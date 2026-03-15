Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit

Tête de listeListe
Edouard Ourmiah
Edouard Ourmiah Liste divers droite
LE SAINT-ESPRIT EN MOUVEMENT
  • Edouard Ourmiah
  • Sonia Gros-Desormeaux
  • Dominique Hejoaka
  • Maryse Plantin
  • Jean-Louis Sicot
  • Chantal Flamand
  • Jean-Marc Lusbec
  • Pierrette Jeanne Vadeleux
  • Erick Massoue
  • Christelle Piquionne
  • Patrick Pepinter
  • Patrice Lambert
  • Judikaël Jean-Baptiste-Simone
  • Myriam Pallud
  • Joseph Pardon
  • Laura Medelice
  • Daniel Sainte-Rose-Fanchine
  • Moana Periot
  • Jean-Marc Vernon
  • Jeanny Guitteaud
  • Sandro Finoly
  • Laurence Berthaud
  • Serge Medelice
  • Michèle Paillette
  • Sylvère Hervé Bussy
  • Frédérique Mouchard
  • Pierre Galbert
  • Francine Porfal
  • Jean-Charles Crater
  • Marie-Flore Gustave
  • Samuel Firmin
  • Laeticia Robert-Charrue
  • David Poulin
  • Magaly Dera
  • Louis-Georges Crater
Fred Michel Tirault
Fred Michel Tirault Liste des Républicains
LE SAINT-ESPRIT AVANT TOUT
  • Fred Michel Tirault
  • Sylvia Elismar Jean-Baptiste-Simonne
  • Antoine Gold-Dalg
  • Peggy Fagour
  • Sullivan Virgal
  • Patricia Bocle-Briand
  • Alain Dede
  • Cynthia Denise Jacob
  • Erick Pignol
  • Sandrine Dantin-Luce-Veronique
  • Jocelyn Alcindor
  • Sabrina Touya-Pilon
  • José Ciceron
  • Marielle Pied
  • Jean-Luc Ebion
  • Stéphanie Party Larcher
  • Christian Martial
  • Audrey Bernadine
  • Guybert Firmin
  • Maryse Goujon
  • Jordan Agnoly
  • Sarah Hospice
  • Jéo Lof
  • Ketty Marie-Luce
  • Eddy Louis-Alexandre Di Petit-Frere
  • Audrey Camille Cabrera
  • Athanase Mondesir
  • Marie-Thérèse Jean-Baptiste-Simonne
  • Raymond Roseau
  • Judith Diallo Jean-Baptiste
  • Boris Vigilant
  • Marie-Armèle Lala
  • Thierry Dorvan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fred Michel Tirault
Fred Michel Tirault (25 élus) Le saint-esprit avant tout 		1 858 62,70%
  • Fred Michel Tirault
  • Sylvia Elismar Jean-Baptiste-Simonne
  • Erick Pignol
  • Peggy Fagour
  • Mickaël Laurent
  • Huguette Delem
  • Steve Allongout
  • Judith Diallo
  • Athanase Mondesir
  • Cynthia Denise Jacob
  • Eddy Louis-Alexandre Dit Petit-Frere
  • Patricia Bocle-Briand
  • Jocelyn Alcindor
  • Geneviève Suzanne
  • Alexandre Gerald
  • Sabrina Touya-Pilon
  • Christian André Martial
  • Maryse Goujon
  • Thierry Dorvan
  • Marie-Annick Apocale
  • Guybert Firmin
  • Linsay Saint-Pierre
  • Stephen Adolphe
  • Ketty Marie-Luce
  • Boris Vigilant
Olivier Berisson
Olivier Berisson (2 élus) Mun fos sentespwi 		418 14,10%
  • Olivier Berisson
  • Annie Gros-Dubois
Maryse Plantin
Maryse Plantin (1 élu) Koezion spiritaine 		360 12,14%
  • Maryse Plantin
Daniel Sainte-Rose-Fanchine
Daniel Sainte-Rose-Fanchine (1 élu) Alliance des forces spiritaines 		212 7,15%
  • Daniel Sainte-Rose-Fanchine
Miguel Duval
Miguel Duval Sentespri doubout 		115 3,88%
Participation au scrutin Saint-Esprit
Taux de participation 40,97%
Taux d'abstention 59,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 086

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fred Michel Tirault
Fred Michel Tirault (24 élus) Le saint-esprit avant tout 		2 992 62,92%
  • Fred Michel Tirault
  • Peggy Fagour
  • Eddy Louis-Alexandrine
  • Sylvia Elismar
  • Athanase Mondesir
  • Stephanie Party
  • Erick Pignol
  • Patricia Briand
  • Jean-Philippe Cherubin
  • Magnolia Lof
  • Steve Allongout
  • Line Riquier
  • Alexandre Gerald
  • Catherine Mongis
  • Thierry Dorvan
  • Jeanne Boulanger Ep. Gillot
  • Kelly Rene-Corail
  • Judith Jean-Baptiste Ep. Diallo
  • Jimmy Plantin
  • Marie-Flore Marie-Louise
  • Jocelyn Alcindor
  • Sohina Hierso
  • Gerard Emelie
  • Martine Pailloux
Eric Hayot
Eric Hayot (5 élus) Union pour le developpement de saint-esprit 		1 763 37,07%
  • Eric Hayot
  • Sandra Valentin
  • Alfred Donat
  • Christiane Careto-Lafages
  • Gilbert Pignol
Participation au scrutin Saint-Esprit
Taux de participation 63,91%
Taux d'abstention 36,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,24%
Nombre de votants 4 914

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Hayot
Eric Hayot Union pour le developpement de saint-esprit 		1 368 31,43%
Fred Michel Tirault
Fred Michel Tirault Le saint-esprit avant tout 		1 029 23,64%
Christian Valard
Christian Valard Union des spiritains pour le changement 		884 20,31%
Miguel Duval
Miguel Duval Forces spiritaines 		396 9,09%
Daniel Boyer-Faustin
Daniel Boyer-Faustin Solidaires pour le projet spiritain 		361 8,29%
Maurice Inimod
Maurice Inimod Le saint-esprit maintenant 		314 7,21%
Participation au scrutin Saint-Esprit
Taux de participation 58,56%
Taux d'abstention 41,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 4 503

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