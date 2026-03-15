Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Saint-Fargeau-Ponthierry
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Fargeau-Ponthierry sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Fargeau-Ponthierry.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry
13:46 - La fiscalité locale, enjeu électoral à Saint-Fargeau-Ponthierry ?
Concernant la pression fiscale de Saint-Fargeau-Ponthierry, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 262 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 1 276 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 43,84 % en 2024 (contre près de 25,84 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 321 760 € en 2024, bien en deçà des 4 747 350 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 21,67 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Fargeau-Ponthierry se sont avérés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Séverine Felix-Boron (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 1 563 bulletins (44,88%). Deuxième, Romaric Bruiant (Divers droite) a recueilli 1 001 bulletins valides (28,74%). Cet avantage non négligeable installait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Séverine Felix-Boron l'a finalement emporté avec 1 520 bulletins (44,40%), face à Jérôme Guyard avec 1 118 électeurs (32,66%) et Romaric Bruiant avec 22,93% des électeurs inscrits. La logique a été respectée, le fossé se confirmant pour offrir un verdict irréfutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Jérôme Guyard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 117 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des listes de gauche.
09:57 - À quelle heure ferment les 12 bureaux de vote à Saint-Fargeau-Ponthierry ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Saint-Fargeau-Ponthierry sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Pour rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry. A noter que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Fargeau-Ponthierry sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. La diffusion des résultats à Saint-Fargeau-Ponthierry commencera ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry
|Tête de listeListe
|
Jérôme Guyard
Liste des Républicains
AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|
|
Séverine Felix-Boron
Liste divers gauche
BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|
|
Sonia Da Silva
Liste divers centre
S'UNIR POUR CHANGER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine Felix-Boron (24 élus) Ensemble et autrement
|1 520
|44,40%
|
|Jérôme Guyard (5 élus) Agir pour notre ville
|1 118
|32,66%
|
|Romaric Bruiant (4 élus) Romaric bruiant, pour saint-fargeau-ponthierry
|785
|22,93%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Fargeau-Ponthierry
|Taux de participation
|38,10%
|Taux d'abstention
|61,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 499
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine Felix-Boron Ensemble et autrement
|1 563
|44,88%
|Romaric Bruiant Romaric bruiant, pour saint-fargeau-ponthierry
|1 001
|28,74%
|Jérôme Guyard Agir pour notre ville
|918
|26,36%
|Participation au scrutin
|Saint-Fargeau-Ponthierry
|Taux de participation
|39,13%
|Taux d'abstention
|60,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 588
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Guyard (26 élus) Notre ville par-dessus tout
|2 857
|53,27%
|
|Lionel Walker (7 élus) Avec vous, reussir l'avenir
|2 506
|46,72%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Fargeau-Ponthierry
|Taux de participation
|63,29%
|Taux d'abstention
|36,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,94%
|Nombre de votants
|5 583
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