Résultat municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue (31180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Geniès-Bellevue, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS (14 élus) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-GENIÈS
|609
|45,79%
|
|Thierry PIN-BELLOC (3 élus) Continuer ensemble pour Saint-Geniès
|464
|34,89%
|
|Christophe TANCHAUD (2 élus) Agir ensemble pour notre village
|257
|19,32%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Geniès-Bellevue
|Taux de participation
|66,58%
|Taux d'abstention
|33,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|1 343
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Geniès-Bellevue - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-GENIÈS
|552
|41,22%
|Thierry PIN-BELLOC (Ballotage) Continuer ensemble pour Saint-Geniès
|450
|33,61%
|Christophe TANCHAUD (Ballotage) Agir ensemble pour notre village
|337
|25,17%
|Participation au scrutin
|Saint-Geniès-Bellevue
|Taux de participation
|67,81%
|Taux d'abstention
|32,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|1 365
Election municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Geniès-Bellevue sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Geniès-Bellevue.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Geniès-Bellevue
18:37 - À Saint-Geniès-Bellevue, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Le panorama politique de Saint-Geniès-Bellevue a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,37%). Les législatives à Saint-Geniès-Bellevue quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) en pole position avec 38,19% au premier tour, devant Frank Khalifa (Rassemblement National) avec 28,30%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Luc Lagleize culminant à 39,36% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Municipales 2020 à Saint-Geniès-Bellevue : un résultat sans suspense
Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, déterminés par l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Geniès-Bellevue. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Sophie Lay a raflé la première place avec 45,12% des soutiens. Derrière, Charles De Lassus Saint-Geniès a rassemblé 345 votes (32,98%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Arnaud Lorcestales, obtenant 115 bulletins (10,99%). Ce gain remarquable mettait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Sophie Lay l'a finalement emporté avec 569 suffrages (56,05%), face à Charles De Lassus Saint-Geniès s'adjugeant 376 votants (37,04%) et Christophe Tanchaud obtenant 6,89% des votants. La prime au premier s'est affirmée, aboutissant à une victoire sans bavure et incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 97 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Saint-Geniès-Bellevue pour le 2e tour ?
Le verdict se joue donc ce dimanche entre Charles De Lassus Saint-Geniès avec la liste "Un Souffle Nouveau Pour Saint-Geniès", la liste "Agir Ensemble Pour Notre Village" emmenée par Christophe Tanchaud et la liste "Continuer Ensemble Pour Saint-Geniès" emmenée par Thierry Pin-Belloc, d'après les candidatures pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la commune de Saint-Geniès-Bellevue ferment à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour de la municipale à Saint-Geniès-Bellevue
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Geniès-Bellevue dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 32,19 %. Pour ce premier tour, c'est Charles De Lassus Saint-Geniès qui s'est arrogé la première place en rassemblant 41,22 % des suffrages exprimés. Ensuite, Thierry Pin-Belloc a pris la position de dauphin avec 33,61 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Charles De Lassus Saint-Geniès a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 8,24 points. Par ailleurs, avec 25,17 %, Christophe Tanchaud est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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