Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Étienne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Étienne.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Étienne
11:53 - Régis Juanico, Corentin Jousserand et Dino Cinieri forment le trio de tête à Saint-Étienne
Régis Juanico (Union de la gauche) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Saint-Étienne dimanche dernier, avec 29,16 % des votes. Ensuite, Corentin Jousserand (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 18,97 %. Un écart important a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Dino Cinieri (Union de la droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Valentine Mercier, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 13,29 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Étienne, le rendez-vous électoral a vu 49,52 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Étienne
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Étienne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Corentin Jousserand
Liste du Rassemblement National
RETROUVER SAINTÉ !
|
|
Dino Cinieri
Liste d'union à droite
Ensemble pour Saint-Etienne
|
|
Régis Juanico
Liste d'union à gauche
Rassembler Saint-Etienne
|
|
Valentine Mercier
Liste de La France insoumise
Saint-Etienne insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis JUANICO (Ballotage) Rassembler Saint-Etienne
|12 624
|29,16%
|Corentin JOUSSERAND (Ballotage) RETROUVER SAINTÉ !
|8 212
|18,97%
|Dino CINIERI (Ballotage) Ensemble pour Saint-Etienne
|7 056
|16,30%
|Valentine MERCIER (Ballotage) Saint-Etienne insoumise
|5 755
|13,29%
|Siham LABICH Coeur stéphanois
|4 051
|9,36%
|Marc CHASSAUBENE GRANDIR, VIVRE, TRANSMETTRE
|2 911
|6,72%
|Eric LE JAOUEN RELEVONS SAINT-ETIENNE
|2 136
|4,93%
|Romain BROSSARD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|545
|1,26%
|Participation au scrutin
|Saint-Étienne
|Taux de participation
|49,52%
|Taux d'abstention
|50,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|43 938
Source : ministère de l’Intérieur
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