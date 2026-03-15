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19:17 - Saint-Geniès-Bellevue : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment la population de Saint-Geniès-Bellevue peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,16% et une densité de population de 659 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,57%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (11,04%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (54,93%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Geniès-Bellevue, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Saint-Geniès-Bellevue Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Saint-Geniès-Bellevue il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 15,86% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,39% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 14,71% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Geniès-Bellevue comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 24,37% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 28,30% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 29,54% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Geniès-Bellevue classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Geniès-Bellevue, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 53,97 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. Rappelons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 83,34 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 56,51 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 76,89 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 63,30 % des électeurs. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se positionne donc sensiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment a voté Saint-Geniès-Bellevue lors de la dernière année électorale ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Saint-Geniès-Bellevue avaient favorisé Jean-Luc Lagleize (Majorité présidentielle) avec 38,19% au premier tour, devant Frank Khalifa (Rassemblement National) avec 28,30%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Lagleize culminant à 39,36% des voix dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Saint-Geniès-Bellevue s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,37%), devançant Raphaël Glucksmann (20,78%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,64%). La situation politique de Saint-Geniès-Bellevue a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Saint-Geniès-Bellevue : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Geniès-Bellevue privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,64%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 19,34%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en donnant 68,61% pour Emmanuel Macron, contre 31,39% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Geniès-Bellevue plébiscitaient Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 35,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,39%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres de Saint-Geniès-Bellevue Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Geniès-Bellevue, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,60 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 7 710 €. Une recette bien loin des quelque 596 500 euros enregistrés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Geniès-Bellevue s'est établi à un peu plus de 38,27 % en 2024 (contre 15,88 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Saint-Geniès-Bellevue s'est chiffrée à 884 euros en 2024 (contre 761 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Geniès-Bellevue ? Se pencher sur les scores des dernières municipales à Saint-Geniès-Bellevue peut être instructif. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sophie Lay a dominé les débats en recueillant 472 bulletins (45,12%). Sur la seconde marche, Charles De Lassus Saint-Geniès a capté 32,98% des suffrages. Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Sophie Lay l'a finalement emporté avec 56,05% des votes, face à Charles De Lassus Saint-Geniès qui a obtenu 376 électeurs inscrits (37,04%) et Christophe Tanchaud avec 6,89% des votes. La prime au premier s'est affirmée, menant à une victoire retentissante et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., récupérant 97 voix supplémentaires entre les deux tours.