En direct

19:19 - Saint-Éloy-les-Mines : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Saint-Éloy-les-Mines, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 484 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 183 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 899 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 14,24% des résidents sont des enfants, et 13,00% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 184 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,11%, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 032 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,20%, annonçant une situation économique fragile. À Saint-Éloy-les-Mines, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Saint-Éloy-les-Mines ? Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Saint-Éloy-les-Mines en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,82% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 58,51% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 18,57% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Éloy-les-Mines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 47,60% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,14% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 57,03% lors du vote final, synonyme d'élection de Christine Pirès Beaune.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Éloy-les-Mines La participation des électeurs de Saint-Éloy-les-Mines constituera un enjeu majeur pour cette municipale. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 698 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 61,15 % (bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national) alors que l'événement se déroulait dans un contexte d'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 70,38 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 48,04 % au premier tour en 2022 à 60,13 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 45,45 % (51,49 % dans le pays). Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Saint-Éloy-les-Mines comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Saint-Éloy-les-Mines classée à droite avant les municipales 2026 Le panorama politique de Saint-Éloy-les-Mines a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Saint-Éloy-les-Mines avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,60%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 9,78% des votes. Isabelle Dupré (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Saint-Éloy-les-Mines après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,14%. Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 26,14%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Isabelle Dupré culminant à 57,03% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Éloy-les-Mines : les résultats à retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Éloy-les-Mines comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Éloy-les-Mines tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,30%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 58,51% pour Marine Le Pen, contre 41,49% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Éloy-les-Mines plébiscitaient Sylvain Durin (LR) avec 34,56% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 67,48% des voix.

12:58 - Saint-Éloy-les-Mines : la fiscalité observée à l'approche des municipales Si l'on examine la fiscalité de Saint-Éloy-les-Mines, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,07 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 39 540 € la même année. Un produit qui est loin des 370 790 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Éloy-les-Mines est passé à 36,88 % en 2024 (contre 16,40 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-Éloy-les-Mines s'est établi à environ 943 euros en 2024 contre 609 euros en début de mandat.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Anthony Palermo s'est imposé à Saint-Éloy-les-Mines Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Éloy-les-Mines ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Anthony Palermo (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en récoltant 828 suffrages (50,61%). Deuxième, Marie-Thérèse Sikora (Divers droite) a obtenu 808 suffrages en sa faveur (49,38%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Éloy-les-Mines, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.