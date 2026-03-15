Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Saint-Étienne-du-Rouvray
- Résultat municipale 2014 Saint-Étienne-du-Rouvray
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Étienne-du-Rouvray sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Étienne-du-Rouvray.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray
13:46 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Étienne-du-Rouvray
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Étienne-du-Rouvray, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 26,22 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 492 040 €. Une recette bien loin des 6 420 330 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est établi à 60,32 % en 2024 (contre 30,49 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. De son côté, le taux sur les propriétés non bâties est passé à un peu plus de 55,23 % en 2024 (face à près de 51,14 % en 2020 et plus de 40 % de moyenne sur le plan national). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée au taux inchangé de 8,06 % en 2024, tout comme en 2020 , , un pourcentage à comparer avec les 9,5 % de la moyenne nationale. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est chiffrée à 1 348 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 071 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Saint-Étienne-du-Rouvray
Examiner les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Étienne-du-Rouvray peut s'avérer intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Joachim Moyse (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 3 599 soutiens (78,94%). Deuxième, Brahim Charafi (Divers centre) a recueilli 13,68% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Union de la gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Saint-Étienne-du-Rouvray : les horaires d'ouverture
Les 18 bureaux de vote de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Dans le cadre des municipales de 2026, les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Saint-Étienne-du-Rouvray. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray
|Tête de listeListe
|
Joachim Moyse
Liste d'union à gauche
LA GAUCHE RASSEMBLEE AGIR ET VIVRE A SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
|
|
Abdulaziz Erden
Liste divers centre
Avec vous pour saint Etienne du Rouvray oui c'est possible !
|
|
Noura Hamiche
Liste d'extrême-gauche
SAINT-ETIENNE VRAIMENT À GAUCHE, AVEC LE NPA-RÉVOLUTIONNAIRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joachim Moyse (32 élus) La gauche rassemblée, saint-etienne du rouvray solidaire et dynamique
|3 599
|78,94%
|
|Brahim Charafi (2 élus) Osons ensemble l'avenir de saint etienne du rouvray
|624
|13,68%
|
|Noura Hamiche (1 élu) Saint etienne vraiment a gauche, pour un monde meilleur
|336
|7,37%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne-du-Rouvray
|Taux de participation
|29,12%
|Taux d'abstention
|70,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 889
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Wulfranc (33 élus) Liste de rassemblement de la gauche à saint-étienne-du-rouvray
|5 472
|84,90%
|
|Philippe Briere (2 élus) Saint-étienne vraiment à gauche
|973
|15,09%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne-du-Rouvray
|Taux de participation
|45,87%
|Taux d'abstention
|54,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|15,72%
|Nombre de votants
|7 647
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