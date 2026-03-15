Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Estève : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Estève [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Estève sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Estève.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Estève
13:46 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Estève
À Saint-Estève, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,25 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 132 950 €. Une somme loin des quelque 2,50858 millions d'euros engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Estève a évolué pour se fixer à 39,20 % en 2024 (contre 19,10 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Estève a représenté 940 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 767 € quatre ans auparavant.
11:59 - Pas de suspense pour le résultat des dernières municipales à Saint-Estève
Quels enseignements faut-il tirer des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Estève ? Sans aucune opposition, 'Avant tout saint-estève' menée par Robert Vila a naturellement engrangé 2 571 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Estève, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La publication des candidatures apporte déjà un début de réponse particulièrement clair.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Estève : horaires des 8 bureaux de vote
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Saint-Estève. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Saint-Estève sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Saint-Estève dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Estève
|Tête de listeListe
|
Vincent Bondu
Liste divers droite
SAINT-ESTEVE POUR VOUS
|
|
Robert Vila
Liste divers droite
AVANT TOUT SAINT-ESTEVE
|
|
Yannick Brousse
Liste divers droite
ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE COEUR DE SAINT-ESTEVE
|
|
Florent Marsal
Liste divers gauche
Ensemble pour l'Avenir de Saint-Estève
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Vila (33 élus) Avant tout saint-estève
|2 571
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Estève
|Taux de participation
|34,58%
|Taux d'abstention
|65,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 996
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Vila (26 élus) Avant tout saint-estève
|3 295
|52,56%
|
|Elie Puigmal (4 élus) Mieux vivre saint-estève
|1 640
|26,16%
|
|Francis Mouche (2 élus) Saint-esteve avenir
|734
|11,71%
|
|Mathieu Khedimi (1 élu) L'essentiel c'est vous, un projet pour saint-estève
|599
|9,55%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Estève
|Taux de participation
|71,21%
|Taux d'abstention
|28,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|6 410
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Vila Avant tout saint-estève
|2 913
|47,46%
|Elie Puigmal Mieux vivre saint-estève
|1 645
|26,80%
|Francis Mouche Saint-esteve avenir
|887
|14,45%
|Mathieu Khedimi L'essentiel c'est vous, un projet pour saint-estève
|692
|11,27%
|Participation au scrutin
|Saint-Estève
|Taux de participation
|69,90%
|Taux d'abstention
|30,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Nombre de votants
|6 293
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