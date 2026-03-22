Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les résultats du 2e tour

Programme de Nadia Touris à Saint-Fons (Saint Fons au coeur)

Élections municipales

Les élections municipales à Saint-Fons se tiendront les 15 et 22 mars 2026. La liste est conduite par Nadia Touris, qui s'engage à représenter les intérêts des habitants. Son objectif est de rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour la ville.

Priorités de sécurité

La sécurité est une priorité essentielle pour l'équipe de Nadia Touris. Des mesures seront mises en place pour renforcer la police municipale et améliorer la présence sur le terrain. L'utilisation de la vidéosurveillance et l'installation d'un poste de police dans les quartiers sont également prévues.

Amélioration de la ville

Un programme d'embellissement et de végétalisation est prévu pour rendre Saint-Fons plus agréable à vivre. Cela inclut la finalisation des travaux en cours et une révision du plan de circulation. L'objectif est de créer des espaces publics plus sûrs et attrayants pour les habitants.

Engagement en éducation

L'éducation est au cœur des préoccupations de l'équipe de Nadia Touris. Des projets tels que la création d'une nouvelle crèche et l'ouverture d'une école sont envisagés pour préparer l'avenir des jeunes. La gratuité des fournitures scolaires est également prévue dès 2027.