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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Gaudens A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Gaudens foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 869 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 005 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,40%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Saint-Gaudens abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 127 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 046 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,68%, synonyme d'une situation économique mitigée. En somme, Saint-Gaudens incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Saint-Gaudens : ce que disent les chiffres Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Saint-Gaudens il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,94% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 47,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,45% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 42,08% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 37,27% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,44% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 49,30% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Gaudens peu mobilisés lors des scrutins Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Gaudens sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 57,91 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 42,09 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 32,09 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 53,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 39,92 % au premier tour, contre 55,60 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Saint-Gaudens L'orientation des électeurs de Saint-Gaudens a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Gaudens avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,27% des bulletins. Les élections législatives à Saint-Gaudens qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Loïc Delchard (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,44% au premier tour, devant Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 33,34%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Joël Aviragnet (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 50,70%.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Gaudens reste inclassable ou presque Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Gaudens voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 25,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,87% pour Emmanuel Macron, contre 47,13% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Gaudens plébiscitaient Joël Aviragnet (DVG) avec 42,10% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,92% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Gaudens une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-Gaudens depuis 2020 ? Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Gaudens, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,17 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 162 140 € la même année. Un montant loin des 2 033 830 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Gaudens s'est établi à près de 50,20 % en 2024 (contre 28,30 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Saint-Gaudens s'est chiffrée à 1 277 € en 2024 contre 962 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Gaudens Les résultats des précédentes municipales à Saint-Gaudens ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Yves Duclos (Divers gauche) a creusé l'écart avec 2 301 voix (70,45%). Dans la position du principal opposant, Yves Louis (Divers gauche) a engrangé 965 votes (29,54%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Gaudens, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour contester cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.