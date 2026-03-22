Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fargeau

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fargeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Geneau
David Geneau Divers
Une dynamique pour Saint-Fargeau-Septfonds
  • David Geneau
  • Annie Claude Andrée Grenier
  • Jean-Marc Ponelle
  • Sylvie Grenon
  • Jean-Louis Santerre
  • Marie Ascension Gallego Cavero
  • Smaïn Rabbakhi
  • Nadine Maltat
  • Gérard Trumeau
  • Vanessa Sadler
  • Kevin Alexandre Romuald Taalbi
  • Sylvie Santerre
  • Fabien Petit
  • Marie-Bénédicte Raynaud
  • Didier Blouet
  • Océane Petit
Myriam Rousseau
Myriam Rousseau Divers
Avançon main dans la main
  • Myriam Rousseau
  • Frédéric Nury
  • Delphine Mazé Delénat
  • Bruno Darras
  • Maud Beaumont
  • Gabriel Lenfant
  • Sophie Bourotte
  • Christophe Cotance
  • Charlotte Rousseau
  • Quentin Trumeau
  • Raphaëlle Guyot
  • Jean-François Sisquan
  • Martine Bracconi
  • Thibault Brianne
  • Carole Ryckewaert
Dominique Charpentier
Dominique Charpentier Divers
POURSUIVRE - DEVELOPPER - REUSSIR
  • Dominique Charpentier
  • Isabelle Gadant
  • Thierry Tisserand
  • Béatrice Bredel
  • Richard Orieux
  • Valérie Nihouarn
  • Jérémy Bouche
  • Pauline Devie-Joly
  • Jean-Philippe Henri
  • Annie Rivoal
  • Camille Boutaut
  • Aude Brondel
  • Simon Gousset
  • Aurélie Ruggiero
  • Hervé Sustrac
  • Margarethe Niedermeier
  • Célian Veret Zen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CHARPENTIER
Dominique CHARPENTIER (Ballotage) POURSUIVRE - DEVELOPPER - REUSSIR 		262 33,42%
Myriam ROUSSEAU
Myriam ROUSSEAU (Ballotage) Avançon main dans la main 		255 32,53%
Jean JOUMIER
Jean JOUMIER (Ballotage) Votre quotidien, notre priorité 		171 21,81%
David GENEAU
David GENEAU (Ballotage) Une dynamique pour Saint-Fargeau-Septfonds 		96 12,24%
Participation au scrutin Saint-Fargeau
Taux de participation 72,84%
Taux d'abstention 27,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 791

Source : ministère de l’Intérieur

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