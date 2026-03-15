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19:17 - Le poids démographique et économique de Saint-Geniès-de-Comolas aux élections municipales Comment la population de Saint-Geniès-de-Comolas peut-elle influencer le résultat des municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,14% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (85,23%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1046 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,17%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,34%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Geniès-de-Comolas mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,81% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Geniès-de-Comolas aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Geniès-de-Comolas il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,27% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,14% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 33,48% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 52,08% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,59% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 50,54% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,46% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Pascale Bordes.

16:58 - Les électeurs de Saint-Geniès-de-Comolas très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 44,02 % à Saint-Geniès-de-Comolas lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid-19 affectait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 77,88 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 47,84 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 71,40 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 59,39 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. À l'occasion de la municipale de 2026, le degré de la participation agira en définitive sur les résultats de Saint-Geniès-de-Comolas.

15:59 - Comment Saint-Geniès-de-Comolas a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Pascale Bordes (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 50,54% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 22,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Bordes culminant à 60,46% des voix sur place. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Saint-Geniès-de-Comolas s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (40,59%), en première position devant Raphaël Glucksmann (11,24%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,94%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saint-Geniès-de-Comolas restait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Geniès-de-Comolas : des suffrages particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Geniès-de-Comolas tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,21%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Geniès-de-Comolas, les électeurs accordaient 57,14% pour Marine Le Pen, contre 42,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Geniès-de-Comolas accordaient leurs suffrages à Pascale Bordes (RN) avec 33,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 52,08% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Geniès-de-Comolas une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Saint-Geniès-de-Comolas À Saint-Geniès-de-Comolas, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 10,61 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 31 590 €. Une somme loin des 270 660 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Geniès-de-Comolas atteint désormais un peu plus de 37,60 % en 2024 (contre 12,95 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint environ 40 % au niveau national. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Geniès-de-Comolas a atteint 685 € en 2024 contre 464 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Saint-Geniès-de-Comolas ? À Saint-Geniès-de-Comolas, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Naturellement saint genies de comolas avance' menée par Olivier Jouve a logiquement engrangé 543 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Geniès-de-Comolas, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).