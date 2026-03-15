Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Estève : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Estève

Tête de listeListe
Vincent Bondu
Vincent Bondu Liste divers droite
SAINT-ESTEVE POUR VOUS
  • Vincent Bondu
  • Nora Sow
  • Thomas Breto
  • Claudia Orfèvres
  • Frédéric Simonet
  • Shirley Chièze
  • Frédéric Colomer
  • Christèle Verdon
  • Erwan Blohic
  • Léa Martinez
  • Damien Cantrel
  • Louann Scharen
  • Benjamin Breto
  • Susana Pena Jimenez
  • Florent Kaci
  • Laetitia Lafitte
  • Julien Simonet
  • Elsa Charneque
  • Arnaud Coutant
  • Stéphanie Simon
  • Marc Lafitte
  • Danielle Houillons Broedl
  • Laurent Quintana
  • Dalila Veyrier
  • Georges Simonet
  • Marie-Thérèse Simonet
  • Mathis Scharen
  • Aminata Mboup
  • Jean-Pierre Kaci
  • Jeanne Marty
  • Nicolas Kaci
  • Céline Corréas
  • Lucien Marcenac
  • Martine Marcenac
Robert Vila
Robert Vila Liste divers droite
AVANT TOUT SAINT-ESTEVE
  • Robert Vila
  • Sarah Huot
  • Thierry Lannes
  • Audrey Rodriguez
  • Michel Perez
  • Yola Gueguen-Vaillant
  • Olivier Menu
  • Carine Devineau
  • Jean-Sébastien Haydn
  • Marion Macia-Iborra
  • Alain Trousseu
  • Jessica Erbs
  • Guy Albalat
  • Lucette Ferre
  • Julien Arnold
  • Marie-Pierre Castano-Bourrat
  • Thierry Casadessus
  • Cécile Chiavola
  • Patrice Boscredon
  • Véronique Pyguillem
  • Christophe Salvat
  • Eva Lopez
  • Alain Delprat
  • Françoise Laborde Llinas
  • Gael Jaouen
  • Stéphanie Marrasse
  • Jacques Frévol
  • Estelle Wanono
  • Jean-Claude Tichador
  • Aurelie Cavaribere
  • Christophe Danchin
  • Catherine Pierronet
  • Yoann Raynal
  • Anais Gau
  • Sébastien Berdu
Yannick Brousse
Yannick Brousse Liste divers droite
ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE COEUR DE SAINT-ESTEVE
  • Yannick Brousse
  • Jennifer Molina
  • David Martinez
  • Paméla Boché
  • Jérémy Vilacèque
  • Christelle Prats
  • Damien Drolet
  • Solange Breto
  • Sébastien Monna
  • Aurélie Russeil
  • Christophe Redin
  • Charlotte Dehut
  • Christian Moréno
  • Eva Mellado
  • Grégory Montabric
  • Nathalie Reynal
  • Noam Denos-Trafach
  • Pauline Fabre
  • Vincent Juanola
  • Marion Pomportes
  • David Tufi
  • Clarisse Caillens
  • Olivier Fernandez
  • Sylvie Riba
  • Enguerran Duval
  • Djamila Boukhetache
  • Romain Razat
  • Christelle Brial
  • Jean-Michel Cespedes
  • Sylvie Gierszal
  • Arnaud Serrat
  • Audrey Delos
  • Sacha Trafach
Florent Marsal
Florent Marsal Liste divers gauche
Ensemble pour l'Avenir de Saint-Estève
  • Florent Marsal
  • Christelle Baraille Ripoll
  • Guillaume Sicre
  • Asmae Chouirdi
  • Mickaël Sury
  • Nicole Cala
  • Pierre Jay
  • Raymonde Santallusia
  • Sébastien Destannes
  • Ernestine Robledillo épouse Boy
  • Jacques Sedano
  • Catherine Bosch Albo
  • Cyril Elbechir
  • Marie Concalves Fernandes Cornillon
  • Jean-Pierre Sicart
  • Martine Madern
  • Jean Pomarede
  • Madeleine Vauvert-Espejo
  • Vincent Ribière
  • Anaelle Bullich
  • Serge Blin
  • Mila Martial
  • Laurent Calas
  • Serena Rabia
  • Jean-Marc Marsal
  • Lucie Alvarez Prats
  • Kivanc Ergün
  • Joëlle Blanquie
  • Thierry Balestra-Galli
  • Corinne Piaulet
  • Serge Noell
  • Paola Boumaza
  • Michel Jantin
  • France Falba (bretcha)
  • Luc Albo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Vila
Robert Vila (33 élus) Avant tout saint-estève 		2 571 100,00%
  • Robert Vila
  • Sarah Huot
  • Pierre-Yves Dompnier
  • Audrey Rodriguez
  • Pierre Bordes
  • Yola Gueguen-Vaillant
  • Michel Perrez
  • Carine Devineau
  • Philippe Vidal
  • Jessica Erbs
  • Thierry Lannes
  • Lucette Ferré
  • Guido Chiavola
  • Claude Bonnet
  • Alain Trousseu
  • Véronique Pyguillem
  • Guy Albalat
  • Cécile Chiavola
  • Emmanuel Le Menelec
  • Nathalie Chalard
  • Thomas Solans
  • Alexandra Vinogradoff Stoebner
  • Jean-Claude Tichador
  • Marie-Pierre Bourrat
  • Thierry Casadessus
  • Marion Milhe-Poutingon
  • Guillaume Gau
  • Eva Lopez
  • Jacques Frévol
  • Élodie Muller
  • Patrice Boscredon
  • Cassandra Peret
  • Yoann Raynal
Participation au scrutin Saint-Estève
Taux de participation 34,58%
Taux d'abstention 65,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 996

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Vila
Robert Vila (26 élus) Avant tout saint-estève 		3 295 52,56%
  • Robert Vila
  • Nathalie Favié
  • Pierre-Yves Dompnier
  • Audrey Rodriguez
  • Pierre Bordes
  • Sarah Huot
  • Michel Perez
  • Bernadette Pradin
  • Mathieu Bachellerie
  • Jessica Erbs
  • Jérôme Fricker
  • Anne-Marie Galea
  • Philippe Vidal
  • Lucette Ferre
  • Manuel Ferris
  • Claude Bonnet Épouse Bisserie
  • Sébastien Sanchez
  • Alexandra Vinogradoff
  • Jean-Marc Gueguen
  • Véronique Pyguillem
  • Alain Trousseu
  • Tatiana Jalinaud
  • Thomas Solans
  • Nathalie Chalard
  • Guido Chiavola
  • Ghislaine Sanz
Elie Puigmal
Elie Puigmal (4 élus) Mieux vivre saint-estève 		1 640 26,16%
  • Elie Puigmal
  • Catherine Albo
  • Jean Costa
  • Estelle Domenech
Francis Mouche
Francis Mouche (2 élus) Saint-esteve avenir 		734 11,71%
  • Francis Mouche
  • Yola Gueguen
Mathieu Khedimi
Mathieu Khedimi (1 élu) L'essentiel c'est vous, un projet pour saint-estève 		599 9,55%
  • Mathieu Khedimi
Participation au scrutin Saint-Estève
Taux de participation 71,21%
Taux d'abstention 28,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 6 410

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Vila
Robert Vila Avant tout saint-estève 		2 913 47,46%
Elie Puigmal
Elie Puigmal Mieux vivre saint-estève 		1 645 26,80%
Francis Mouche
Francis Mouche Saint-esteve avenir 		887 14,45%
Mathieu Khedimi
Mathieu Khedimi L'essentiel c'est vous, un projet pour saint-estève 		692 11,27%
Participation au scrutin Saint-Estève
Taux de participation 69,90%
Taux d'abstention 30,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 6 293

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