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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Étienne-de-Chigny : ce qu'il faut savoir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Étienne-de-Chigny, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 595 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,45% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,25% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 323,14 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Étienne-de-Chigny, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Saint-Étienne-de-Chigny Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Saint-Étienne-de-Chigny il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,77% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 41,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 17,69% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 39,72% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,52% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 31,53% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 39,58% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Étienne-de-Chigny aux dernières élections ? À l'occasion de ces élections municipales, la valeur de la participation agira fortement sur les résultats de Saint-Étienne-de-Chigny. La participation s'élevait à 48,23 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 75,24 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,93 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 70,57 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 53,23 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Saint-Étienne-de-Chigny Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Étienne-de-Chigny avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,52% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Marina Coccia (Union de la gauche) en tête du peloton avec 32,64% au premier tour, devant François Ducamp (Rassemblement National) avec 31,53%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 60,42%.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Saint-Étienne-de-Chigny ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Étienne-de-Chigny un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Étienne-de-Chigny privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,23%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 26,37%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Étienne-de-Chigny, les électeurs accordaient 58,95% pour Emmanuel Macron, contre 41,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Étienne-de-Chigny soutenaient en priorité Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nupes) avec 30,51% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 60,28% des suffrages.

12:58 - À Saint-Étienne-de-Chigny, le niveau de la fiscalité locale est stable À Saint-Étienne-de-Chigny, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 732 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 791 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 43,93 % en 2024 (contre environ 27,45 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 35 210 € de recettes en 2024, bien en deçà des 350 820 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 20,74 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Saint-Étienne-de-Chigny Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, marqués par l'issue des dernières municipales à Saint-Étienne-de-Chigny. Dès le dimanche du premier tour, Régis Salic a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 56,48% des soutiens. Sur la seconde marche, Philippe Parent a capté 43,51% des voix. Ce succès d'emblée de Régis Salic a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Chigny, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.