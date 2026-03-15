Résultat municipale 2026 à Saint-Félicien (07410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Félicien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Félicien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Félicien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc REYNAUD
Jean-Luc REYNAUD (12 élus) Ensemble pour un nouvel élan 		399 53,77%
  • Jean-Luc REYNAUD
  • Nadia COUTURIER
  • Anthony PINOTEAU
  • Pascale HARICHE
  • Sylvain DESBOS
  • Séverine BOURRET
  • Gérard PEYROT
  • Séverine VIRICEL
  • Luc SOVIGNET
  • Laurine VAUX
  • Vincent ACHARD
  • Claire FRAISSE-GUILHOT
Yann EYSSAUTIER
Yann EYSSAUTIER (3 élus) St Félicien, terre d'avenir 		343 46,23%
  • Yann EYSSAUTIER
  • Christine DUPORTAIL
  • Jean-Claude LABOURY
Participation au scrutin Saint-Félicien
Taux de participation 88,02%
Taux d'abstention 11,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 757

Source : ministère de l’Intérieur

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