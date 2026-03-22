Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Étienne

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Étienne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Corentin Jousserand
Corentin Jousserand Liste du Rassemblement National
RETROUVER SAINTÉ !
  • Corentin Jousserand
  • Martine Morelli
  • Fabien Hurel
  • Laure Carrel-Billiard
  • Alexandre Vidal
  • Angelina La Marca
  • Alexandre Bacri
  • Nelly Ouchaoua
  • Kellian Andre
  • Céleste Liron
  • David Damin
  • Francette Moreau
  • Elie Mathevet
  • Catherine Vinrich
  • Louis Fournier
  • Noèle Guichard
  • Raphaël Cozic
  • Marie Mure-Ravaud
  • Maxime Bouikni
  • Michèle Lefèvre
  • Fabrice Auger
  • Eva Perez
  • Denis Barrer
  • Irène Duboeuf
  • Martin Poncet
  • Agnès de Pomès
  • Thierry Schmitt
  • Christine Liron
  • Giuseppe Bottaro
  • Gabrielle de la Grange
  • Jean-Michel Féola
  • Florence Anglade
  • Alain Journes
  • Geneviève Dieu
  • Yves Rey
  • Marie Schmitt
  • Patrice Barnoyer
  • Liliane Muller
  • Gérard Raberin
  • Jacqueline Ismondi
  • Romarick Drean
  • Géraldine Laurent
  • Maxime Tronel
  • Jocelyne Delville
  • Robert Arène
  • Marlène Cussac
  • Joseph Fumarola
  • Florence de Pomès
  • Jean-Louis Vinrich
  • Danielle Fournel
  • Christophe Battista
  • Clarisse Drevet
  • Louis Laroche
  • Sylvie Rouaix
  • André Ardaille
  • Antoinette Montcoudiol
  • Alain Drean
  • Marie-Thérèse Charbonnière
  • Nolan Lannic
  • Alice Victor
Dino Cinieri
Dino Cinieri Liste d'union à droite
Ensemble pour Saint-Etienne
  • Dino Cinieri
  • Virginie Serrand
  • Lionel Boucher
  • Zahra Bencharif
  • Quentin Bataillon
  • Audrey Lyonnet
  • Alain Bertheas
  • Pascale Vassal
  • Jean-Luc Bertoglio
  • Marie-Camille Rey
  • Jean-Marie Caillat
  • Clémence Laur
  • Robert Karulak
  • Laurène Guillaume
  • Alexandre Dagnaud
  • Mireille Andrée Giunta
  • Laurent Canonico
  • Janique Postel
  • Guillaume Thiolliere
  • Faïza Beyret
  • Christian Brodhag
  • Fabienne Durand
  • Mabrouk Nekaa
  • Yildiz Cinar Demir
  • Bertrand Pascal Eugène Monnatte
  • Florence Gasparic
  • Antoine Poméon
  • Sarah Regine Meisels Piotraut
  • Stéphane Muller
  • Nicole Peycelon
  • Claude Liogier
  • Sylvie Jourget
  • Mohamed Moussa Abdirahman
  • Kenza Thiers
  • Cedric Cellier
  • Gaëla Rigault
  • Michel Granseigne
  • Cilia Lameche
  • Benoit Galliou
  • Nathalie Roulette Fernandes
  • Alain Schneider
  • Laure Jeanne Raymonde Coupat
  • Benjamin Chambe
  • Angelie Mouna Ashley Bally
  • Jean-Luc Miribel
  • Karima Sayad
  • Jean-Jacques Pauzon
  • Sylvie Mingot
  • Tony Gambacorta
  • Jacqueline Lissom
  • Grigori Penteleïtchouk
  • Micheline Chalaye
  • Emrys Thomas Oubihi
  • Laurence Eisner
  • Arthur Gauthier
  • Michèle Marie Claire Davier
  • Kamil-Lotfi Khial
  • Caroline Dubanchet
  • Didier Degraeuwe
Régis Juanico
Régis Juanico Liste d'union à gauche
Rassembler Saint-Etienne
  • Régis Juanico
  • Julie Tokhi
  • Pierrick Courbon
  • Valérie Atif
  • Yannis Bekhti
  • Laetitia Valentin
  • Olivier Longeon
  • Isabelle Dumestre
  • Ali Rasfi
  • Zohra Merzouk
  • Adrien Betou
  • Liliane Rivaux
  • Johann Cesa
  • Justine Fevre
  • Léo Vergier
  • Annick Jéhanne
  • Daniel Damart
  • Louisa Hareb
  • Anaclet Ngameni
  • Françoise Roche-Elmi
  • Karim Ben Younes
  • Christine Massard
  • Jean Duverger
  • Myriam Ulmer
  • Julien Ouguergouz
  • Carole Timstit
  • Badr Boukhrissi
  • Laure Bruhat
  • Alexandre Charroin
  • Sandrine Braz
  • Mehdi Benhammouda
  • Aurélie Adamski
  • Samuel Guitton
  • Nicole Sanchez
  • Olivier Thouret
  • Marie-Noëlle Janisset
  • Hubert Morenvillez
  • Jeyan Bichon
  • Sebastien Vacher
  • Ameline Shah
  • Damien Oliveras
  • Keziban Bolat
  • Philippe Banc
  • Aurélie Chêne
  • David Jacquemard
  • Ilona Pèpe
  • Alexandre Bazillac
  • Nassera Djebbar
  • Nordine Aït Zouaoua
  • Nicole Thivillier Berard
  • Loïs Moreira
  • Theodora Balmon
  • Louis Ollagnon
  • Naïma Benzeghadi
  • Amadou Coulibaly
  • Linda Martorina
  • Florian Duron
  • Marielle Garde
  • Eddie Haytayan
  • Janine Sarkissian
  • Christian Celette
Valentine Mercier
Valentine Mercier Liste de La France insoumise
Saint-Etienne insoumise
  • Valentine Mercier
  • Ulysse Hammache
  • Meryam Zenaf
  • Mourad Dehak
  • Ghislaine Jarrige
  • Mathieu Vermet
  • Garance Blettery
  • Yacine Bertache-Djenadi
  • Faema Berroukeche
  • Nadir Berkache
  • Corinne Bessette
  • Nicolas Kieffer
  • Sandra Suchet
  • Patrice Justin
  • Priscilla Nassar
  • Abdallah Samir Mouhli
  • Sophie Hite-Prat
  • Tristan Bride
  • Manelle Grange
  • Elie Degois
  • Coline Caniard
  • Samir Ben Lakhal
  • Cécile Debrand-Bonapetit
  • Bruno Dolik
  • Juliette Choual
  • Emilien Gallet
  • Claude Leprètre
  • Xavier Sadoulet
  • Nawel Bekhedda
  • Mikaël Rouzic
  • France Chabert
  • Dany Bayazid
  • Dominique Rochette
  • Grégory Grossemy
  • Samia Bessaa
  • David Baruchel
  • Elise Guilhot
  • Jean-Louis Poyatos
  • Eva Fayard
  • Patrick Garraud
  • Elissa Besson
  • Nicolas Laurenceau
  • Aurélie Durand
  • Guillaume Andre
  • Uwe-Ute Krzyjanski
  • Jude Essouabri
  • Julie Rebouillat
  • Louis Durey
  • Anaïs Enjalbert
  • Eddy Oullion
  • Marion Carlier
  • Louis Tavernier
  • Saule Fremin
  • Valentin Porte
  • Emmanuelle Ré
  • Vincent Delorme
  • Véronique Ferraro
  • Youssouf Ben Kiran
  • Fanette Contrino
  • Alice Guillot
  • Andrée Taurinya

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis JUANICO
Régis JUANICO (Ballotage) Rassembler Saint-Etienne 		12 624 29,16%
Corentin JOUSSERAND
Corentin JOUSSERAND (Ballotage) RETROUVER SAINTÉ ! 		8 212 18,97%
Dino CINIERI
Dino CINIERI (Ballotage) Ensemble pour Saint-Etienne 		7 056 16,30%
Valentine MERCIER
Valentine MERCIER (Ballotage) Saint-Etienne insoumise 		5 755 13,29%
Siham LABICH
Siham LABICH Coeur stéphanois 		4 051 9,36%
Marc CHASSAUBENE
Marc CHASSAUBENE GRANDIR, VIVRE, TRANSMETTRE 		2 911 6,72%
Eric LE JAOUEN
Eric LE JAOUEN RELEVONS SAINT-ETIENNE 		2 136 4,93%
Romain BROSSARD
Romain BROSSARD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		545 1,26%
Participation au scrutin Saint-Étienne
Taux de participation 49,52%
Taux d'abstention 50,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 43 938

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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