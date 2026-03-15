Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-François

Tête de listeListe
Sandro Badri
Sandro Badri Liste Divers
ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS
  • Sandro Badri
  • Nadège Descombes
  • Pascal Tomps
  • Valérie Margueritte
  • Jean-Michel Tolassilingom
  • Cindy Moutoussamy
  • René Olivier Tormin
  • Angèle Cuirassier
  • Didier Chouro
  • Rancelys Farlot
  • Martial Masquerel
  • Guylène Varde Naraïnin
  • Daniel Romain
  • Gaelle Haykel
  • Gael Matou
  • Diana Guillaume
  • Stéphane Soubdhan
  • Kelly Pascal
  • Jean-Louis Chaffort
  • Lysis Moussamy
  • Jordan Bagghi
  • Lola Novar
  • Mathis Dieupart-Ruel
  • Michèle Rutahi
  • Roch Sébastien Madin
  • Luisele Lemacon
  • Gaetan Grandel
  • Sarita Castro
  • Lucien Parshad
  • Ingrid Serac
  • Jean-Luc Ponin
  • Mara Masof
  • John Pavius
  • Méline Tormin
  • Kelbranol Questel
Laurent Petit
Laurent Petit Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN
  • Laurent Petit
  • Leslie Kisoka
  • Xavier Cordoval
  • Nathalie Degras
  • Olivier Cauche
  • Francette Douglas
  • Frédy Badri
  • Christiane Emeville
  • David Arnaud Nagapin
  • Maggy Domichard Epouse Berville
  • Laurent Paulin
  • Coralie Mayer
  • Frantz Velayoudom-Gokoul
  • Christina Raghounandan
  • Jean-Claude Gochaye
  • Charlane Velayoudom-Gokoul
  • Jean-François Allamelou
  • Clara Nepaul
  • Mike Dasrot
  • Estelle Hamelin
  • Henri Luperon
  • Loïs Carlosse
  • Alexis Soulanges Luna
  • Malika Pachan
  • Laurent Becuwe
  • Morane Soubdhan
  • Bruno Escales
  • Elsa Pinard
  • Franckie Mausse
  • Laura Keller
  • Dimitri Magen
  • Anaïs Jason
  • Jérôme Lepetit
  • Franceneige Velayoudom-Gokoul
  • Anthony Petit
Teddy Mary
Teddy Mary Liste Divers
Union pour Saint-François
  • Teddy Mary
  • Marina Cazimir
  • Jean-Luc Abela
  • Nathalie Chouro
  • Bernard Hira
  • Delphine Lauricella
  • Florentin Hira
  • Erika Cotellon
  • Julien Marbois
  • Olivia Dielna-Regelan
  • Laurent Alex Vert
  • Mireille Sombé
  • Alain Yengadessin
  • Oana Simian
  • Ruddy Donne
  • Eliane Benoit Ep Andre-Lubin
  • Blé Armel Zaourou
  • Aurélie Fetida
  • Mathis Moussamy
  • Rosy Cigar
  • Willy Saminadin
  • Dorah Nagou
  • David Hira
  • Élisabeth Dimosi Ep Desbois
  • Anthony Simery
  • Sylvie Daijardin
  • Guy Raoul Phoudiah
  • Antoinette Sannarcy
  • Jean-Marie Lebrere
  • Annette Parfait
  • Maurice Esquirol
  • Josephe Turpin
  • Moïse Denin
  • Lydie Paviot
  • Alain Bernier
Sophie Peroumal
Sophie Peroumal Liste divers gauche
EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS
  • Sophie Peroumal
  • Alex Mounsamy
  • Gladys Lison
  • Floribert Cayacy
  • Line Belladin
  • Richard Albert
  • Sandra Senellier
  • Raymond Esdras
  • Elodie Mohamedaly
  • Simon Soudiagom
  • Thérèse Pepin
  • Dominique Gorin
  • Sulita Harkou
  • Ody Charles-Belamour
  • Eloise Karransing
  • Duquesne Anoumantou
  • Sandrine Corian
  • Claude Duzanson
  • Sabrina Serva
  • Joakim Raghounandan
  • Chantal Moutoussamy
  • Clément Timos
  • Audrey Guillaume
  • Arcade Neola
  • Aurélie Leprix
  • Ruben Hira
  • Maryline Leze
  • Gregoire Delannay
  • Henrie Sinnan-Ragava
  • Jerome Sellin
  • Sylviane Haydersah
  • Michel Moutoussamy
  • Pauline Esdras
  • Antoine Mounigadou
  • Odile Peroumal
Alix Mathieu Lendo
Alix Mathieu Lendo Liste Divers
ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS
  • Alix Mathieu Lendo
  • Muguette Daijardin Morfan
  • Francis Eugene Marly
  • Nica Gabine Guillaume
  • Gaby Sylvestre Petit
  • Elodie Kichenin
  • Jean-Charles Bertrand Alexandre Silfille
  • Manael Nathalie Creantor
  • Dominique Flavien Chaupard
  • Valerie Michelle Russias
  • Bernard Jean Jhigaï
  • Lucinda Rolalie Jeanne
  • Arnold Jacques Egerton
  • Sarah Magneva Feno
  • Edmond Sylvain Cabet
  • Eveline Monique Tesor
  • Nicolas Garry Sannarcy
  • Nicolette Anoumantou
  • Fabrice Therese Emile Nathou
  • Elody Cindy Virassamy
  • Pierre Narcisse Harpon
  • Agnès Alexandra Capel
  • Nicolas Yoann Memel
  • Roselyne Franciane Manlius
  • Mathyson Amour Leborgne
  • Louise Guicherd
  • Garry Hira
  • Soalia Lauric Querule
  • Niguel Julien Yengadessin
  • Christine Isabelle Mohamedaly
  • Florix Luc Latchoumaya
  • Priscillia Marnat
  • Eddy François Radha
Patrice Alexis
Patrice Alexis Liste Divers
ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU
  • Patrice Alexis
  • Christiane Delannay-Clara
  • Harry Grégoire Chelamie
  • Sophie Bocquillon
  • Eddy Eric Sabas Vingadassamy
  • Aurelie Peroumal
  • Evariste Aurela
  • Tracy Pouysegur
  • Jean-Marie Abela
  • Katty Annyse Solemale
  • Anatole Bellon
  • Yvelise Varde
  • Gilles Gras
  • Sylvère Jeanny Francette Jean Noel
  • Olivier Pascal Poinin
  • Vanina Lea Chelamie
  • Léon Max Harkou
  • Yardley Lafortune
  • Alex Anselme Virin
  • Marie Hélène Coco
  • Jean-Luc Frédéric Houbart
  • Evelyne Huberte Clara
  • Elodie Ferie Jean-Pierre Darlis
  • Floriane Caberty
  • Damien Charles
  • Brigitte Madin
  • Francis Cazimir
  • Mignolia Altagracia Corsino
  • Jean-Marc Irdor
  • Nadine Radha Epse Raghounandan
  • Alex Delannay
  • Dominique Daijardin
  • Antony Varde
Donavan Soudiagom-Chouro
Donavan Soudiagom-Chouro Liste Divers
Ecrivez l'histoire
  • Donavan Soudiagom-Chouro
  • Joanna Podan
  • Teddy Nemorin
  • Hélène Hira
  • Jean-Philippe Petot
  • Alice Anoumantou
  • Kédy Ramkalia
  • Paola Soudiagom
  • Gary Mausse
  • Cindy Raboteur
  • Ange Nathou
  • Laurenza Zelbin
  • Gregory Misiak
  • Styphanie Serac Phoudiah
  • Henri Landre
  • Jessy Soukaï
  • Marvyn Bacha
  • Gabriella Pierre
  • Ténard Olivier
  • Lydie Ramaye
  • Jean-Luc Beljio
  • Noémie Salignat
  • Éric Fiévet
  • Amy Lasserre
  • Vincent Herlem
  • Elodie Vargas
  • Emeric Procida
  • Charlène Henry Vaz
  • Ansly Desroches
  • Raïssa Touloucanon Labuthie
  • Anthony Vaz
  • Mégane Chateaubon
  • Jean-Pierre Mapolin
Jean-Luc Perian
Jean-Luc Perian Liste Divers
Ensemble continuons d'agir
  • Jean-Luc Perian
  • Barbara Camier
  • Didier Veyrier
  • Myriam Lucie Brosius
  • Patrice Babouram
  • Annick Claude Labry
  • Michaël Copanel
  • Adélaïde Despres
  • Eric-Alex Pierre Sarabus
  • Georgia Mélina Alexandrine
  • Yannick Mariano Guzman
  • Sonia Dieupart-Ruel épse Esdras
  • Eddy Loridon
  • Angélique Marianne Thérèse Lengline
  • Alain Parshad
  • Alda Viviane Baddha-Mouradi
  • Eric Magniol
  • Bonaventure Jeanne
  • Rémi Raymond Ayassamipoulle
  • Priscilla Ludivine Laptes
  • Philippe François Ogier
  • Julie Pumar Rodriguez
  • Fred Louis Ibene
  • Indra Choutia
  • André Fremaux
  • Chloé Sandy Mounsamy
  • Claude Cordinier
  • Françoise Latchmansing
  • Jonas Astorga
  • Laury Binsa
  • Patric Delannay
  • Paquita Martinez
  • Alex Coupan
  • Aurélie Paula Folin
  • Johan Figino

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Pancrel
Bernard Pancrel (24 élus) Restons debout au levant / fapp's 		2 521 40,87%
  • Bernard Pancrel
  • Mélila Phoudiah
  • Jean-Luc Perian
  • Sandra Senellier
  • Michael Copanel
  • Gladys Lison
  • Olivier Poinin
  • Myriam Lucie Brosius
  • Eddy Vingadassamy
  • Barbara Camier
  • Richard Albert
  • Muguette Daijardin
  • Eddy Loridon
  • Sonia Dieupart-Ruel
  • Terry Lendo
  • Nelly Sejor
  • Jean-Marie Abela
  • Lydie Ferly
  • Marc Capy
  • Annick Claude, Claire Labry
  • Alain Parshad
  • Manuella, Adriana Ramoutar-Badal
  • Jean Suedois
  • Nataelle Jeanny-Evariste
Laurent Bernier
Laurent Bernier (6 élus) Union pour saint-francois 		2 206 35,77%
  • Laurent Bernier
  • Marina Cazimir
  • Teddy Mary
  • Yvanne Chélamie Ep. Losbar
  • Maurice Duverger
  • Lydie Paviot
Sophie Peroumal
Sophie Peroumal (3 élus) Saint-francois en action pour tous 		1 440 23,35%
  • Sophie Peroumal
  • Didier Veyrier
  • Véronique Razin Chipotel
Participation au scrutin Saint-François
Taux de participation 54,48%
Taux d'abstention 45,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 412

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Bernier
Laurent Bernier Union pour saint-francois 		1 689 33,86%
Bernard Pancrel
Bernard Pancrel Restons debout au levant 		1 131 22,67%
Sophie Peroumal
Sophie Peroumal Saint-francois en action pour tous 		1 043 20,91%
Jean-Luc Perian
Jean-Luc Perian Force d'action progressiste et populaire de saint-françois 		738 14,79%
Christiane, Victoire Delannay-Clara
Christiane, Victoire Delannay-Clara Doubout saint-françois 		361 7,23%
Jean-Pierre, Fabrice Mapolin
Jean-Pierre, Fabrice Mapolin Alliance du peuple 		26 0,52%
Participation au scrutin Saint-François
Taux de participation 44,81%
Taux d'abstention 55,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 264

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Bernier
Laurent Bernier (28 élus) Union pour saint-françois 		3 933 60,37%
  • Laurent Bernier
  • Yvanne Chélamie Ep. Losbar
  • Teddy Mary
  • Lydie Paviot Ep. Sellin
  • Jean Daijardin
  • Isabelle Bossu Ep. Jeanjean
  • Raymond Parshad
  • Nathalie Chouro Ep. Bracat
  • René Hira
  • Naïs Turpin Ep. Fetida
  • Roger Luperon
  • Erika Cotellon Ep. Lecusson
  • Tony Phoudiah
  • Christiane Clara Ep. Delannay
  • Anatole Bellon
  • Glycène Rasou
  • Pascal Ramassamy
  • Annette Parfait
  • Simon Soudiagom
  • Angèle Matou Ep. Joseph
  • Jérôme Radha
  • Line Belladin
  • Gilles Gras
  • Magguy Kokla
  • Charles Desvarieux
  • Marina Cazimir
  • Samuel Denin
  • Olivia Dielna
Jean-Luc Perian
Jean-Luc Perian (3 élus) Rassemblement democratique saint-franciscain 		1 341 20,58%
  • Jean-Luc Perian
  • Barbara Camier
  • Jean Suedois
Eric Rayapin
Eric Rayapin (2 élus) Tous pour saint-françois 		926 14,21%
  • Eric Rayapin
  • Madly Maximilien. François
Laurent Petit
Laurent Petit Mopposs 		314 4,82%
Participation au scrutin Saint-François
Taux de participation 63,19%
Taux d'abstention 36,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,93%
Nombre de votants 6 852

Villes voisines de Saint-François

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