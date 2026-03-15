En direct

19:16 - Saint-Étienne-les-Orgues : municipales et dynamiques démographiques Dans la ville de Saint-Étienne-les-Orgues, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 10,64% des résidents sont des enfants, et 16,04% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (60,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 832 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,01%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,23%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 26,17%, comme à Saint-Étienne-les-Orgues, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Le RN à Saint-Étienne-les-Orgues : quel score aux municipales ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Saint-Étienne-les-Orgues il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 23,67% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,32% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 21,86% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Étienne-les-Orgues comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 32,50% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,20% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 47,17% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Étienne-les-Orgues : le point sur l'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 775 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Saint-Étienne-les-Orgues, soit un taux de participation de 69,63 % (un score très supérieur aux 44,7 % du pays) alors que le Covid se propageait dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 873 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,95 % de participation. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 57,92 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 73,43 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 61,75 % des électeurs (soit environ 690 votants). L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Saint-Étienne-les-Orgues comme une contrée civiquement engagée. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Étienne-les-Orgues, cette réalité sera en conséquence décortiquée.

15:59 - À Saint-Étienne-les-Orgues, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite La préférence des électeurs de Saint-Étienne-les-Orgues a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saint-Étienne-les-Orgues avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,50%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,29% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Léo Walter (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 38,45% au premier tour, devant Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 38,20%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Léo Walter culminant à 52,83% des voix sur place.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Étienne-les-Orgues reste un territoire tourné vers la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Étienne-les-Orgues plébiscitaient Léo Walter (Nupes) avec 36,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Léo Walter virant de nouveau en tête avec 58,69% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Étienne-les-Orgues qui s'était déroulée en amont voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 29,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,67%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,32% pour Marine Le Pen, contre 46,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Étienne-les-Orgues S'agissant de la pression fiscale de Saint-Étienne-les-Orgues, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 185 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 002 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 41,58 % en 2024 (contre 22,99 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 149 120 € en 2024, contre quelque 366 200 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 15,76 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Étienne-les-Orgues : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières municipales à Saint-Étienne-les-Orgues ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Patricia Paul a imposé son rythme en totalisant 394 bulletins (52,25%). À sa poursuite, Khaled Benferhat a rassemblé 360 bulletins valides (47,74%). Ce succès d'emblée de Patricia Paul a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Étienne-les-Orgues, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.