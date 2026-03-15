Résultat municipale 2026 à Saint-Florent-sur-Cher (18400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Florent-sur-Cher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Florent-sur-Cher, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Florent-sur-Cher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Line CIRRE
Marie-Line CIRRE (25 élus) Générations Saint-Florent 		1 792 70,69%
  • Marie-Line CIRRE
  • Patrice LAUVERGEAT
  • Marinette ROBERT
  • Michel TAILLANDIER
  • Nadine DUSSIAU
  • Rafaël VILLALDEA
  • Meggan PORRAS
  • Pascal MNICH
  • Stéphanie MASSON
  • Jacques LAMBERT
  • Solène MARC
  • Frédéric LE GRANDIC
  • Ludivine GOBIN
  • Julien TISSIER
  • Nathalie TAILLANDIER
  • Luc COLOMBIER
  • Patricia LE GRANDIC
  • Karim SADDIK
  • Pascale BRUNAUD
  • Thierry WORGELD
  • Frédérique LEGER-GARAUT
  • Hicham LOUGLAYAL
  • Eliane PETITJEAN
  • Thierry BOUCHARDON
  • Gabrielle FRODEFOND
Bruno NOBLE
Bruno NOBLE (4 élus) Saint-Florent-sur-Cher Un collectif en action 		743 29,31%
  • Bruno NOBLE
  • Eva ROUSSEAU GAY
  • Claude MORINEAU
  • Marylin MENEUST
Participation au scrutin Saint-Florent-sur-Cher
Taux de participation 56,79%
Taux d'abstention 43,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 614

Source : ministère de l’Intérieur

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