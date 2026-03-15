Résultat municipale 2026 à Saint-Geniès-de-Malgoirès (30190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Geniès-de-Malgoirès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Geniès-de-Malgoirès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Geniès-de-Malgoirès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian DE LUCA
Florian DE LUCA (18 élus) SAINT GENIÈS UN NOUVEL ÉLAN 		684 52,57%
  • Florian DE LUCA
  • Manuela KANOUNI
  • Loïc SPADAFORA
  • Céline MEYRUEIX
  • Nicolas GUILLOT
  • Fabienne STIEVENART
  • Sauveur VIDAL
  • Aurélie CHABROUX
  • Azddin BOUSMAHA
  • Séverine GREGOIRE
  • Alban AMARU
  • Laeticia ROUSSEAU
  • Guillaume FIRMIN
  • Mathilde MARTIN
  • Denis DUMAS
  • Jessica SCAFI
  • Lenny GENEST
  • Marie Yvonne PONS
Karen JOUVE
Karen JOUVE (3 élus) AGIR AUJOURD'HUI, MIEUX VIVRE DEMAIN 		333 25,60%
  • Karen JOUVE
  • Nicolas MENGUAL
  • Sarah TOURNEMINE
Florent DOUSTALY
Florent DOUSTALY (2 élus) POUR UN GRAND SAINT-GENIES 		284 21,83%
  • Florent DOUSTALY
  • Angela DE LUCA
Participation au scrutin Saint-Geniès-de-Malgoirès
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 1 359

Source : ministère de l’Intérieur

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