Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-François

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-François a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Teddy Mary
Teddy Mary Liste Divers
Union pour Saint-François
  • Teddy Mary
  • Marina Cazimir
  • Jean-Luc Abela
  • Nathalie Chouro
  • Bernard Hira
  • Delphine Lauricella
  • Florentin Hira
  • Erika Cotellon
  • Julien Marbois
  • Olivia Dielna-Regelan
  • Laurent Alex Vert
  • Mireille Sombé
  • Alain Yengadessin
  • Oana Simian
  • Ruddy Donne
  • Eliane Benoit Ep Andre-Lubin
  • Blé Armel Zaourou
  • Aurélie Fetida
  • Mathis Moussamy
  • Rosy Cigar
  • Willy Saminadin
  • Dorah Nagou
  • David Hira
  • Élisabeth Dimosi Ep Desbois
  • Anthony Simery
  • Sylvie Daijardin
  • Guy Raoul Phoudiah
  • Antoinette Sannarcy
  • Jean-Marie Lebrere
  • Annette Parfait
  • Maurice Esquirol
  • Josephe Turpin
  • Moïse Denin
  • Lydie Paviot
  • Alain Bernier
Sophie Peroumal
Sophie Peroumal Liste divers gauche
EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS
  • Sophie Peroumal
  • Alex Mounsamy
  • Gladys Lison
  • Floribert Cayacy
  • Line Belladin
  • Richard Albert
  • Sandra Senellier
  • Raymond Esdras
  • Elodie Mohamedaly
  • Simon Soudiagom
  • Thérèse Pepin
  • Dominique Gorin
  • Sulita Harkou
  • Ody Charles-Belamour
  • Eloise Karransing
  • Duquesne Anoumantou
  • Sandrine Corian
  • Claude Duzanson
  • Sabrina Serva
  • Joakim Raghounandan
  • Chantal Moutoussamy
  • Clément Timos
  • Audrey Guillaume
  • Arcade Neola
  • Aurélie Leprix
  • Ruben Hira
  • Maryline Leze
  • Gregoire Delannay
  • Henrie Sinnan-Ragava
  • Jerome Sellin
  • Sylviane Haydersah
  • Michel Moutoussamy
  • Pauline Esdras
  • Antoine Mounigadou
  • Odile Peroumal
Jean-Luc Perian
Jean-Luc Perian Liste Divers
Ensemble continuons d'agir
  • Jean-Luc Perian
  • Barbara Camier
  • Didier Veyrier
  • Myriam Lucie Brosius
  • Patrice Babouram
  • Annick Claude Labry
  • Michaël Copanel
  • Adélaïde Despres
  • Eric-Alex Pierre Sarabus
  • Georgia Mélina Alexandrine
  • Yannick Mariano Guzman
  • Sonia Dieupart-Ruel épse Esdras
  • Eddy Loridon
  • Angélique Marianne Thérèse Lengline
  • Alain Parshad
  • Alda Viviane Baddha-Mouradi
  • Eric Magniol
  • Bonaventure Jeanne
  • Rémi Raymond Ayassamipoulle
  • Priscilla Ludivine Laptes
  • Philippe François Ogier
  • Julie Pumar Rodriguez
  • Fred Louis Ibene
  • Indra Choutia
  • André Fremaux
  • Chloé Sandy Mounsamy
  • Claude Cordinier
  • Françoise Latchmansing
  • Jonas Astorga
  • Laury Binsa
  • Patric Delannay
  • Paquita Martinez
  • Alex Coupan
  • Aurélie Paula Folin
  • Johan Figino

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-François

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc PERIAN
Jean-Luc PERIAN (Ballotage) Ensemble continuons d'agir 		2 487 38,65%
Sophie PEROUMAL
Sophie PEROUMAL (Ballotage) EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS 		1 202 18,68%
Teddy MARY
Teddy MARY (Ballotage) Union pour Saint-François 		865 13,44%
Donavan SOUDIAGOM-CHOURO
Donavan SOUDIAGOM-CHOURO Ecrivez l'histoire 		625 9,71%
Laurent PETIT
Laurent PETIT RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN 		436 6,78%
Sandro BADRI
Sandro BADRI ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS 		295 4,59%
Patrice ALEXIS
Patrice ALEXIS ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU 		280 4,35%
Alix Mathieu LENDO
Alix Mathieu LENDO ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS 		244 3,79%
Participation au scrutin Saint-François
Taux de participation 53,12%
Taux d'abstention 46,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 6 694

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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