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19:18 - Saint-Galmier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Saint-Galmier, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,24%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (64,75%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 133 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3252 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,19%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,70%), témoignent d'une population instruite à Saint-Galmier, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Saint-Galmier ? Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Saint-Galmier il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 23,28% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 38,87% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 18,23% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Galmier comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,95% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,73% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,47% lors du vote final.

16:58 - La commune de Saint-Galmier plutôt mobilisée lors des élections En 2020 à Saint-Galmier, l'abstention s'était élevée à 54,48 % au premier round, une proportion assez classique. C'étaient 1 894 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid jetait une ombre sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 20,45 % au premier tour (26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,71 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,76 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,22 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Saint-Galmier sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Saint-Galmier en 2024 Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Saint-Galmier avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,95%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 17,57% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Galmier portaient leur choix sur Grégoire Granger (Rassemblement National) avec 35,73% au premier tour. C'est pourtant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 59,53% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Saint-Galmier a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Galmier s'était fortement ancrée à le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Galmier comme une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Galmier plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 34,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,28%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 61,13% pour Emmanuel Macron, contre 38,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Galmier portaient leur choix sur Julien Borowczyk (Ensemble !) avec 34,42% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,28%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Galmier : un effet sur les élections municipales Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Galmier entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 9,07 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 70 290 €. Un montant loin des 822 000 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Galmier atteint désormais environ 31,04 % en 2024 (contre 15,13 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saint-Galmier s'est chiffrée à environ 829 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 621 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Galmier À l'occasion des municipales précédentes à Saint-Galmier, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Georges Dubesset (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 39,58% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Philippe Denis (Divers droite) a recueilli 590 voix (31,51%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jacques Déchandon (Divers centre), avec 28,89% des suffrages. Ce delta imposant ne pouvait que déboucher sur un ascendant manifeste au soir du 1er tour. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Philippe Denis l'a finalement emporté avec 60,10% des votes, face à Georges Dubesset avec 39,89% des électeurs. Il s'agit d'un véritable coup de théâtre : les voix des battus ont été totalement décisives., ajoutant 377 voix supplémentaires entre les deux tours.