Résultat municipale 2026 à Saint-Florent (45600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Florent a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Florent, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Florent [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude BADAIRE (9 élus) EXPERIENCE ET PERSEVERANCE POUR UN AVENIR COMMUN
|144
|52,17%
|
|Renaud DELANNOY (2 élus) ENSEMBLE, DONNONS VIE A NOTRE COMMUNE
|100
|36,23%
|
|Anne-Laure THOMAS SAINT FLORENT LE JEUNE: AGIR ENSEMBLE, REUSSIR ENSEMBLE
|32
|11,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Florent
|Taux de participation
|80,23%
|Taux d'abstention
|19,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|280
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Florent - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude BADAIRE (Ballotage) EXPERIENCE ET PERSEVERANCE POUR UN AVENIR COMMUN
|122
|46,39%
|Renaud DELANNOY (Ballotage) ENSEMBLE, DONNONS VIE A NOTRE COMMUNE
|99
|37,64%
|Anne-Laure THOMAS (Ballotage) SAINT FLORENT LE JEUNE: AGIR ENSEMBLE, REUSSIR ENSEMBLE
|42
|15,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Florent
|Taux de participation
|76,22%
|Taux d'abstention
|23,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|266
Election municipale 2026 à Saint-Florent [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Florent sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Florent.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Florent
18:34 - Saint-Florent classée à droite lors des derniers scrutins
Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Florent avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (39,71%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 19,12% des voix. Mathilde Paris (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des élections des députés à Saint-Florent après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 50,00%. Constance de Pélichy (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 34,13%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathilde Paris culminant à 51,23% des voix dans la commune. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Saint-Florent restait à l'époque une terre de droite radicale.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Florent
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Florent ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Murielle Villatte a pris la première place avec 95,38% des soutiens. Ensuite, Didier Alessandroni a rassemblé 94,87% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Florent, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Qui est encore en lice à Saint-Florent pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Selon les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Jean-Claude Badaire, à la tête de "Experience Et Perseverance Pour Un Avenir Commun", la liste "Ensemble, Donnons Vie A Notre Commune" emmenée par Renaud Delannoy et Anne-Laure Thomas, à la tête de "Saint Florent Le Jeune: Agir Ensemble, Reussir Ensemble" ce 22 mars. À 18 heures, le bureau de vote de Saint-Florent ferme afin de procéder au dépouillement.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Florent, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 76,22 % localement. C'est Jean-Claude Badaire qui a pris la tête en s'adjugeant 46,39 % des votes. À sa suite, Renaud Delannoy a pris la position de dauphin avec 37,64 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 15,97 %, Anne-Laure Thomas s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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