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19:16 - Saint-Félicien : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Saint-Félicien, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 748 logements pour 1 114 habitants, la densité de la commune est de 52 hab par km². Avec 109 entreprises, Saint-Félicien permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (58,16%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,28% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1271,49 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Saint-Félicien, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - À Saint-Félicien, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Félicien en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,63% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,21% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 17,43% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Félicien comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,17% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,84% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,85% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Vincent Trebuchet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Félicien aux dernières élections ? Pour cette élection municipale, la mobilisation des votants à Saint-Félicien sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 656 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 80,99 %, une affluence particulièrement forte, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont encore 689 personnes qui ont voté au premier tour, soit 82,42 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 58,64 % au premier tour en 2022 à 77,59 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 64,04 % (51,49 % au national). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle donc résolument comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Félicien ? Lors des européennes, le podium à Saint-Félicien s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (36,17%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,35%) et Valérie Hayer (10,25%). Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Saint-Félicien quelques semaines plus tard avec 34,84%. Michèle Victory (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 24,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Trebuchet culminant à 56,85% des suffrages exprimés dans la commune. L'orientation des électeurs de Saint-Félicien a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Saint-Félicien, l'élection en 2022 fut d'abord en faveur de le centre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Félicien voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,41% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,63%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Félicien, les électeurs accordaient 53,79% pour Emmanuel Macron, contre 46,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Félicien accordaient leurs suffrages à Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 28,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Dussopt virant de nouveau en tête avec 55,76% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Félicien une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité de Saint-Félicien a dans l'ensemble augmenté les impôts À Saint-Félicien, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 748 € en 2024 (année des dernières données) contre 513 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 35,70 % en 2024 (contre environ 16,92 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 32 530 € en 2024, contre 138 200 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,79 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections à Saint-Félicien Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Saint-Félicien. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Yann Eyssautier a distancé ses adversaires en récoltant 52,41% des voix. En deuxième position, Jean-Paul Chauvin a capté 47,58% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Yann Eyssautier a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Félicien, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.