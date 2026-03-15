Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry

Tête de listeListe
Jérôme Guyard
Jérôme Guyard Liste des Républicains
AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
  • Jérôme Guyard
  • Françoise Megret
  • Ersin Delikaya
  • Elisabeth Beaugrand
  • Yvan Ilic
  • Virginie Payen
  • Marc Mengus
  • Michèle Gaillard
  • Pierre Gannier
  • Claire Trescartes
  • Stéphane Gauthier
  • Marie Flamain
  • Frédéric Baudouin
  • Mariem Jarrige
  • Nicolas Cambron
  • Noële Paquerot
  • Xavier Garrabos
  • Lydie Garrabos
  • José Ferreira de Oliveira
  • Priscilla Courtel
  • Yacine Amer
  • Zakya Derbal
  • Samuel Bauduin
  • Céline Richez
  • Patrick Applencourt
  • Stéphanie Pessoa
  • Andy Montout
  • Aurélie Valverde
  • Désir Mencé
  • Geneviève Burle
  • Jean-Pierre Velly
  • Dominique Guerry
  • Loïc Bogaert
  • Françoise Duclos-Grenet
  • François Petitbon
Séverine Felix-Boron
Séverine Felix-Boron Liste divers gauche
BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
  • Séverine Felix-Boron
  • Jacky Pouillon
  • Marine Aveline
  • Lionel Walker
  • Laura Caetano
  • Thierry Liron
  • Laetitia Mergui
  • Jean Morlais
  • Catherine Durin
  • Julien Allouche
  • Camille Cerda
  • Cédric Pereira Alves
  • Mélanie Charon
  • Ilian Horth--Moreau
  • Mélika Chihi
  • Djibril Soumah
  • Corinne Stelmach
  • Pascal Rousseau
  • Jennifer Lamotte
  • Rachid Bourga
  • Alison Duque
  • Albert Van de Bor
  • Michelle Rigas
  • Marc Da Costa
  • Julie Mayamba
  • Stanislas Herve
  • Laurence Couturier
  • Sébastien Richard
  • Malka de Alcaraz Pontès
  • Clemens Buchegger
  • Marie-Christine Weymuller
  • Richard Boulin
  • Marie-Rose Renard
  • Belkacem Tatem
  • Dominique Levasseur
Sonia Da Silva
Sonia Da Silva Liste divers centre
S'UNIR POUR CHANGER
  • Sonia Da Silva
  • David Sobral
  • Marie Joseph
  • Zine-Eddine M'Jati
  • Céline Capparos
  • Tommy Geisen
  • Marie-Laurence Llop
  • José Araujo
  • Martine Beas
  • Ludovic Leblanc
  • Fadoua Jabba
  • Jérôme Montout
  • Sophie Lieval
  • Jean-Pierre Paradian
  • Isabelle Staub
  • Philippe Gatthold
  • Hafida Bendjedou
  • Eric Alcalde
  • Stéphanie Martins
  • Darnas Gaudet Mabanza Landou
  • Djamila Kardellas
  • Olivier Blanchard
  • Loane Joncour
  • Philippe Martins
  • Viridiana Nicolas
  • Yannick Frot
  • Caroline Fresnais
  • Patrice Vernet
  • Catoucia Griffit
  • Sami Barkat
  • Aurélie Cerutti
  • Anthony Da Silva
  • Axelle Delpierre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine Felix-Boron
Séverine Felix-Boron (24 élus) Ensemble et autrement 		1 520 44,40%
  • Séverine Felix-Boron
  • Lionel Walker
  • Sonia Da Silva
  • Thierry Liron
  • Laura Caetano
  • Zine-Eddine M'jati
  • Danielle Masson
  • Guillaume Gervat
  • Marie Joseph
  • Jacky Pouillon
  • Nicole Lelievre
  • Albert Van De Bor
  • Françoise Ben Hamou
  • Cédric Pereira Alves
  • Alexandrine Farhi
  • Jean Morlais
  • Jennifer Lamotte
  • Pascal Guyot
  • Michelle Rigas
  • Djibril Soumah
  • Florence Arhel
  • Julien Allouche-Ghenassia
  • Emilie Lelievre
  • Alberto Da Rocha
Jérôme Guyard
Jérôme Guyard (5 élus) Agir pour notre ville 		1 118 32,66%
  • Jérôme Guyard
  • Françoise Megret
  • Cyrille Herbez
  • Anne Graviere
  • François Petitbon
Romaric Bruiant
Romaric Bruiant (4 élus) Romaric bruiant, pour saint-fargeau-ponthierry 		785 22,93%
  • Romaric Bruiant
  • Carole Nadal
  • Loïc Bogaert
  • Catoucia Griffit
Participation au scrutin Saint-Fargeau-Ponthierry
Taux de participation 38,10%
Taux d'abstention 61,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 499

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine Felix-Boron
Séverine Felix-Boron Ensemble et autrement 		1 563 44,88%
Romaric Bruiant
Romaric Bruiant Romaric bruiant, pour saint-fargeau-ponthierry 		1 001 28,74%
Jérôme Guyard
Jérôme Guyard Agir pour notre ville 		918 26,36%
Participation au scrutin Saint-Fargeau-Ponthierry
Taux de participation 39,13%
Taux d'abstention 60,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 588

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Guyard
Jérôme Guyard (26 élus) Notre ville par-dessus tout 		2 857 53,27%
  • Jérôme Guyard
  • Françoise Megret
  • Jean-François Lemesle
  • Anne Graviere
  • François Petitbon
  • Carole Nadal
  • Dominique Le Terrier
  • Geneviève Burle
  • Alain Lucas
  • Françoise Duclos-Grenet
  • Michel Pigeau
  • Valérie Thomas
  • Patrick Anne
  • Marie-Christine Flamain
  • Philippe Storme
  • Lydie Garrabos
  • José Machado Ferreira
  • Stéphanie Hurgues
  • Gérard Mazeaud
  • Corinne Lablanche
  • Karl Eckert
  • Nathalie Chaneac
  • Henri Andrieux
  • Elisabeth Beaugrand
  • Thierry Fromentin
  • Houm Keltoum Maaloul
Lionel Walker
Lionel Walker (7 élus) Avec vous, reussir l'avenir 		2 506 46,72%
  • Lionel Walker
  • Séverine Felix-Boron
  • Pierre Cerizay
  • Jeannine Jouanin
  • Denis Pugliese
  • Véronique Giannotti
  • Cyrille Herbez
Participation au scrutin Saint-Fargeau-Ponthierry
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,94%
Nombre de votants 5 583

Villes voisines de Saint-Fargeau-Ponthierry

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