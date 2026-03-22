Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-François [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-François sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-François.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-François
11:51 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Saint-François dimanche dernier ?
Dimanche dernier à Saint-François, le rendez-vous a mobilisé 53,12 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Jean-Luc Perian qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 38,65 % des suffrages exprimés. À sa suite, Sophie Peroumal (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 18,68 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, avec 13,44 %, Teddy Mary a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Donavan Soudiagom-Chouro a terminé avec 9,71 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-François
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-François a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Teddy Mary
Liste Divers
Union pour Saint-François
|
|
Sophie Peroumal
Liste divers gauche
EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS
|
|
Jean-Luc Perian
Liste Divers
Ensemble continuons d'agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-François
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc PERIAN (Ballotage) Ensemble continuons d'agir
|2 487
|38,65%
|Sophie PEROUMAL (Ballotage) EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS
|1 202
|18,68%
|Teddy MARY (Ballotage) Union pour Saint-François
|865
|13,44%
|Donavan SOUDIAGOM-CHOURO Ecrivez l'histoire
|625
|9,71%
|Laurent PETIT RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN
|436
|6,78%
|Sandro BADRI ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS
|295
|4,59%
|Patrice ALEXIS ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU
|280
|4,35%
|Alix Mathieu LENDO ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS
|244
|3,79%
|Participation au scrutin
|Saint-François
|Taux de participation
|53,12%
|Taux d'abstention
|46,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|6 694
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Saint-François
- Saint-François (97118)
- Ecole primaire à Saint-François
- Maternités à Saint-François
- Crèches et garderies à Saint-François
- Classement des collèges à Saint-François
- Salaires à Saint-François
- Impôts à Saint-François
- Dette et budget de Saint-François
- Climat et historique météo de Saint-François
- Accidents à Saint-François
- Délinquance à Saint-François
- Inondations à Saint-François
- Nombre de médecins à Saint-François
- Pollution à Saint-François
- Entreprises à Saint-François
- Prix immobilier à Saint-François