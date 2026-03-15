Résultat municipale 2026 à Saint-Forgeux (69490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Forgeux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Forgeux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Forgeux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme DURAND
Jérôme DURAND (15 élus) L'énergie du changement, la force de l'expérience 		422 52,62%
  • Jérôme DURAND
  • Isabelle DESSEIGNE
  • Michel GIRERD
  • Vanessa GIRERD
  • Daniel CHAUD
  • Chrystelle BALME
  • Julien Emmanuel BOLVY
  • Sophie Marie Françoise DAUXERRE
  • Fabrice DUREL
  • Claudie REYNAUD
  • Vincent POULARD
  • Laurie TONCHIA
  • Stéphane André Roland FAYARD
  • Amandine PONCET
  • Jérémie Claude Laurent BIGEX
Christophe PETIT
Christophe PETIT (4 élus) Saint-Forgeux, Vivre ensemble 		380 47,38%
  • Christophe PETIT
  • Yamina SORIS-DUSSAILLY
  • Julien CHATARD-MAZUY
  • Naima GENDRAULT
Participation au scrutin Saint-Forgeux
Taux de participation 65,17%
Taux d'abstention 34,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 825

Source : ministère de l’Intérieur

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