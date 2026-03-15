Résultat municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue (31180) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Geniès-Bellevue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Geniès-Bellevue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-Bellevue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS
Charles DE LASSUS SAINT-GENIÈS UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-GENIÈS 		552 41,22%
Thierry PIN-BELLOC
Thierry PIN-BELLOC Continuer ensemble pour Saint-Geniès 		450 33,61%
Christophe TANCHAUD
Christophe TANCHAUD Agir ensemble pour notre village 		337 25,17%
Participation au scrutin Saint-Geniès-Bellevue
Taux de participation 67,81%
Taux d'abstention 32,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 365

Source : ministère de l’Intérieur

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