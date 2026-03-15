Résultat municipale 2026 à Saint-François (97118) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-François. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-François, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-François [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Luc PERIAN
Jean-Luc PERIAN Ensemble continuons d'agir 		991 39,33%
Sophie PEROUMAL
Sophie PEROUMAL EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS 		384 15,24%
Teddy MARY
Teddy MARY Union pour Saint-François 		341 13,53%
Donavan SOUDIAGOM-CHOURO
Donavan SOUDIAGOM-CHOURO Ecrivez l'histoire 		271 10,75%
Laurent PETIT
Laurent PETIT RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN 		204 8,10%
Alix Mathieu LENDO
Alix Mathieu LENDO ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS 		115 4,56%
Sandro BADRI
Sandro BADRI ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS 		108 4,29%
Patrice ALEXIS
Patrice ALEXIS ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU 		106 4,21%
Participation au scrutin Saint-François Partiels *
Taux de participation 50,01%
Taux d'abstention 49,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 2 620

* Résultats partiels sur 43% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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