipales 2026 à Saint-Élix-le-Château, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration très particulière. Il est néanmoins utile de rappeler que, depuis une refonte du système électoral, la formation de listes paritaires est obligatoire, y compris pour les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.