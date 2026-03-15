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19:17 - Analyse socio-économique de Saint-Émilion : perspectives électorales Quel impact auront les habitants de Saint-Émilion sur les résultats des municipales ? Dans la ville, 14,74% des résidents sont des enfants, et 36,17% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (63,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 992 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,03%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,39%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,58%, comme à Saint-Émilion, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Émilion ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Saint-Émilion il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,27% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,09% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 21,16% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 34,23% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,46% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,92% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 44,11% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Émilion vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 45,49 % à Saint-Émilion lors des dernières municipales, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales demeurent en effet de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 19,15 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,10 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,01 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,70 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Cet élément à Saint-Émilion constituera en tout cas l'un des pivots de ces élections municipales 2026.

15:59 - À Saint-Émilion, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les Européennes de 2024 à Saint-Émilion avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,46%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 16,84% des votes. Florent Boudié (Majorité présidentielle) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Saint-Émilion quelques semaines plus tard avec 42,60%. Sandrine Chadourne (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 40,92%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Florent Boudié culminant à 55,89% des votes sur place. La physionomie politique de Saint-Émilion a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Émilion : les résultats à comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Émilion plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 33,87% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,27%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,91% pour Emmanuel Macron, contre 39,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Émilion accordaient leurs suffrages à Florent Boudié (Ensemble !) avec 47,16% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florent Boudié virant de nouveau en tête avec 65,77% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Émilion une place forte du courant central.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Saint-Émilion ? Du côté de la fiscalité locale de Saint-Émilion, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 2 472 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 962 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,88 % en 2024 (contre 24,58 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 235 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 585 000 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 19,86 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Émilion Les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-Émilion. Dès le dimanche du premier tour, Bernard Lauret a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 60,85% des voix. Juste derrière, Alain Vauthier a rassemblé 25,09% des votes. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Saint-Émilion, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.