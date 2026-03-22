Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Tulmont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Tulmont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Étienne-de-Tulmont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Étienne-de-Tulmont.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Étienne-de-Tulmont
11:46 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Saint-Étienne-de-Tulmont
Pour le lancement des municipales à Saint-Étienne-de-Tulmont, le vote a mobilisé 68,10 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Laurence Miquel (Divers droite) qui a dominé avec 38,07 % des voix. Derrière, Robin Raujol (Divers droite) s'est classé deuxième avec 31,58 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eric Massip (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Étienne-de-Tulmont
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Étienne-de-Tulmont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Robin Raujol
Liste divers droite
Saint-Etienne-de-Tulmont, on passe à l'action !
|
|
Eric Massip
Liste divers droite
La Force d'un Bilan, Continuons Ensemble
|
|
Laurence Miquel
Liste divers droite
AVEC VOUS ET POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Tulmont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence MIQUEL (Ballotage) AVEC VOUS ET POUR VOUS
|780
|38,07%
|Robin RAUJOL (Ballotage) Saint-Etienne-de-Tulmont, on passe à l'action !
|647
|31,58%
|Eric MASSIP (Ballotage) La Force d'un Bilan, Continuons Ensemble
|622
|30,36%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne-de-Tulmont
|Taux de participation
|68,10%
|Taux d'abstention
|31,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|2 109
Source : ministère de l’Intérieur
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