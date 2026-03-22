Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Fargeau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Fargeau.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Fargeau
11:47 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Saint-Fargeau pour l'élection
Il y a une semaine à Saint-Fargeau, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 72,84 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Dominique Charpentier qui a pris la pole position en récoltant 33,42 % des votes. À sa suite, Myriam Rousseau s'est classée deuxième avec 32,53 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Dominique Charpentier est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 21,81 %, Jean Joumier est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, David Geneau a terminé avec 12,24 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fargeau
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fargeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Geneau
Divers
Une dynamique pour Saint-Fargeau-Septfonds
|
|
Myriam Rousseau
Divers
Avançon main dans la main
|
|
Dominique Charpentier
Divers
POURSUIVRE - DEVELOPPER - REUSSIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CHARPENTIER (Ballotage) POURSUIVRE - DEVELOPPER - REUSSIR
|262
|33,42%
|Myriam ROUSSEAU (Ballotage) Avançon main dans la main
|255
|32,53%
|Jean JOUMIER (Ballotage) Votre quotidien, notre priorité
|171
|21,81%
|David GENEAU (Ballotage) Une dynamique pour Saint-Fargeau-Septfonds
|96
|12,24%
|Participation au scrutin
|Saint-Fargeau
|Taux de participation
|72,84%
|Taux d'abstention
|27,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|791
Source : ministère de l’Intérieur
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