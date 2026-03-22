Résultat municipale 2026 à Saint-Florent (45600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Florent a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Florent, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Florent [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude BADAIRE
Jean-Claude BADAIRE (9 élus) EXPERIENCE ET PERSEVERANCE POUR UN AVENIR COMMUN 		144 52,17%
  • Jean-Claude BADAIRE
  • Mauricette ODRY
  • François VERNEREY
  • Katia BOUCHARD
  • Brice LEMAIRE
  • Ameline RODRIGUES
  • Flavien PAILLER
  • Sandrine RIMBAULT
  • Jean-Claude BERGEVIN
Renaud DELANNOY
Renaud DELANNOY (2 élus) ENSEMBLE, DONNONS VIE A NOTRE COMMUNE 		100 36,23%
  • Renaud DELANNOY
  • Stéphanie BEZARD
Anne-Laure THOMAS
Anne-Laure THOMAS SAINT FLORENT LE JEUNE: AGIR ENSEMBLE, REUSSIR ENSEMBLE 		32 11,59%
Participation au scrutin Saint-Florent
Taux de participation 80,23%
Taux d'abstention 19,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 280

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Florent - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude BADAIRE
Jean-Claude BADAIRE (Ballotage) EXPERIENCE ET PERSEVERANCE POUR UN AVENIR COMMUN 		122 46,39%
Renaud DELANNOY
Renaud DELANNOY (Ballotage) ENSEMBLE, DONNONS VIE A NOTRE COMMUNE 		99 37,64%
Anne-Laure THOMAS
Anne-Laure THOMAS (Ballotage) SAINT FLORENT LE JEUNE: AGIR ENSEMBLE, REUSSIR ENSEMBLE 		42 15,97%
Participation au scrutin Saint-Florent
Taux de participation 76,22%
Taux d'abstention 23,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 266

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