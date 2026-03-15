Résultat municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Étienne-du-Rouvray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joachim MOYSE
Joachim MOYSE (31 élus) LA GAUCHE RASSEMBLEE AGIR ET VIVRE A SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 		4 959 72,38%
  • Joachim MOYSE
  • Anne-Emilie RAVACHE
  • Edouard BÉNARD
  • Lea PAWELSKI
  • David FONTAINE
  • Nicole AUVRAY
  • Pascal LE COUSIN
  • Murielle MOUR
  • Didier QUINT
  • Laetitia LE BECHEC
  • Mathieu VILELA
  • Florence BOUCARD
  • Gabriel MOBA M'BUILU
  • Marie-Pierre RODRIGUEZ
  • Hubert WULFRANC
  • Najia ATIF
  • Grégory LECONTE
  • Alia CHEIKH
  • Jose GONÇALVES
  • Carolanne LANGLOIS
  • Ahmed AKKARI
  • Aube GRANDFOND CASSIUS
  • Mohammed KARABILA
  • Catherine OLIVIER
  • Francis SCHILLIGER
  • Agathe PETIT
  • Johan QUERUEL
  • Raja ABIDI
  • Meziane KHALDI
  • Khadija BERRAHO
  • Robin DURAND
Abdulaziz ERDEN
Abdulaziz ERDEN (3 élus) Avec vous pour saint Etienne du Rouvray oui c'est possible ! 		1 448 21,14%
  • Abdulaziz ERDEN
  • Laetitia DOS SANTOS
  • Kotchy DEGBEU
Noura HAMICHE
Noura HAMICHE (1 élu) SAINT-ETIENNE VRAIMENT À GAUCHE, AVEC LE NPA-RÉVOLUTIONNAIRES 		444 6,48%
  • Noura HAMICHE
Participation au scrutin Saint-Étienne-du-Rouvray
Taux de participation 42,15%
Taux d'abstention 57,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 7 340

Source : ministère de l’Intérieur

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