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19:21 - Les données démographiques de Saint-Fons révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Saint-Fons peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 44% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,75% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 030 € par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 24,72% et d'une population immigrée de 31,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Saint-Fons mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Fons ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Saint-Fons en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,42% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,41% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 15,89% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Fons comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 20,94% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,15% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 24,36% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Saint-Fons aux municipales ? Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Fons, la mobilisation des électeurs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les archives de 2020 montrent que 2 462 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 28,66 % (un score très inférieur aux 44,7 % du pays), la pandémie du Covid-19 ayant jeté une ombre sur le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 61,22 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Quoique ces élections nationales soient de nature distincte comparativement aux élections locales, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 29,33 % au premier tour en 2022 à 54,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 38,68 % (51,49 % au national). Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Saint-Fons comme une localité en déficit de participation.

15:59 - Saint-Fons : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Fons. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Fons avaient en effet vu s'imposer la liste de Manon Aubry (46,53%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 20,94% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Idir Boumertit (Union de la gauche) en pole position avec 62,77% au premier tour, devant Cédric Mermet (Rassemblement National) avec 21,15%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Idir Boumertit culminant à 75,64% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Saint-Fons il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Fons soutenaient en priorité Idir Boumertit (Nupes) avec 48,11% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Idir Boumertit virant de nouveau en tête avec 70,27% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Fons quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 53,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 16,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,59% pour Emmanuel Macron, contre 30,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Saint-Fons au cours des dernières années ? Alors que les impôts locaux à Saint-Fons sont demeurés stables sur la période 2020-2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,80 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 169 910 € la même année, bien en deçà des 3 111 250 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Fons a évolué pour se fixer à un peu plus de 36,20 % en 2024 (contre 25,17 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Fons a représenté 1 016 € en 2024 (contre 999 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Fons : une triangulaire pour conclure le scrutin À Saint-Fons, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Nathalie Frier (Divers centre) a terminé en tête en rassemblant 807 voix (33,75%). Deuxième, Christian Duchêne (Divers gauche) a obtenu 31,86% des suffrages. Le podium a été complété par Michèle Edery (Union de la gauche), réunissant 481 voix (20,11%). Le faible gap dans le groupe de tête laissait place à un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Christian Duchêne l'a finalement emporté avec 1 123 voix (51,67%), face à Nathalie Frier qui a obtenu 887 votants (40,81%) et Chafia Zehmoul avec 163 suffrages (7,50%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Christian Duchêne a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Michèle Edery, gagnant 316 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Fons, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps.