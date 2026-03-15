Résultat municipale 2026 à Saint-Éloy-les-Mines (63700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Éloy-les-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Éloy-les-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Éloy-les-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe COMTE
Philippe COMTE (18 élus) UNIS POUR SAINT-ELOY-LES-MINES 		997 58,13%
  • Philippe COMTE
  • Monique MERCIER
  • Jonathan AUZEL
  • Ghislaine MROZEK
  • Christian JOUHET
  • Corinne SAFFRE
  • André SPYCHALA
  • Agnès CLERET PILANDON
  • Aurélien PEYNOT
  • Manon RENARD
  • Camille DURIN
  • Dominique URSAT
  • Pierre MONTEIL
  • Marie-Hélène VINCENT
  • Jean-Noël MONCELON
  • Sylvie LEGRAND
  • Eric CHAMPEYROUX
  • Laétitia MARCHAND-MANSAT
Jacqueline DUBOISSET
Jacqueline DUBOISSET (5 élus) SAINT-ELOY-LES-MINES, SON HISTOIRE, SON AVENIR 		718 41,87%
  • Jacqueline DUBOISSET
  • Nicolas SMARELLI
  • Catherine SIMONET
  • Patrice KRAMARZ
  • Béatrice BALADIER
Participation au scrutin Saint-Éloy-les-Mines
Taux de participation 65,31%
Taux d'abstention 34,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 1 781

Source : ministère de l’Intérieur

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