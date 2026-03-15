Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-François sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-François.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-François
13:46 - Saint-François frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections
À Saint-François, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 27,04 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 2 392 130 €. Une somme loin des 4,72448 millions d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-François s'est établi à environ 56,74 % en 2024 (contre 24,22 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-François a atteint environ 1 382 euros en 2024 (contre 933 € en 2020).
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-François
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Saint-François s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Laurent Bernier (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau avec 33,86% des suffrages. En deuxième position, Bernard Pancrel (Divers centre) a obtenu 1 131 votes (22,67%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Sophie Peroumal (Divers gauche), rassemblant 20,91% des bulletins. Une différence importante. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Bernard Pancrel l'a finalement emporté avec 40,87% des bulletins, face à Laurent Bernier avec 2 206 votants (35,77%) et Sophie Peroumal avec 23,35% des électeurs. Nul ne s'y attendait, mais les réserves de voix ont renversé la donne, entraînant un basculement spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Laurent Bernier a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 075 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le camp des perdants a la difficile mission de recomposer une alliance plus performante dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Elections à Saint-François : les horaires des bureaux de vote
Les 16 bureaux de vote de la ville de Saint-François seront ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Les élections municipales offrent la possibilité aux 12 162 électeurs de Saint-François de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur territoire. Qui succédera à Bernard Pancrel, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-François
|Tête de listeListe
|
Sandro Badri
Liste Divers
ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS
|
|
Laurent Petit
Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN
|
|
Teddy Mary
Liste Divers
Union pour Saint-François
|
|
Sophie Peroumal
Liste divers gauche
EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS
|
|
Alix Mathieu Lendo
Liste Divers
ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS
|
|
Patrice Alexis
Liste Divers
ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU
|
|
Donavan Soudiagom-Chouro
Liste Divers
Ecrivez l'histoire
|
|
Jean-Luc Perian
Liste Divers
Ensemble continuons d'agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Pancrel (24 élus) Restons debout au levant / fapp's
|2 521
|40,87%
|
|Laurent Bernier (6 élus) Union pour saint-francois
|2 206
|35,77%
|
|Sophie Peroumal (3 élus) Saint-francois en action pour tous
|1 440
|23,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-François
|Taux de participation
|54,48%
|Taux d'abstention
|45,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 412
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Bernier Union pour saint-francois
|1 689
|33,86%
|Bernard Pancrel Restons debout au levant
|1 131
|22,67%
|Sophie Peroumal Saint-francois en action pour tous
|1 043
|20,91%
|Jean-Luc Perian Force d'action progressiste et populaire de saint-françois
|738
|14,79%
|Christiane, Victoire Delannay-Clara Doubout saint-françois
|361
|7,23%
|Jean-Pierre, Fabrice Mapolin Alliance du peuple
|26
|0,52%
|Participation au scrutin
|Saint-François
|Taux de participation
|44,81%
|Taux d'abstention
|55,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 264
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Bernier (28 élus) Union pour saint-françois
|3 933
|60,37%
|
|Jean-Luc Perian (3 élus) Rassemblement democratique saint-franciscain
|1 341
|20,58%
|
|Eric Rayapin (2 élus) Tous pour saint-françois
|926
|14,21%
|
|Laurent Petit Mopposs
|314
|4,82%
|Participation au scrutin
|Saint-François
|Taux de participation
|63,19%
|Taux d'abstention
|36,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,93%
|Nombre de votants
|6 852
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