Résultat municipale 2026 à Saint-Geniès-de-Comolas (30150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Geniès-de-Comolas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Geniès-de-Comolas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-de-Comolas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier JOUVE
Olivier JOUVE (15 élus) LA FORCE DE L'EXPERIENCE, L'ENERGIE POUR L'AVENIR 		650 59,58%
  • Olivier JOUVE
  • Rose LAFONT
  • Daniel SAUTEL
  • Catherine COUSTON
  • Nicolas DELEUZE
  • Martine MARY
  • Clément GAUTTIER
  • Maryse RIVES
  • Jean-Baptiste DEMBREMENT
  • Stéphanie BAZILLE
  • Jean-Claude CIEPLY
  • Aurélie BOUNIEUX
  • Farid MORGHADI
  • Christelle GUYONNET
  • Vincent FERRANTE
Vincent PEYRE
Vincent PEYRE (4 élus) Plus qu'un changement, Un nouvel élan! 		441 40,42%
  • Vincent PEYRE
  • Souad KHALI
  • Yves HERAUD
  • Mathilde FAURE
Participation au scrutin Saint-Geniès-de-Comolas
Taux de participation 75,78%
Taux d'abstention 24,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 120

Source : ministère de l’Intérieur

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