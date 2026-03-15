Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Esprit sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Esprit.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Esprit
13:45 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Esprit
Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Esprit, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,71 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 117 000 € la même année. Une recette bien loin des 972 780 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Esprit a évolué pour se fixer à 47,25 % en 2024 (contre 27,76 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Esprit s'est chiffrée à 546 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 446 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Saint-Esprit
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Esprit peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Fred Michel Tirault (Les Républicains) a distancé ses concurrents en rassemblant 1 858 voix (62,70%). En deuxième position, Olivier Berisson (Régionaliste) a obtenu 418 voix (14,10%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Maryse Plantin (Régionaliste), s'adjugeant 360 bulletins (12,14%). Ce succès d'emblée de Fred Michel Tirault a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Esprit, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Saint-Esprit
Dans le cadre des municipales 2026, les votants de Saint-Esprit sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Esprit. A noter que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Esprit ferment à 18 heures. La publication des résultats du premier tour à Saint-Esprit débutera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit
|Tête de listeListe
|
Edouard Ourmiah
Liste divers droite
LE SAINT-ESPRIT EN MOUVEMENT
|
|
Fred Michel Tirault
Liste des Républicains
LE SAINT-ESPRIT AVANT TOUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fred Michel Tirault (25 élus) Le saint-esprit avant tout
|1 858
|62,70%
|
|Olivier Berisson (2 élus) Mun fos sentespwi
|418
|14,10%
|
|Maryse Plantin (1 élu) Koezion spiritaine
|360
|12,14%
|
|Daniel Sainte-Rose-Fanchine (1 élu) Alliance des forces spiritaines
|212
|7,15%
|
|Miguel Duval Sentespri doubout
|115
|3,88%
|Participation au scrutin
|Saint-Esprit
|Taux de participation
|40,97%
|Taux d'abstention
|59,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 086
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fred Michel Tirault (24 élus) Le saint-esprit avant tout
|2 992
|62,92%
|
|Eric Hayot (5 élus) Union pour le developpement de saint-esprit
|1 763
|37,07%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Esprit
|Taux de participation
|63,91%
|Taux d'abstention
|36,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,24%
|Nombre de votants
|4 914
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Hayot Union pour le developpement de saint-esprit
|1 368
|31,43%
|Fred Michel Tirault Le saint-esprit avant tout
|1 029
|23,64%
|Christian Valard Union des spiritains pour le changement
|884
|20,31%
|Miguel Duval Forces spiritaines
|396
|9,09%
|Daniel Boyer-Faustin Solidaires pour le projet spiritain
|361
|8,29%
|Maurice Inimod Le saint-esprit maintenant
|314
|7,21%
|Participation au scrutin
|Saint-Esprit
|Taux de participation
|58,56%
|Taux d'abstention
|41,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|4 503
Villes voisines de Saint-Esprit
- Saint-Esprit (97270)
- Ecole primaire à Saint-Esprit
- Maternités à Saint-Esprit
- Crèches et garderies à Saint-Esprit
- Classement des collèges à Saint-Esprit
- Salaires à Saint-Esprit
- Impôts à Saint-Esprit
- Dette et budget de Saint-Esprit
- Climat et historique météo de Saint-Esprit
- Accidents à Saint-Esprit
- Délinquance à Saint-Esprit
- Inondations à Saint-Esprit
- Nombre de médecins à Saint-Esprit
- Pollution à Saint-Esprit
- Entreprises à Saint-Esprit
- Prix immobilier à Saint-Esprit