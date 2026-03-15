Résultat municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine FELIX-BORON
Séverine FELIX-BORON BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 		1 965 42,43%
Jérôme GUYARD
Jérôme GUYARD AVEC VOUS POUR SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 		1 339 28,91%
Sonia DA SILVA
Sonia DA SILVA S'UNIR POUR CHANGER 		1 327 28,65%
Participation au scrutin Saint-Fargeau-Ponthierry
Taux de participation 49,13%
Taux d'abstention 50,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 4 766

Source : ministère de l’Intérieur

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