Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fargeau-Ponthierry

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jérôme Guyard
Jérôme Guyard Liste des Républicains
AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
  • Jérôme Guyard
  • Françoise Megret
  • Ersin Delikaya
  • Elisabeth Beaugrand
  • Yvan Ilic
  • Virginie Payen
  • Marc Mengus
  • Michèle Gaillard
  • Pierre Gannier
  • Claire Trescartes
  • Stéphane Gauthier
  • Marie Flamain
  • Frédéric Baudouin
  • Mariem Jarrige
  • Nicolas Cambron
  • Noële Paquerot
  • Xavier Garrabos
  • Lydie Garrabos
  • José Ferreira de Oliveira
  • Priscilla Courtel
  • Yacine Amer
  • Zakya Derbal
  • Samuel Bauduin
  • Céline Richez
  • Patrick Applencourt
  • Stéphanie Pessoa
  • Andy Montout
  • Aurélie Valverde
  • Désir Mencé
  • Geneviève Burle
  • Jean-Pierre Velly
  • Dominique Guerry
  • Loïc Bogaert
  • Françoise Duclos-Grenet
  • François Petitbon
Séverine Felix-Boron
Séverine Felix-Boron Liste divers gauche
BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
  • Séverine Felix-Boron
  • Jacky Pouillon
  • Marine Aveline
  • Lionel Walker
  • Laura Caetano
  • Thierry Liron
  • Laetitia Mergui
  • Jean Morlais
  • Catherine Durin
  • Julien Allouche
  • Camille Cerda
  • Cédric Pereira Alves
  • Mélanie Charon
  • Ilian Horth--Moreau
  • Mélika Chihi
  • Djibril Soumah
  • Corinne Stelmach
  • Pascal Rousseau
  • Jennifer Lamotte
  • Rachid Bourga
  • Alison Duque
  • Albert Van de Bor
  • Michelle Rigas
  • Marc Da Costa
  • Julie Mayamba
  • Stanislas Herve
  • Laurence Couturier
  • Sébastien Richard
  • Malka de Alcaraz Pontès
  • Clemens Buchegger
  • Marie-Christine Weymuller
  • Richard Boulin
  • Marie-Rose Renard
  • Belkacem Tatem
  • Dominique Levasseur
Sonia Da Silva
Sonia Da Silva Liste divers centre
S'UNIR POUR CHANGER
  • Sonia Da Silva
  • David Sobral
  • Marie Joseph
  • Zine-Eddine M'Jati
  • Céline Caparros
  • Tommy Geisen
  • Marie-Laurence Llop
  • José Araujo
  • Martine Beas
  • Ludovic Leblanc
  • Fadoua Jabba
  • Jérôme Montout
  • Sophie Lieval
  • Jean-Pierre Paradian
  • Isabelle Staub
  • Philippe Gatthold
  • Hafida Bendjedou
  • Eric Alcalde
  • Stéphanie Martins
  • Darnas Gaudet Mabanza Landou
  • Djamila Kardellas
  • Olivier Blanchard
  • Loane Joncour
  • Philippe Martins
  • Viridiana Nicolas
  • Yannick Frot
  • Caroline Fresnais
  • Patrice Vernet
  • Catoucia Griffit
  • Sami Barkat
  • Aurélie Cerutti
  • Anthony Da Silva
  • Axelle Delpierre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine FELIX-BORON
Séverine FELIX-BORON (Ballotage) BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 		1 965 42,43%
Jérôme GUYARD
Jérôme GUYARD (Ballotage) AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 		1 339 28,91%
Sonia DA SILVA
Sonia DA SILVA (Ballotage) S'UNIR POUR CHANGER 		1 327 28,65%
Participation au scrutin Saint-Fargeau-Ponthierry
Taux de participation 49,13%
Taux d'abstention 50,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 4 766

Source : ministère de l’Intérieur

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