Résultat municipale 2026 à Saint-Gaultier (36800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gaultier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gaultier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gaultier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc SCHMITT
Jean-Marc SCHMITT (15 élus) Construisons l'Avenir ensemble 		366 51,99%
  • Jean-Marc SCHMITT
  • Marie-Laure PIGET
  • Thierry GREGOIRE
  • Sonia RULLAUD
  • Robertino PAPINEAU
  • Anne-Sophie VANHECKE
  • Patrick BLONDEAU
  • Christine GENTY
  • Christophe GUILLOTIN
  • Vanessa HYVERNAT
  • Guillaume PORTRAIT
  • Françoise BERRET DE SAINT AMAND
  • Yves PERRIN
  • Dominique IMBERT
  • Jacques CAILLAUD
Daniel MEUNIER
Daniel MEUNIER (4 élus) Galtoises et Galtois unis 		338 48,01%
  • Daniel MEUNIER
  • Amélie CRINIER
  • Pierre RONEZ
  • Mélanie JANVOIE
Participation au scrutin Saint-Gaultier
Taux de participation 69,32%
Taux d'abstention 30,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 766

Source : ministère de l’Intérieur

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