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19:18 - Les enjeux locaux de Saint-Gaultier : tour d'horizon démographique Dans la commune de Saint-Gaultier, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,53%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (42,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 742 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,50%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Gaultier mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,48% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Gaultier ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Saint-Gaultier il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,84% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,46% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,98% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Gaultier comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,57% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 39,80% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,19% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Saint-Gaultier ? En marge de ces élections municipales, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats de Saint-Gaultier. En 2020, la participation avait atteint 55,05 % lors du premier round, une mobilisation plutôt forte, représentant 660 votants alors que commençait l'épidémie de Covid. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 75,43 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,90 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,15 % au premier tour, contre 52,27 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Saint-Gaultier nettement ancré à droite il y a deux ans Le paysage politique de Saint-Gaultier a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Gaultier s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,57%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,61%) et Raphaël Glucksmann (13,61%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Gaultier avaient ensuite favorisé Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 39,80% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 35,34%. Mais c'est finalement François Jolivet (Horizons) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 55,81% des suffrages exprimés.

14:57 - Saint-Gaultier : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Gaultier choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 26,84% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 26,72%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,54%, contre 47,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gaultier accordaient leurs suffrages à François Jolivet (Ensemble !) avec 30,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,50% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Gaultier une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité à Saint-Gaultier : un dossier sensible à l'approche des municipales 2026 ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Gaultier, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,04 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 61 500 euros environ, contre 244 850 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Gaultier est passé à un peu plus de 32,77 % en 2024 (contre 16,56 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Gaultier s'est établi à 749 € en 2024 (contre 546 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Gaultier Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Gaultier ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Bruno Chartier a fait la course en tête en recueillant 62,78% des soutiens. À sa poursuite, Daniel Meunier a rassemblé 227 voix (37,21%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Gaultier, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.