Résultat municipale 2026 à Saint-Esprit (97270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Esprit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Esprit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Esprit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fred Michel TIRAULT
Fred Michel TIRAULT (30 élus) LE SAINT-ESPRIT AVANT TOUT 		2 756 81,95%
  • Fred Michel TIRAULT
  • Sylvia ELISMAR JEAN-BAPTISTE-SIMONNE
  • Antoine GOLD-DALG
  • Peggy FAGOUR
  • Sullivan VIRGAL
  • Patricia BOCLE-BRIAND
  • Alain DEDE
  • Cynthia Denise JACOB
  • Erick PIGNOL
  • Sandrine DANTIN-LUCE-VERONIQUE
  • Jocelyn ALCINDOR
  • Sabrina TOUYA-PILON
  • José CICERON
  • Marielle PIED
  • Jean-Luc EBION
  • Stéphanie PARTY LARCHER
  • Christian MARTIAL
  • Audrey BERNADINE
  • Guybert FIRMIN
  • Maryse GOUJON
  • Jordan AGNOLY
  • Sarah HOSPICE
  • Jéo LOF
  • Ketty MARIE-LUCE
  • Eddy LOUIS-ALEXANDRE DI PETIT-FRERE
  • Audrey Camille CABRERA
  • Athanase MONDESIR
  • Marie-Thérèse JEAN-BAPTISTE-SIMONNE
  • Raymond ROSEAU
  • Judith DIALLO JEAN-BAPTISTE
Edouard OURMIAH
Edouard OURMIAH (3 élus) LE SAINT-ESPRIT EN MOUVEMENT 		607 18,05%
  • Edouard OURMIAH
  • Sonia GROS-DESORMEAUX
  • Dominique HEJOAKA
Participation au scrutin Saint-Esprit
Taux de participation 46,39%
Taux d'abstention 53,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 3 527

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Martinique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Martinique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Esprit