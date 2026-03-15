Résultat municipale 2026 à Saint-Étienne-les-Orgues (04230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Étienne-les-Orgues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Étienne-les-Orgues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne-les-Orgues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia PAUL
Patricia PAUL (13 élus) Ensemble poursuivons l'avenir 		602 71,16%
  • Patricia PAUL
  • François BERGNA
  • Christine SANTUCCI
  • Patrick DOULIERY
  • Sylvie CAGINICOLAU
  • Steve PREVOST
  • Anne-Marie CLEMENTI-MONTANO
  • Serge MEOLA
  • Lydie RIBEIRO
  • Thierry JOURDAN
  • Hélène CASTA
  • Jean-Christophe ROCHET-CAPELLAN
  • Pascale AGOSTINI
Sylvie MATHIEU
Sylvie MATHIEU (2 élus) Faire village autrement 		244 28,84%
  • Sylvie MATHIEU
  • Fabien LAMBERT
Participation au scrutin Saint-Étienne-les-Orgues
Taux de participation 73,19%
Taux d'abstention 26,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 868

Source : ministère de l’Intérieur

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