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19:21 - Dynamique électorale à Saint-Étienne-du-Rouvray : une analyse socio-démographique Comment la population de Saint-Étienne-du-Rouvray peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Dans l'agglomération, 21,07% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,53% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (67,94%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 10500 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,53% et d'une population immigrée de 19,90% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 9,76% à Saint-Étienne-du-Rouvray, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Saint-Étienne-du-Rouvray aux municipales 2026 ? Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,69% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 41,03% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 17,23% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 26,87% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,33% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 29,53% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 33,01% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Étienne-du-Rouvray Pour rappel, la participation atteignait 29,12 % à Saint-Étienne-du-Rouvray lors des municipales de 2020, une démobilisation notable alors qu'en raison du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 11 657 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 69,22 % de participation. La participation aux législatives, mesurée de son côté à 41,62 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 61,15 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 45,30 %. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de classer Saint-Étienne-du-Rouvray comme une zone où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette donnée à Saint-Étienne-du-Rouvray sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, les élections de 2024 en faveur de le centre Le contexte politique de Saint-Étienne-du-Rouvray a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. Le scrutin des Européennes de 2024 à Saint-Étienne-du-Rouvray avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,33%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 24,83% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray avaient ensuite favorisé Edouard Bénard (Union de la gauche) avec 54,27% au premier tour, devant Pauline Daniel (Rassemblement National) avec 29,53%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Edouard Bénard culminant à 66,99% des voix localement.

14:57 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Étienne-du-Rouvray accordaient leurs suffrages à Hubert Wulfranc (Nupes) avec 56,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hubert Wulfranc virant de nouveau en tête avec 73,13% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Étienne-du-Rouvray était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 37,96% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,97% pour Emmanuel Macron, contre 41,03% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Étienne-du-Rouvray s'affirme comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Étienne-du-Rouvray Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Étienne-du-Rouvray, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 26,22 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 492 040 €. Une recette bien loin des 6 420 330 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est établi à 60,32 % en 2024 (contre 30,49 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. De son côté, le taux sur les propriétés non bâties est passé à un peu plus de 55,23 % en 2024 (face à près de 51,14 % en 2020 et plus de 40 % de moyenne sur le plan national). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée au taux inchangé de 8,06 % en 2024, tout comme en 2020 , , un pourcentage à comparer avec les 9,5 % de la moyenne nationale. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est chiffrée à 1 348 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 071 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Saint-Étienne-du-Rouvray Examiner les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Étienne-du-Rouvray peut s'avérer intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Joachim Moyse (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 3 599 soutiens (78,94%). Deuxième, Brahim Charafi (Divers centre) a recueilli 13,68% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Union de la gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Étienne-du-Rouvray, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.