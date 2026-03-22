Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Fargeau-Ponthierry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Fargeau-Ponthierry.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry
11:48 - Quels sont les rapports de force à Saint-Fargeau-Ponthierry pour ce 2e tour des élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry, c'est Séverine Felix-Boron (Divers gauche) qui s'est arrogée la première place avec 42,43 % des bulletins valides. À sa suite, Jérôme Guyard (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 28,91 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Séverine Felix-Boron a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a marqué un léger repli de 2 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sonia Da Silva (Divers centre) est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Fargeau-Ponthierry, le vote a mobilisé 49,13 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fargeau-Ponthierry
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jérôme Guyard
Liste des Républicains
AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|
|
Séverine Felix-Boron
Liste divers gauche
BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|
|
Sonia Da Silva
Liste divers centre
S'UNIR POUR CHANGER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine FELIX-BORON (Ballotage) BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|1 965
|42,43%
|Jérôme GUYARD (Ballotage) AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
|1 339
|28,91%
|Sonia DA SILVA (Ballotage) S'UNIR POUR CHANGER
|1 327
|28,65%
|Participation au scrutin
|Saint-Fargeau-Ponthierry
|Taux de participation
|49,13%
|Taux d'abstention
|50,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|4 766
Source : ministère de l’Intérieur
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