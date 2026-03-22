Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Fons

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Fons a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michèle Edery
Michèle Edery Liste divers gauche
Nous Saint-Fons
  • Michèle Edery
  • Pascal Rollet
  • Neila Medjbri
  • Saïd Boudjadi
  • Fatima Houhou
  • Selim Bozlak
  • Tugba Kaya
  • Eric Sahin
  • Marie-France Pardan
  • Djilali Hannane
  • Cindy Bontoux
  • Kaled Djaballi
  • Naïma Gharbi
  • Abdel-Aziz Abdelli
  • Zina Medjbri
  • Christophe Pescarol
  • Amani Boukthir
  • Walid Tajouri
  • Lilia Asghar Ali
  • Thomas Lauzier
  • Clara Duranton
  • Dejouar Farhan
  • Frédérique Mauger
  • Angelo Conti
  • Sonya Tounekti
  • Thierry Da Silva
  • Marie-Christine Da Silva-Gajo
  • Patrice Andre
  • Nadia Derkaoui
  • Jean-Louis Gireau
  • Sonia Bénédicte Pardan
  • Theobald Rutihunza
  • Karine Bennoui
Nadia Touris
Nadia Touris Liste divers centre
Saint Fons au coeur
  • Nadia Touris
  • Erdinc Altinkaynak
  • Sabrina Dubois
  • Bernard Pierre François Jay
  • Khadija Zerdali
  • Sofienne Bourouba
  • Sabrina Benchaaba
  • Hassen Benkhelil
  • Virginie Gabrielle Renée Thebault
  • Silvio Rofi
  • Nabiha Garnier
  • Rida Elkhantouche
  • Nelida Nunes de Andrade
  • Leyane Zerroug
  • Boudour Bali
  • Jony Gonçalves Pereira
  • Michelle Gourdon
  • Malik Garnier
  • Amel Touris
  • Samir Chennaf
  • Francine Asensio
  • Mohamed Bali
  • Marcelle Jay
  • Fabien Tordjman
  • Salima Kraghel
  • Radji Said
  • Nadjia Ibbari
  • Yannick Djebi-Zadi
  • Amanda Adjiri
  • Salim Bourouba
  • Farah Ibbari
  • Karim Yakoubi
  • Fatma Maïga
Hadi Mebarki
Hadi Mebarki Liste de La France insoumise
SAINT FONS INSOUMISE
  • Hadi Mebarki
  • Anaïs Poulenard
  • Sezer Adanur
  • Camille Sangani
  • Abdelaziz Kebbab
  • Aurélie Serrai
  • Lucas Moine
  • Embarka Mertani
  • Frédy Eugene
  • Fatima Mebarki
  • Rabah Tarchouni
  • Imen Beji
  • Belgacem Saadaoui
  • Iram Najah
  • Sylvain Tordjman
  • Yamna Cherif
  • Malek Ramdani
  • Fadilla Ferkoune
  • Joël Moussavou
  • Charlotte Herisson
  • Lionnel Carmignani
  • Zinep Zehaf
  • Rayan Djemai
  • Anne-Sophie Cossart
  • Bassem Alilech
  • Françoise Gargallo
  • Arif Bozlak
  • Raja Omar
  • Yanis Kouadria
  • Zaïa Chelihi
  • Sinan özcelik
  • Lucia de Pasquale
  • Roberto Minotti
David Debat
David Debat Liste divers centre
Saint-Fons cap sur demain
  • David Debat
  • Ariane Le Velly
  • Patrick Leault
  • Sylviane Vincent
  • M'Hamed Farha
  • Viviane Van Ommeslaeghe
  • Alain Berthome
  • Sabrina Vallejo
  • Dario Volny
  • Barbara Gineys
  • Antonino Vassallo
  • Angélique Sanchez
  • Abderrahmane Otmani
  • Valérie Allain
  • Sébastien Verdevoye
  • Rosine Bouity
  • Martin Michel
  • Armande Navarro
  • Frederic Dubanchet
  • Anais Berthome
  • Nicolas Strassarino
  • Laury Dubanchet
  • Philippe Archier
  • Sylvie Dianoux
  • Jorge Dos Santos Gandarez
  • Sonia Mansouri
  • Francisco Da Costa Antunes
  • Amel Boufadene
  • Olivier Sauzon
  • Fatima Cheddad
  • Philippe Toussaint
  • Catherine Peyronnet
  • Mathieu Doukhan--Dunas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons

Tête de listeListe Voix % des voix
Hadi MEBARKI
Hadi MEBARKI (Ballotage) SAINT FONS INSOUMISE 		947 37,61%
David DEBAT
David DEBAT (Ballotage) Saint-Fons cap sur demain 		612 24,31%
Nadia TOURIS
Nadia TOURIS (Ballotage) Saint Fons au coeur 		381 15,13%
Michèle EDERY
Michèle EDERY (Ballotage) Nous Saint-Fons 		299 11,87%
Christian DUCHÊNE
Christian DUCHÊNE Saint-Fons la citoyenne 		192 7,63%
Christian PRADA
Christian PRADA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		87 3,46%
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 38,76%
Taux d'abstention 61,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 22,71%
Nombre de votants 3 307

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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