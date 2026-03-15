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19:19 - Saint-Forgeux : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Saint-Forgeux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 538 habitants répartis dans 751 logements, cette ville présente une densité de 69 habitants par km². Ses 101 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 463 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,29%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 456,51 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Forgeux manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Forgeux aux derniers scrutins ? Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Saint-Forgeux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 29,65% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,28% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 25,24% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Forgeux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,63% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,18% pour le RN. Il terminera d'ailleurs en tête avec 46,21% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Jonathan Gery.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Forgeux Aux municipales de 2020 à Saint-Forgeux, l'abstention s'était dressée jusqu'à 62,81 % lors du premier round (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux). 444 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. Soulignons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 22,03 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,92 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 27,54 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,72 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet de classer Saint-Forgeux comme une localité globalement épargnée par l'abstention. Ce facteur à Saint-Forgeux sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette municipale.

15:59 - Le vote de Saint-Forgeux nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Saint-Forgeux a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors des élections européennes, le podium à Saint-Forgeux s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (41,63%), devançant Valérie Hayer (15,82%) et François-Xavier Bellamy (8,60%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Forgeux soutenaient en priorité Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 41,18% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jonathan Gery culminant à 46,21% des votes sur place.

14:57 - À Saint-Forgeux, un paysage politique difficile à définir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Forgeux s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Forgeux tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,34%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,72% pour Emmanuel Macron, contre 47,28% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Forgeux accordaient leurs suffrages à Nathalie Serre (LR) avec 32,36% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,62%.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Saint-Forgeux ? En matière d'impôts locaux à Saint-Forgeux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 515 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 508 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 28,44 % en 2024 (contre 17,41 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 11 700 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 196 640 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 11,65 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Forgeux ? À Saint-Forgeux, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Gilles Dubessy a sans surprise engrangé 351 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Forgeux, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles élections sera de savoir si une vraie opposition se manifeste face à cette domination. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a déjà été apporté.