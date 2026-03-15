Résultat municipale 2026 à Saint-Fons (69190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Fons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Fons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Fons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hadi MEBARKI
Hadi MEBARKI SAINT FONS INSOUMISE 		947 37,61%
David DEBAT
David DEBAT Saint-Fons cap sur demain 		612 24,31%
Nadia TOURIS
Nadia TOURIS Saint Fons au coeur 		381 15,13%
Michèle EDERY
Michèle EDERY Nous Saint-Fons 		299 11,87%
Christian DUCHÊNE
Christian DUCHÊNE Saint-Fons la citoyenne 		192 7,63%
Christian PRADA
Christian PRADA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		87 3,46%
Participation au scrutin Saint-Fons
Taux de participation 38,76%
Taux d'abstention 61,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 22,71%
Nombre de votants 3 307

Source : ministère de l’Intérieur

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