Résultat municipale 2026 à Saint-Émilion (33330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Émilion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Émilion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Émilion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard LAURET
Bernard LAURET (16 élus) Agir Ensemble Pour Saint Emilion 		533 65,97%
  • Bernard LAURET
  • Joëlle MANUEL
  • Philippe MÉRIAS
  • Angélique DA COSTA
  • Baudouin FOURNIER
  • Marie-Stéphanie VALAYE
  • Éric CAZAUMAJOU
  • Isabelle FOLIOT
  • Quentin CHEVALIER
  • Bérénice CHABUT
  • Joël APPOLLOT
  • Véronique BOURRIGAUD
  • Florian SAUVAGE
  • Murielle AUDEBERT ÉPOUSE DESPAGNE
  • Florian THIZON
  • Maryse CLEMENTE
Madina QUERRE
Madina QUERRE (3 élus) Vivons Saint-Emilion et décidons ensemble 		275 34,03%
  • Madina QUERRE
  • Franck JOUENNE
  • Line MARCHAND
Participation au scrutin Saint-Émilion
Taux de participation 62,54%
Taux d'abstention 37,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 833

Source : ministère de l’Intérieur

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