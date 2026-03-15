Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les infos en direct

Programme de Nadia Touris à Saint-Fons (Saint Fons au coeur)

Élections municipales

Les élections municipales de mars 2026 à Saint-Fons seront cruciales pour l'avenir de la ville. La liste conduite par Nadia Touris se veut rassembleuse et sans étiquette. L'objectif est d'agir pour le bien-être des habitants et de s'engager pleinement pour la ville.

Sécurité et tranquillité

La sécurité est une priorité pour la liste de Nadia Touris. Des mesures seront mises en place pour renforcer les effectifs de la police municipale et améliorer leur conditions de travail. Une présence accrue dans les quartiers et l'exploitation de la vidéosurveillance sont également envisagées.

Éducation

L'éducation est au cœur des préoccupations de la candidature de Nadia Touris. Des projets incluent la création d'une nouvelle crèche et l'ouverture d'une école pour garantir un apprentissage de qualité. La mise en place d'un lycée et la gratuité des fournitures scolaires dès 2027 sont également des engagements forts.

Santé

La santé est considérée comme une urgence locale par l'équipe de Nadia Touris. La création d'un centre de santé municipal de garde est prévue pour améliorer l'accès aux soins. De plus, une politique d'attractivité sera mise en place pour attirer des médecins et des spécialistes dans la ville.