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19:17 - Élections municipales à Saint-Geniès-de-Malgoirès : un éclairage démographique Dans la ville de Saint-Geniès-de-Malgoirès, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 275 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,89%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 718 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1447 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,05% et d'une population étrangère de 6,24% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Saint-Geniès-de-Malgoirès mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,21% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quelle percée du RN à Saint-Geniès-de-Malgoirès aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste était absent à la dernière bataille municipale à Saint-Geniès-de-Malgoirès en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,48% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 58,56% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 37,15% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 51,28% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,97% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,39% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,29% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Pierre Meurin.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Geniès-de-Malgoirès : le point sur l'abstention Pour rappel, l'abstention atteignait 47,52 % à Saint-Geniès-de-Malgoirès lors de la précédente municipale, une abstention modeste alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,54 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 56,13 % en 2022 à seulement 33,50 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,58 % (contre 48,51 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se positionne comme une contrée où l'abstention est contenue. Cette contingence à Saint-Geniès-de-Malgoirès constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de cette municipale.

15:59 - Saint-Geniès-de-Malgoirès : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Geniès-de-Malgoirès s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (44,97%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,82%) et Manon Aubry (10,51%). Pierre Meurin (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Geniès-de-Malgoirès quelques semaines plus tard avec 49,39%. Arnaud Bord (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 31,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pierre Meurin culminant à 57,29% des suffrages exprimés sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Geniès-de-Malgoirès : les points à comprendre La physionomie politique de Saint-Geniès-de-Malgoirès laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Geniès-de-Malgoirès tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,48% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 26,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,56% pour Marine Le Pen, contre 41,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Geniès-de-Malgoirès soutenaient en priorité Pierre Meurin (RN) avec 37,15% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,28%.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Saint-Geniès-de-Malgoirès Du côté de la fiscalité de Saint-Geniès-de-Malgoirès, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 746 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 545 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 49,53 % en 2024 (contre près de 19,94 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 29 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 439 100 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,15 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Saint-Geniès-de-Malgoirès À Saint-Geniès-de-Malgoirès, les résultats des municipales précédentes se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Jean-François Durand-Coutelle a fait la course en tête avec 676 voix (61,17%). À sa poursuite, Michel Martin a capté 429 votes (38,82%). Ce succès d'emblée a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Geniès-de-Malgoirès, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.