Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit : les infos en direct

Programme de Edouard Ourmiah à Saint-Esprit (LE SAINT-ESPRIT EN MOUVEMENT)

Engagement pour Saint-Esprit

Le candidat Édouard OURMIAH se présente aux élections municipales avec une vision claire pour la commune. Il met l'accent sur l'importance de servir l'intérêt général et d'agir plutôt que de promettre. Son engagement vise à améliorer la qualité de vie des familles, des jeunes et des aînés.

Priorités de la commune

Les priorités incluent l'amélioration du cadre de vie dans chaque quartier, avec des actions concrètes pour la sécurité et la prévention des risques. La protection des aînés et des personnes en situation de handicap est également essentielle, avec des mesures pour lutter contre l'isolement. Enfin, le soutien à l'économie locale et à l'emploi est un axe majeur de développement.

Économie et emploi

Le développement économique passe par la création de zones artisanales et économiques pour soutenir les entreprises locales. La valorisation de la ruralité et des circuits courts est envisagée comme un levier pour l'emploi. L'accompagnement des agriculteurs et la promotion du tourisme vert sont également des priorités.

Culture et identité

La préservation de l'identité culturelle est au cœur des projets, avec l'organisation de festivals et d'événements culturels. Le soutien aux associations et la mise en valeur des personnalités locales sont des initiatives pour renforcer le lien communautaire. Ces actions visent à promouvoir la richesse culturelle de Saint-Esprit et de la région.