Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens : les infos en direct

Sécurité à Saint-Gaudens

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un renforcement de la police municipale et une politique de tolérance zéro face aux incivilités sont envisagés. Ces mesures visent à restaurer l'ordre et la sérénité dans la ville.

Revitalisation du centre-ville

Le projet inclut un soutien aux commerces pour redonner vie au centre-ville. Des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants sont proposés. L'objectif est de créer un environnement attractif et animé pour les habitants et les visiteurs.

Transparence financière

Une politique de transparence concernant l'utilisation de l'argent public est promise. Cela vise à renforcer la confiance des citoyens envers la gestion municipale. Les dépenses liées au quotidien des habitants seront également une priorité dans cette démarche.

Accessibilité du Maire

Loïc DELCHARD s'engage à être un Maire accessible et à l'écoute des attentes de la population. Il souhaite être présent et réactif face aux préoccupations des habitants. Cette approche vise à renforcer le lien entre la mairie et les citoyens.