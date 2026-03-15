Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Gaudens sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Gaudens.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Gaudens
13:46 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-Gaudens depuis 2020 ?
Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Gaudens, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,17 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 162 140 € la même année. Un montant loin des 2 033 830 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Gaudens s'est établi à près de 50,20 % en 2024 (contre 28,30 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Saint-Gaudens s'est chiffrée à 1 277 € en 2024 contre 962 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Gaudens
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Gaudens ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Yves Duclos (Divers gauche) a creusé l'écart avec 2 301 voix (70,45%). Dans la position du principal opposant, Yves Louis (Divers gauche) a engrangé 965 votes (29,54%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Gaudens, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour contester cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Saint-Gaudens : les horaires des bureaux de vote
Les 10 bureaux de vote de la commune de Saint-Gaudens sont ouverts jusqu'à 20 h pour accueillir les votants. Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Gaudens est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens
|Tête de listeListe
|
Loïc Delchard
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS SAINT-GAUDENS
|
|
Jean-Yves Duclos
Liste Divers
SAINT-GAUDENS ENSEMBLE
|
|
Françoise Poujardieu
Liste divers gauche
SAINT-GAUDENS AVEC VOUS, POUR VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Duclos (28 élus) Saint-gaudens continuons ensemble
|2 301
|70,45%
|
|Yves Louis (5 élus) Saint-gaudens autrement
|965
|29,54%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gaudens
|Taux de participation
|42,09%
|Taux d'abstention
|57,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 399
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Duclos (27 élus) Saint-gaudens ensemble
|3 437
|61,76%
|
|Jean-Raymond Lepinay (6 élus) Avancer ensemble
|2 128
|38,23%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gaudens
|Taux de participation
|68,31%
|Taux d'abstention
|31,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,77%
|Nombre de votants
|5 783
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Duclos Saint-gaudens ensemble
|2 408
|43,74%
|Jean-Raymond Lepinay Avancer ensemble
|1 737
|31,55%
|Philippe Perrot Saint-gaudens énergies
|640
|11,62%
|Franck Ferjoux Vivre saint-gaudens
|426
|7,73%
|Bruno Miquel Saint-gaudens citoyen
|294
|5,34%
|Participation au scrutin
|Saint-Gaudens
|Taux de participation
|66,80%
|Taux d'abstention
|33,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|5 655
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