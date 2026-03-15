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19:17 - Saint-Florent-sur-Cher : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Saint-Florent-sur-Cher, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,32%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (65,82%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 555 € par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2904 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,25%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Florent-sur-Cher mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,99% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Florent-sur-Cher ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Florent-sur-Cher en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,44% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,74% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,20% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 42,14% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 37,42% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 39,51% pour le parti à la flamme. Il finira avec 46,93% lors du vote final.

16:58 - La commune de Saint-Florent-sur-Cher plutôt abstentionniste lors des élections La fuite des électeurs atteignait 57,20 % à Saint-Florent-sur-Cher pour le premier tour des élections de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, le coronavirus ayant lourdement pesé sur l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 29,42 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 55,03 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 37,55 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,98 %. Avec du recul, la commune apparaît donc plutôt comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour d'élections municipales à Saint-Florent-sur-Cher, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Florent-sur-Cher il y a deux ans Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Saint-Florent-sur-Cher avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,42%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 12,89% des voix. Bastian Duenas (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Florent-sur-Cher près d'un mois plus tard avec 39,51%. Nicolas Sansu (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 30,74%. Mais c'est finalement Nicolas Sansu (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 53,07% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Saint-Florent-sur-Cher a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Florent-sur-Cher présentait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Florent-sur-Cher accordaient leurs suffrages à Nicolas Sansu (Nupes) avec 33,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Sansu virant de nouveau en tête avec 57,86% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Florent-sur-Cher votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (27,43%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,44%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,26% pour Emmanuel Macron, contre 44,74% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Saint-Florent-sur-Cher Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Florent-sur-Cher, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,18 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 157 020 €. Une recette bien loin des quelque 1,35801 million d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Florent-sur-Cher est passé à près de 49,85 % en 2024 (contre 30,13 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Florent-sur-Cher a représenté 912 € en 2024 contre 865 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Nicole Progin à Saint-Florent-sur-Cher Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Florent-sur-Cher ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Nicole Progin (Divers) a décroché la première place en rassemblant 42,32% des soutiens. Deuxième, Anne-Marie Débois (Divers gauche) a obtenu 28,76% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Nicole Progin l'a finalement emporté avec 1 081 suffrages (54,78%), face à Anne-Marie Débois qui a obtenu 38,57% des électeurs inscrits et Jacques Lambert obtenant 6,63% des électeurs. Le fossé initial s'est confirmé et même accentué, aboutissant à une victoire nette et irréfutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 232 voix supplémentaires entre les deux tours.