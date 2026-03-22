Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-de-Tulmont : les résultats du 2e tour

Programme de Robin Raujol à Saint-Étienne-de-Tulmont (Saint-Etienne-de-Tulmont, on passe à l'action !)

Engagement citoyen

La commune de Saint-Étienne-de-Tulmont appelle ses habitants à s'engager activement dans la vie locale. Une mobilisation est essentielle pour construire un avenir collectif. Chaque voix compte et peut influencer le choix de l'équipe municipale.

Campagne positive

La campagne électorale se veut constructive et respectueuse, loin des divisions. L'objectif est de rassembler tous les acteurs de la commune, des jeunes familles aux aînés. Cette approche vise à créer un climat d'enthousiasme et de solidarité.

Rigueur et proximité

La gestion de la commune doit être fondée sur la rigueur et la proximité avec les citoyens. Il est crucial de valoriser le travail et de soutenir les initiatives locales. Une gestion responsable de l'argent public est primordiale pour le développement de Saint-Étienne-de-Tulmont.

Vision d'avenir

Le projet municipal se construit sur des valeurs d'engagement et d'énergie. Il s'agit de créer un cadre de vie où chacun se sent impliqué et respecté. L'avenir de la commune dépend de l'implication de tous ses habitants, qui doivent se mobiliser pour faire entendre leur voix.