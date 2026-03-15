Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Fons

Tête de listeListe
Christian Duchêne
Christian Duchêne Liste divers gauche
Saint-Fons la citoyenne
  • Christian Duchêne
  • Chafia Zehmoul
  • Riad Wissam
  • Malika Lagrimite
  • Thibaut Casters
  • Danièle Bourgeat
  • Michel Barba
  • Dominique Baldivia
  • Morad Lakhdari
  • Maïssane Aïssaoui
  • Mathieux Roussel
  • Malika Atoui
  • Laurent Fabrice Chapuy
  • Maria Elisabete Domingues Costa
  • Serge Mathurin Poundjou Likeufack
  • Ergül Capar
  • Aubin Guyon de Chemilly
  • Cherifa Benlembarek
  • Samir Namaoui
  • Nasima Fraya
  • Mehdi Kessi
  • Guylène Huguette Page
  • Ali Mhadjou
  • Zobeïda Azaoui
  • Jeremy Maillard
  • Jamila Gouga
  • Jean-Christophe Panetto
  • Pompéa Gemelli
  • Abdelkader Bachir
  • Sabrina Namaoui
  • Michel Amrouni
  • Ahlame Omari - Ahla
  • Sefen Rabehi
Michèle Edery
Michèle Edery Liste divers gauche
Nous Saint-Fons
  • Michèle Edery
  • Pascal Rollet
  • Neila Medjbri
  • Saïd Boudjadi
  • Fatima Houhou
  • Selim Bozlak
  • Tugba Kaya
  • Eric Sahin
  • Marie-France Pardan
  • Djilali Hannane
  • Cindy Bontoux
  • Kaled Djaballi
  • Naïma Gharbi
  • Abdel-Aziz Abdelli
  • Zina Medjbri
  • Christophe Pescarol
  • Amani Boukthir
  • Walid Tajouri
  • Lilia Asghar Ali
  • Thomas Lauzier
  • Clara Duranton
  • Dejouar Farhan
  • Frédérique Mauger
  • Angelo Conti
  • Sonya Tounekti
  • Thierry Da Silva
  • Marie-Christine Da Silva-Gajo
  • Patrice Andre
  • Nadia Derkaoui
  • Jean-Louis Gireau
  • Sonia Bénédicte Pardan
  • Theobald Rutihunza
  • Karine Bennoui
Nadia Touris
Nadia Touris Liste divers centre
Saint Fons au coeur
  • Nadia Touris
  • Erdinc Altinkaynak
  • Sabrina Dubois
  • Bernard Pierre François Jay
  • Khadija Zerdali
  • Sofienne Bourouba
  • Sabrina Benchaaba
  • Hassen Benkhelil
  • Virginie Gabrielle Renée Thebault
  • Silvio Rofi
  • Nabiha Garnier
  • Rida Elkhantouche
  • Nelida Nunes de Andrade
  • Leyane Zerroug
  • Boudour Bali
  • Jony Gonçalves Pereira
  • Michelle Gourdon
  • Malik Garnier
  • Amel Touris
  • Samir Chennaf
  • Francine Asensio
  • Mohamed Bali
  • Marcelle Jay
  • Fabien Tordjman
  • Salima Kraghel
  • Radji Said
  • Nadjia Ibbari
  • Yannick Djebi-Zadi
  • Amanda Adjiri
  • Salim Bourouba
  • Farah Ibbari
  • Karim Yakoubi
  • Fatma Maïga
Christian Prada
Christian Prada Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Christian Prada
  • Christine Estero
  • Hocine Mimoune
  • Nedjma Boutaïba
  • Pierre Michallet
  • Nadine Claudin
  • Eric Solal
  • Virginie Siaga Tientcheu
  • Bruno Varé
  • Daouia Mouhoubi
  • William Kanza Saladina
  • Sylviane Gougnaud
  • Nasreddine Bouzid
  • Claire Manceaux Denoyelle
  • Sébastien Fleury
  • Bénédicte Ngono
  • Bruno Navisé
  • Chantal Legeais
  • Louis Rostaing
  • Allison Franchet
  • Sahin Karababa
  • Dominique Rançon
  • Mohamed Bouregba
  • Maryvonne Tarillon
  • Eric Bienaimé
  • Simone Alpanes
  • René Tarillon
  • Chantal Patouillard
  • Laifa Chikh
  • Jenny Moïsa
  • Pascal Durif
  • Marie Serine
  • Philippe Issartel
Hadi Mebarki
Hadi Mebarki Liste de La France insoumise
SAINT FONS INSOUMISE
  • Hadi Mebarki
  • Anaïs Poulenard
  • Sezer Adanur
  • Camille Sangani
  • Abdelaziz Kebbab
  • Aurélie Serrai
  • Lucas Moine
  • Embarka Mertani
  • Frédy Eugene
  • Fatima Mebarki
  • Rabah Tarchouni
  • Imen Beji
  • Belgacem Saadaoui
  • Iram Najah
  • Sylvain Tordjman
  • Yamna Cherif
  • Malek Ramdani
  • Fadilla Ferkoune
  • Joël Moussavou
  • Charlotte Herisson
  • Lionnel Carmignani
  • Zinep Zehaf
  • Rayan Djemai
  • Anne-Sophie Cossart
  • Bassem Alilech
  • Françoise Gargallo
  • Arif Bozlak
  • Raja Omar
  • Yanis Kouadria
  • Zaïa Chelihi
  • Sinan özcelik
  • Lucia de Pasquale
  • Roberto Minotti
David Debat
David Debat Liste divers centre
Saint-Fons cap sur demain
  • David Debat
  • Ariane Le Velly
  • Patrick Leault
  • Sylviane Vincent
  • M'Hamed Farha
  • Viviane Van Ommeslaeghe
  • Alain Berthome
  • Sabrina Vallejo
  • Dario Volny
  • Barbara Gineys
  • Antonino Vassallo
  • Angélique Sanchez
  • Abderrahmane Otmani
  • Valérie Allain
  • Sébastien Verdevoye
  • Rosine Bouity
  • Martin Michel
  • Armande Navarro
  • Frederic Dubanchet
  • Anais Berthome
  • Nicolas Strassarino
  • Laury Dubanchet
  • Philippe Archier
  • Sylvie Dianoux
  • Jorge Dos Santos Gandarez
  • Sonia Mansouri
  • Francisco Da Costa Antunes
  • Amel Boufadene
  • Olivier Sauzon
  • Fatima Cheddad
  • Philippe Toussaint
  • Catherine Peyronnet
  • Mathieu Doukhan--Dunas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Duchêne
Christian Duchêne (25 élus) Saint-fons citoyenne et unie 		1 123 51,67%
  • Christian Duchêne
  • Michèle Edery
  • Bernard Jay
  • Nadia Touris
  • Hadi Mebarki
  • Dominique Baldivia
  • Abdelaziz Kebbab
  • Lucia De Pasquale
  • Michel Barba
  • Danièle Bourgeat
  • Thibaut Casters
  • Fatima Mebarki
  • Sezer Adanur
  • Leïla Saï
  • David Sery
  • Embarka Mertani
  • Mehdi Kessi
  • Maryse Deroussy
  • Laurent Fabrice Chapuy
  • Malika Lagrimite
  • Morad Lakhdari
  • Sabrina Yattara
  • Belgacem Saadaoui
  • Maïssane Aïssaoui
  • Sofiene Mehentel-Zekri
Nathalie Frier
Nathalie Frier (7 élus) Saint-fons l'audacieuce avec nathalie frier 		887 40,81%
  • Nathalie Frier
  • David Debat
  • Milly-Nadège Fokam
  • Gilles Delorme
  • Ariane Le Velly
  • Cédric Ferrapie
  • Linda Djabali
Chafia Zehmoul
Chafia Zehmoul (1 élu) Saint-fons en mouvement 		163 7,50%
  • Chafia Zehmoul
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 25,87%
Taux d'abstention 74,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 229

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Frier
Nathalie Frier Saint-fons l'audacieuce avec nathalie frier 		807 33,75%
Christian Duchêne
Christian Duchêne Saint-fons la citoyenne 		762 31,86%
Michèle Edery
Michèle Edery Saint-fons autrement 		481 20,11%
Chafia Zehmoul
Chafia Zehmoul Saint-fons en mouvement 		257 10,74%
Christian Prada
Christian Prada Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		84 3,51%
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 28,66%
Taux d'abstention 71,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 462

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Frier
Nathalie Frier (26 élus) Le renouveau de saint fons 		2 113 51,91%
  • Nathalie Frier
  • Michel Denis
  • Isabelle Montag
  • Gilles Delorme
  • Josette Luraschi
  • Jean-Paul Flammarion
  • Khadija Zerdali
  • M'hamed Farha
  • Axelle Frier
  • David Debat
  • Ariane Le Velly
  • Ramzi Ben Fredj
  • Viviane Van Ommeslaeghe
  • Christophe Herambert
  • Carine Benetrix
  • Pierre Favret
  • Catherine Peyronnet
  • Lucien Blanc
  • Monique Morel
  • Adelino Antunes
  • Lucette Ilemoine
  • Daniel Vincent
  • Armande Reig
  • Jean-Claude Jobard
  • Marie-France Hyvernat
  • Philippe Da Costa
Christiane Demontès
Christiane Demontès (6 élus) Avec vous, pour saint-fons en mouvement 		1 615 39,68%
  • Christiane Demontès
  • Ahmed Benferhat
  • Michèle Edery
  • Christian Duchêne
  • Chafia Zehmoul
  • Hadi Mebarki
Marie-France Vincent
Marie-France Vincent (1 élu) St fons "sa force - ses différences" 		342 8,40%
  • Marie-France Vincent
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 51,32%
Taux d'abstention 48,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 4 209

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Frier
Nathalie Frier Le renouveau de saint fons 		1 468 40,13%
Christiane Demontès
Christiane Demontès Avec vous, pour saint-fons 		988 27,00%
Marie-France Vincent
Marie-France Vincent St fons "sa force - ses différences" 		518 14,16%
Ahmed Benferhat
Ahmed Benferhat Saint fons en mouvement 		479 13,09%
Christian Prada
Christian Prada Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		205 5,60%
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 46,34%
Taux d'abstention 53,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Nombre de votants 3 800

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