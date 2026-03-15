Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray

Tête de listeListe
Joachim Moyse
Joachim Moyse Liste d'union à gauche
LA GAUCHE RASSEMBLEE AGIR ET VIVRE A SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
  • Joachim Moyse
  • Anne-Emilie Ravache
  • Edouard Bénard
  • Lea Pawelski
  • David Fontaine
  • Nicole Auvray
  • Pascal Le Cousin
  • Murielle Mour
  • Didier Quint
  • Laetitia Le Bechec
  • Mathieu Vilela
  • Florence Boucard
  • Gabriel Moba M'Builu
  • Marie-Pierre Rodriguez
  • Hubert Wulfranc
  • Najia Atif
  • Grégory Leconte
  • Alia Cheikh
  • Jose Gonçalves
  • Carolanne Langlois
  • Ahmed Akkari
  • Aube Grandfond Cassius
  • Mohammed Karabila
  • Catherine Olivier
  • Francis Schilliger
  • Agathe Petit
  • Johan Queruel
  • Raja Abidi
  • Meziane Khaldi
  • Khadija Berraho
  • Robin Durand
  • Karine Pegon
  • Fabien Leseigneur
  • Edith Roucoux
  • Eric Moignard
  • Hafida Saci
  • Achour Slimani
Abdulaziz Erden
Abdulaziz Erden Liste divers centre
Avec vous pour saint Etienne du Rouvray oui c'est possible !
  • Abdulaziz Erden
  • Laetitia Dos Santos
  • Kotchy Degbeu
  • Asma Taleb
  • Denis Emmanuel
  • Cindy Objois
  • Mohamed Himmi
  • Asma Bourass
  • Mustapha El Ghazi
  • Sonia Latroche
  • Chris Gawa-Gassomo
  • Maïgane Lartigue
  • Çol Inan
  • Chloé Beard
  • Xavier Leroy
  • Anais Plesant
  • Aziz Ouaissa
  • Oznur çiçek
  • Abdullah Senoglu
  • Zana Demir
  • Tayeb Elyagoubi
  • Christelle Auger
  • Silly Sibi
  • Lorin Erden
  • Lionel Docgne Kamdem
  • Shade Emmanuel
  • Ali Cesur
  • Lynda Latroche
  • Marc özbezek
  • Hawa Balayera
  • Lounis Benzouaoui
  • Rihanath Ibikounle
  • Aziz Osseni
  • Evin Cesur
  • Dogan Cavuldak
  • Marie-Jeanne Gratie
Noura Hamiche
Noura Hamiche Liste d'extrême-gauche
SAINT-ETIENNE VRAIMENT À GAUCHE, AVEC LE NPA-RÉVOLUTIONNAIRES
  • Noura Hamiche
  • José Ferreira
  • Virginie André
  • Philippe Brière
  • Noura Perez
  • Abdessamad Issaoui
  • Cécile Ségala
  • Frédéric Sanchiz
  • Linda Diémé
  • Thierry Lebret
  • Hélène Sautejeau
  • Farid Hamiche
  • Dominique Burny-Bertrand
  • Damien Lebret
  • Sandra Lebertre
  • Pierre David
  • Aurélie Thomas
  • Pascal Bertrand
  • Juliana Heredia
  • Alix Sautejeau -- Senay
  • Annick Couturier-Eliot
  • François Chorain
  • Alice Fleurier
  • Rayane Damerval
  • Safya Rehab Bekouche
  • Mohamed-Amine Issaoui
  • Léa Prieur
  • Akhïbou Diakite
  • Nawal Loukili
  • Arthur Gellé
  • Françoise Bellenger
  • Youssef Issaoui
  • Kahina Damerval
  • Paul Wénéhoua
  • Gilda Pellevilain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joachim Moyse
Joachim Moyse (32 élus) La gauche rassemblée, saint-etienne du rouvray solidaire et dynamique 		3 599 78,94%
  • Joachim Moyse
  • Anne-Emilie Ravache
  • Hubert Wulfranc
  • Catherine Olivier
  • David Fontaine
  • Najia Atif
  • Johan Queruel
  • Marie-Pierre Rodriguez
  • Pascal Le Cousin
  • Juliette Biville
  • Jocelyn Chéron
  • Léa Pawelski
  • Gabriel Moba M'builu
  • Nicole Auvray
  • Didier Quint
  • Murielle Renaux
  • Grégory Leconte
  • Lise Lambert
  • Edouard Bénard
  • Florence Boucard
  • Dominique Grévrand
  • Carolanne Langlois
  • Francis Schilliger
  • Alia Cheikh
  • Mathieu Vilela
  • Agnès Bonvalet
  • Ahmed Akkari
  • Christine Leroy
  • José Gonçalves
  • Laëtitia Le Bechec
  • Romain Legrand
  • Aube Grandfond-Cassius
Brahim Charafi
Brahim Charafi (2 élus) Osons ensemble l'avenir de saint etienne du rouvray 		624 13,68%
  • Brahim Charafi
  • Sarah Tessier
Noura Hamiche
Noura Hamiche (1 élu) Saint etienne vraiment a gauche, pour un monde meilleur 		336 7,37%
  • Noura Hamiche
Participation au scrutin Saint-Étienne-du-Rouvray
Taux de participation 29,12%
Taux d'abstention 70,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 889

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Wulfranc
Hubert Wulfranc (33 élus) Liste de rassemblement de la gauche à saint-étienne-du-rouvray 		5 472 84,90%
  • Hubert Wulfranc
  • Marie-Agnès Lallier
  • Joachim Moyse
  • Danièle Auzou
  • David Fontaine
  • Francine Goyer
  • Patrick Morisse
  • Léa Pawelski
  • Jérôme Gosselin
  • Fabienne Burel
  • Michel Rodriguez
  • Michèle Ernis
  • Daniel Launay
  • Catherine Olivier
  • Pascal Le Cousin
  • Najia Atif
  • Daniel Vezie
  • Samia Lage
  • Pascal Langlois
  • Nicole Auvray
  • Philippe Schapman
  • Carolanne Langlois
  • Francis Schilliger
  • Murielle Renaux
  • Didier Quint
  • Pascale Hubart
  • Jocelyn Cheron
  • Rejane Grard-Colombel
  • Antoine Scicluna
  • Florence Boucard
  • Gabriel Moba M'buili
  • Thérèse-Marie Ramaroson
  • Gilles Chuette
Philippe Briere
Philippe Briere (2 élus) Saint-étienne vraiment à gauche 		973 15,09%
  • Philippe Briere
  • Noura Hamiche
Participation au scrutin Saint-Étienne-du-Rouvray
Taux de participation 45,87%
Taux d'abstention 54,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 15,72%
Nombre de votants 7 647

Villes voisines de Saint-Étienne-du-Rouvray

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