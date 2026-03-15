Résultat municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Chigny (37230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Étienne-de-Chigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Étienne-de-Chigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Chigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Regis SALIC
Regis SALIC (15 élus) ENSEMBLE, FAISONS COMMUNE 		388 57,65%
  • Regis SALIC
  • Corinne DELPORTE
  • Gilles MARY
  • Mélanie LUSSEAULT
  • Jean-Michel ARNAUD
  • Malvina BEAUCLAIR
  • Antoine SUTER
  • Christine FULSCHE
  • Frantz DOHY
  • Gwendoline BARBOTIN
  • Pierre-Antoine CROSNIER
  • Morgane JUVIN
  • Christophe MATHE
  • Julie MORAY
  • Bruno JOLY
Philippe GUILLEMOT
Philippe GUILLEMOT (4 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY 		285 42,35%
  • Philippe GUILLEMOT
  • Murielle GENTY
  • Mathieu DEFFONTAINES
  • Corine CHABILAN
Participation au scrutin Saint-Étienne-de-Chigny
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 697

Source : ministère de l’Intérieur

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