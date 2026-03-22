Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Fons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Fons.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Fons
11:51 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons
Hadi Mebarki (La France insoumise) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Saint-Fons dimanche dernier, avec 37,61 % des voix. Derrière, David Debat (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 24,31 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, avec 15,13 %, Nadia Touris (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Michèle Edery, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 11,87 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Saint-Fons, le vote a vu 38,76 % des inscrits se déplacer, dans un contexte d'abstention plus forte qu'au niveau national.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fons
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fons a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michèle Edery
Liste divers gauche
Nous Saint-Fons
|
|
Nadia Touris
Liste divers centre
Saint Fons au coeur
|
|
Hadi Mebarki
Liste de La France insoumise
SAINT FONS INSOUMISE
|
|
David Debat
Liste divers centre
Saint-Fons cap sur demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hadi MEBARKI (Ballotage) SAINT FONS INSOUMISE
|947
|37,61%
|David DEBAT (Ballotage) Saint-Fons cap sur demain
|612
|24,31%
|Nadia TOURIS (Ballotage) Saint Fons au coeur
|381
|15,13%
|Michèle EDERY (Ballotage) Nous Saint-Fons
|299
|11,87%
|Christian DUCHÊNE Saint-Fons la citoyenne
|192
|7,63%
|Christian PRADA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|87
|3,46%
|Participation au scrutin
|Saint-Fons
|Taux de participation
|38,76%
|Taux d'abstention
|61,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|22,71%
|Nombre de votants
|3 307
Source : ministère de l’Intérieur
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