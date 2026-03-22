Résultat municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue (31180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Geniès-Bellevue, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS (14 élus) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-GENIÈS 		609 45,79%
  • Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS
  • Sophie PERTUISET
  • Patrick OTAL
  • Marianne DESTAIN
  • Frédéric FAITFEU
  • Agnès MARCHAL
  • Clément CERLES
  • Sabine BARBARANT
  • Jean-Baptiste DARRIGRAND
  • Virginie LEROY
  • Esteban ARRATIBEL
  • Elodie PAJOT
  • Geoffroy DE LASSUS SAINT-GENIES
  • Fanny CASTAING
Thierry PIN-BELLOC
Thierry PIN-BELLOC (3 élus) Continuer ensemble pour Saint-Geniès 		464 34,89%
  • Thierry PIN-BELLOC
  • Christiane TOMAS
  • Pierre ARTIGUE
Christophe TANCHAUD
Christophe TANCHAUD (2 élus) Agir ensemble pour notre village 		257 19,32%
  • Christophe TANCHAUD
  • Nathalie CAREL
Participation au scrutin Saint-Geniès-Bellevue
Taux de participation 66,58%
Taux d'abstention 33,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 1 343

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Geniès-Bellevue - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-GENIÈS 		552 41,22%
Thierry PIN-BELLOC
Thierry PIN-BELLOC (Ballotage) Continuer ensemble pour Saint-Geniès 		450 33,61%
Christophe TANCHAUD
Christophe TANCHAUD (Ballotage) Agir ensemble pour notre village 		337 25,17%
Participation au scrutin Saint-Geniès-Bellevue
Taux de participation 67,81%
Taux d'abstention 32,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 365

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