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19:21 - Les enjeux locaux de Saint-Fargeau-Ponthierry : tour d'horizon démographique A mi-chemin des élections municipales, Saint-Fargeau-Ponthierry émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 15 117 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 990 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,13%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 1 362 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1272,36 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Fargeau-Ponthierry, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quelle percée du RN à Saint-Fargeau-Ponthierry aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national avait échoué à grimper sur le podium lors des municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,18% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 45,78% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 24,02% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Fargeau-Ponthierry comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,14% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 40,04% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 42,56% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Arnaud Saint-Martin.

16:58 - Saint-Fargeau-Ponthierry classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Fargeau-Ponthierry, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 60,87 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 39,13 %) alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 25,83 % des citoyens inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 52,51 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,41 %, contre 58,11 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Saint-Fargeau-Ponthierry classée à droite lors des derniers scrutins Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Fargeau-Ponthierry s'était figé autour de Jordan Bardella (37,14%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,45%) et Raphaël Glucksmann (11,04%). Théo Michel (Union de l'extrême droite) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Saint-Fargeau-Ponthierry après la dissolution avec 40,04%. Aude Luquet (Ensemble !) était à la deuxième place avec 29,52%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Théo Michel culminant à 42,56% des votes sur place. Le paysage politique de Saint-Fargeau-Ponthierry a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Fargeau-Ponthierry reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Fargeau-Ponthierry tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 26,18%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Fargeau-Ponthierry, les électeurs accordaient 54,22% pour Emmanuel Macron, contre 45,78% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Fargeau-Ponthierry plébiscitaient Aude Luquet (Ensemble !) avec 28,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,45%. Cette physionomie politique de Saint-Fargeau-Ponthierry révèle donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu électoral à Saint-Fargeau-Ponthierry ? Concernant la pression fiscale de Saint-Fargeau-Ponthierry, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 262 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 1 276 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 43,84 % en 2024 (contre près de 25,84 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 321 760 € en 2024, bien en deçà des 4 747 350 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 21,67 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Saint-Fargeau-Ponthierry Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Fargeau-Ponthierry se sont avérés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Séverine Felix-Boron (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 1 563 bulletins (44,88%). Deuxième, Romaric Bruiant (Divers droite) a recueilli 1 001 bulletins valides (28,74%). Cet avantage non négligeable installait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Séverine Felix-Boron l'a finalement emporté avec 1 520 bulletins (44,40%), face à Jérôme Guyard avec 1 118 électeurs (32,66%) et Romaric Bruiant avec 22,93% des électeurs inscrits. La logique a été respectée, le fossé se confirmant pour offrir un verdict irréfutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Jérôme Guyard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 117 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des listes de gauche.