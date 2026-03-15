En direct

19:21 - Saint-Esprit : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des élections municipales, Saint-Esprit foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 10 422 habitants répartis dans 4 854 logements, cette agglomération présente une densité de 444 hab/km². Avec 430 entreprises, Saint-Esprit est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (73,51%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 471 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,05%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Esprit contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Les électeurs de Saint-Esprit attirés par le RN ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Saint-Esprit en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 12,86% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 66,71% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 1,85% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Esprit comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 15,69% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 8,64% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 11,78% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 40,97 % à Saint-Esprit aux dernières municipales En ce jour d'élections municipales à Saint-Esprit, la participation sera regardée de près. Lors des municipales de 2020, la participation s'était élevée à 40,97 % à la fin du premier tour, dans la moyenne nationale, représentant 3 086 votants alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a de nouveau été chiffré à 39,51 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est instructif d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 20,83 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 27,33 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 11,00 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent in fine une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Saint-Esprit Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) aux avants-postes avec 69,19% au premier tour, devant Grégory Michel Roy-Larentry (Rassemblement National) avec 8,64%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Philippe Nilor culminant à 88,22% des votes dans la commune. Les Européennes en amont à Saint-Esprit avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (22,88%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 19,35% des voix. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Esprit ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Esprit votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (57,96%), devant Marine Le Pen crédité de 12,86%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 66,71%, contre 33,29% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Esprit plébiscitaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 79,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Esprit comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Esprit Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Esprit, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,71 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 117 000 € la même année. Une recette bien loin des 972 780 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Esprit a évolué pour se fixer à 47,25 % en 2024 (contre 27,76 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Esprit s'est chiffrée à 546 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 446 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Saint-Esprit Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Esprit peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Fred Michel Tirault (Les Républicains) a distancé ses concurrents en rassemblant 1 858 voix (62,70%). En deuxième position, Olivier Berisson (Régionaliste) a obtenu 418 voix (14,10%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Maryse Plantin (Régionaliste), s'adjugeant 360 bulletins (12,14%). Ce succès d'emblée de Fred Michel Tirault a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Esprit, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.