Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gaudens

Tête de listeListe
Loïc Delchard
Loïc Delchard Liste du Rassemblement National
RETROUVONS SAINT-GAUDENS
  • Loïc Delchard
  • Elsa Loubet
  • Serge Lodvitz
  • Marie-Neige Moreno
  • Lilian Salembier
  • Patricia Carayon
  • Dimitri Charpentier
  • Méganne Housset
  • Albert Poggionovo
  • Orlane Noblet
  • Daniel Lambert
  • Gisèle Remy
  • Robert Dupin
  • Martine Thomas
  • Alain Tognetti
  • Fanny Charpentier
  • Dominique Morel
  • Catherine Guinot
  • Laurent Friebel
  • Corinne Alazet
  • Frédéric Gaudot
  • Isabelle Jacquemin
  • Denis Remy
  • Marie Alibert
  • Mathys Rebrasse
  • Evelyne Ballot
  • Damien Boulanger
  • Anne Faure
  • Emmanuel Ballot
  • Emilie Huart
  • Cyril Payssot
  • Eva Bonnaventure--Doat
  • Vincent Gaudin
Jean-Yves Duclos
Jean-Yves Duclos Liste Divers
SAINT-GAUDENS ENSEMBLE
  • Jean-Yves Duclos
  • Magali Gasto Oustric
  • Jean-Luc Souyri
  • Isabelle Raulet
  • Éric Heuillet
  • Josette Cazes
  • Pierre Saforcada
  • Évelyne Riera
  • Joël Guillermin
  • Mathilde Cazaux
  • Jean-François Agnés
  • Christiane Pauchenne
  • Vincent Puymege
  • Patricia Letarouilly
  • Yves Louis
  • Arminda Antunes
  • Manuel Isasi
  • Béatrice Malet
  • Didier Lacouzatte
  • Nathalie Moreno
  • Benoît Campo Castillo
  • Katia Dupuy
  • Sebastien Giraudo
  • Virginie Ptak
  • Jean-Francois Sénac
  • Mireille Nicolas
  • Pascal Bories
  • Céline Ricoul
  • Cedric Goueilhe
  • Stephanie de Rosso
  • Paul Mollard
  • Annette Degoul
  • Serge Gaspin
  • Dominique Pons
  • Franck Martinez
Françoise Poujardieu
Françoise Poujardieu Liste divers gauche
SAINT-GAUDENS AVEC VOUS, POUR VOUS !
  • Françoise Poujardieu
  • Nils Balanche
  • Annabelle Fauvernier
  • Stéphane Millet
  • Claire Mouthier
  • Jean-Marie Palomar
  • Annabelle Chabot
  • Jean-Marie Poujardieu
  • Florence Lartigue
  • Frédéric Soula
  • Corinne Marquerie
  • Charles Majdalani
  • Marie-Estelle Germain
  • Edouard Perez
  • Nöelle Toulouse
  • Jean Subra
  • Elise Lasserrade
  • Michel Delagrange
  • Danielle Lefebvre
  • Guilhem Poujardieu
  • Danielle Baseggio
  • Luc Isambert
  • Chloé Mouth
  • Philippe Renaut
  • Marie-Clotilde Dulon
  • John Fellinger
  • Marie-Josée Riche
  • Michel Soguero
  • Jeanne Delbar
  • Bruno Miquel
  • Jacqueline Athiel
  • Gilles Lasserrade
  • Pauline Alloum
  • Georges Fauvernier
  • Marie Sibra

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Duclos
Jean-Yves Duclos (28 élus) Saint-gaudens continuons ensemble 		2 301 70,45%
  • Jean-Yves Duclos
  • Magali Gasto Oustric
  • Jean-Luc Souyri
  • Isabelle Raulet
  • Éric Heuillet
  • Josette Cazes
  • Alain Pinet
  • Évelyne Riera
  • Joël Guillermin
  • Marie-Pierre Biteau
  • Pierre Saforcada
  • Béatrice Malet
  • Jean-François Agnés
  • Annie Navarre
  • Vincent Puymege
  • Céline Ricoul
  • Manuel Isasi
  • Arminda Antunes
  • Didier Lacouzatte
  • Laura Fini
  • Benoît Campo Castillo
  • Annette Degoul
  • Sebastien Giraudo
  • Nathalie Moreno
  • Jean-Francois Sénac
  • Mireille Guerguil-Nicolas
  • Pascal Bories
  • Fanette Arias
Yves Louis
Yves Louis (5 élus) Saint-gaudens autrement 		965 29,54%
  • Yves Louis
  • Annabelle Fauvernier
  • Frédéric Imbert
  • Corinne Marquerie
  • Yves Cazes
Participation au scrutin Saint-Gaudens
Taux de participation 42,09%
Taux d'abstention 57,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 399

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Duclos
Jean-Yves Duclos (27 élus) Saint-gaudens ensemble 		3 437 61,76%
  • Jean-Yves Duclos
  • Isabelle Raulet
  • Jean-Luc Souyri
  • Magali Gasto Oustric
  • Éric Heuillet
  • Dominique Pons
  • Alain Pinet
  • Josette Cazes
  • Joël Guillermin
  • Évelyne Riera
  • Jean-Luc Pitiot
  • Béatrice Malet
  • Michel Jamain
  • Annie Navarre
  • Nicolas Abadie
  • Stéphanie De Rosso
  • Yvon Nassiet
  • Nathalie Moreno
  • Benoît Campo Castillo
  • Arminda Antunes
  • Jean-Michel Baux
  • Corinne Brunet
  • Robert Lacroix
  • Annette Degoul
  • Jean Subra
  • Céline Ricoul
  • Manuel Isasi
Jean-Raymond Lepinay
Jean-Raymond Lepinay (6 élus) Avancer ensemble 		2 128 38,23%
  • Jean-Raymond Lepinay
  • Catherine Mounielou-Auban
  • Yves Louis
  • Marie-Pierre Bacarisse
  • Michel Perez
  • Noëlle Toulouse
Participation au scrutin Saint-Gaudens
Taux de participation 68,31%
Taux d'abstention 31,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,77%
Nombre de votants 5 783

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Duclos
Jean-Yves Duclos Saint-gaudens ensemble 		2 408 43,74%
Jean-Raymond Lepinay
Jean-Raymond Lepinay Avancer ensemble 		1 737 31,55%
Philippe Perrot
Philippe Perrot Saint-gaudens énergies 		640 11,62%
Franck Ferjoux
Franck Ferjoux Vivre saint-gaudens 		426 7,73%
Bruno Miquel
Bruno Miquel Saint-gaudens citoyen 		294 5,34%
Participation au scrutin Saint-Gaudens
Taux de participation 66,80%
Taux d'abstention 33,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 5 655

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