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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Saint-François : ce qu'il faut retenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-François se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 13 249 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 949 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,28% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 823 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 423 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 23,69%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En somme, Saint-François incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Saint-François : les derniers résultats Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Saint-François en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 21,13% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 67,68% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 15,04% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-François comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,09% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 26,13% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 35,09% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Saint-François ? Au soir de la municipale de 2026, le niveau de la participation agira fortement sur les résultats de Saint-François. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 5 264 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 44,81 %, dans la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 6 077 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 51,02 % de participation. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 27,23 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 34,16 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 15,78 % des électeurs (soit environ 1 822 votants). En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le profil d'une ville où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Saint-François nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-François avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 36,09% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-François portaient leur choix sur Christian Baptiste (Divers gauche) avec 39,81% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christian Baptiste culminant à 64,91% des voix dans la commune.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Saint-François : les résultats qu'il faut analyser La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-François comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-François tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 46,30% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,68% pour Marine Le Pen, contre 32,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-François portaient leur choix sur Justine Benin (DVG) avec 37,30% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christian Baptiste (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 60,46%.

12:58 - Saint-François frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections À Saint-François, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 27,04 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 2 392 130 €. Une somme loin des 4,72448 millions d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-François s'est établi à environ 56,74 % en 2024 (contre 24,22 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-François a atteint environ 1 382 euros en 2024 (contre 933 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-François La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Saint-François s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Laurent Bernier (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau avec 33,86% des suffrages. En deuxième position, Bernard Pancrel (Divers centre) a obtenu 1 131 votes (22,67%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Sophie Peroumal (Divers gauche), rassemblant 20,91% des bulletins. Une différence importante. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Bernard Pancrel l'a finalement emporté avec 40,87% des bulletins, face à Laurent Bernier avec 2 206 votants (35,77%) et Sophie Peroumal avec 23,35% des électeurs. Nul ne s'y attendait, mais les réserves de voix ont renversé la donne, entraînant un basculement spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Laurent Bernier a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 075 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le camp des perdants a la difficile mission de recomposer une alliance plus performante dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.