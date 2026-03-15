Résultat municipale 2026 à Saint-Galmier (42330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Galmier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Galmier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Galmier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien GOUTAGNY
Julien GOUTAGNY (24 élus) SAINT-GALMIER, VOTRE VILLE, NOTRE ENERGIE 		1 588 55,27%
  • Julien GOUTAGNY
  • Joelle VILLEMAGNE
  • Guillaume PALAZON
  • Catherine COMBE
  • Thierry BALLESTRIN
  • Catherine MAREY
  • Sylvain OGIER
  • Marie Helene BOUILHOL
  • Olivier PERRET
  • Marlène BRUGERE
  • Pierrick JACQUET
  • Valérie PIOTEYRY
  • Jean-Marc ALVES
  • Geraldine BONHOMME
  • Sylvain MICHALON
  • Beatrice REYLET
  • Joseph DAMIEN
  • Dominique MARTINET
  • Christophe THOLLOT
  • Beatrice THELISSON
  • Stephane BESSON
  • Aurélie DESBRÉE
  • Romain BURGOS
  • Sandra BARBOSA
Gilles GRANGIER
Gilles GRANGIER (2 élus) AGIR POUR REUSSIR ENSEMBLE 		479 16,67%
  • Gilles GRANGIER
  • Anne-Laure GRANGER
Jacques DÉCHANDON
Jacques DÉCHANDON (2 élus) Saint-Galmier, sources d'avenir 		464 16,15%
  • Jacques DÉCHANDON
  • Mireille PAULET
Gérald MEILLAND-DORANDEU
Gérald MEILLAND-DORANDEU (1 élu) Saint-Galmier, l'avenir en grand ! 		342 11,90%
  • Gérald MEILLAND-DORANDEU
Participation au scrutin Saint-Galmier
Taux de participation 63,80%
Taux d'abstention 36,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 2 906

Source : ministère de l’Intérieur

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