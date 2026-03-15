Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Fons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Fons.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Fons
13:46 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Saint-Fons au cours des dernières années ?
Alors que les impôts locaux à Saint-Fons sont demeurés stables sur la période 2020-2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,80 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 169 910 € la même année, bien en deçà des 3 111 250 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Fons a évolué pour se fixer à un peu plus de 36,20 % en 2024 (contre 25,17 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Fons a représenté 1 016 € en 2024 (contre 999 € en 2020).
11:59 - Élections de 2020 à Saint-Fons : une triangulaire pour conclure le scrutin
À Saint-Fons, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Nathalie Frier (Divers centre) a terminé en tête en rassemblant 807 voix (33,75%). Deuxième, Christian Duchêne (Divers gauche) a obtenu 31,86% des suffrages. Le podium a été complété par Michèle Edery (Union de la gauche), réunissant 481 voix (20,11%). Le faible gap dans le groupe de tête laissait place à un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Christian Duchêne l'a finalement emporté avec 1 123 voix (51,67%), face à Nathalie Frier qui a obtenu 887 votants (40,81%) et Chafia Zehmoul avec 163 suffrages (7,50%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Christian Duchêne a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Michèle Edery, gagnant 316 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Fons, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Saint-Fons
Les 11 bureaux de vote de la ville de Saint-Fons ferment leurs portes à 19 heures en prévision du dépouillement. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Saint-Fons de se faire entendre sur la manière dont est régie leur ville. À Saint-Fons et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Christian Duchêne a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Fons
|Tête de listeListe
|
Christian Duchêne
Liste divers gauche
Saint-Fons la citoyenne
|
|
Michèle Edery
Liste divers gauche
Nous Saint-Fons
|
|
Nadia Touris
Liste divers centre
Saint Fons au coeur
|
|
Christian Prada
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hadi Mebarki
Liste de La France insoumise
SAINT FONS INSOUMISE
|
|
David Debat
Liste divers centre
Saint-Fons cap sur demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Duchêne (25 élus) Saint-fons citoyenne et unie
|1 123
|51,67%
|
|Nathalie Frier (7 élus) Saint-fons l'audacieuce avec nathalie frier
|887
|40,81%
|
|Chafia Zehmoul (1 élu) Saint-fons en mouvement
|163
|7,50%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Fons
|Taux de participation
|25,87%
|Taux d'abstention
|74,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 229
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Frier Saint-fons l'audacieuce avec nathalie frier
|807
|33,75%
|Christian Duchêne Saint-fons la citoyenne
|762
|31,86%
|Michèle Edery Saint-fons autrement
|481
|20,11%
|Chafia Zehmoul Saint-fons en mouvement
|257
|10,74%
|Christian Prada Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|84
|3,51%
|Participation au scrutin
|Saint-Fons
|Taux de participation
|28,66%
|Taux d'abstention
|71,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 462
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Frier (26 élus) Le renouveau de saint fons
|2 113
|51,91%
|
|Christiane Demontès (6 élus) Avec vous, pour saint-fons en mouvement
|1 615
|39,68%
|
|Marie-France Vincent (1 élu) St fons "sa force - ses différences"
|342
|8,40%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Fons
|Taux de participation
|51,32%
|Taux d'abstention
|48,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|4 209
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Frier Le renouveau de saint fons
|1 468
|40,13%
|Christiane Demontès Avec vous, pour saint-fons
|988
|27,00%
|Marie-France Vincent St fons "sa force - ses différences"
|518
|14,16%
|Ahmed Benferhat Saint fons en mouvement
|479
|13,09%
|Christian Prada Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|205
|5,60%
|Participation au scrutin
|Saint-Fons
|Taux de participation
|46,34%
|Taux d'abstention
|53,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Nombre de votants
|3 800
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