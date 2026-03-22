Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Génis-des-Fontaines

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Génis-des-Fontaines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Claude Royo
Jean-Claude Royo Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR SAINT GENIS
  • Jean-Claude Royo
  • Catherine Jean
  • Sylvain Vives
  • Cécile Ribot
  • Michel Vella
  • Annick Gayton
  • Damien Compagne
  • Christine Torres
  • Romain Chanut
  • Johanna Xavier
  • Gérard Peradejordi
  • Sandrine Benaiges
  • Thierry Moonen
  • Martine Gouchan Picaud
  • Christophe Picard
  • Valérie Garcia
  • Alain Piquemal
  • Marie Miquel
  • Gaël Jacques
  • Élisa Biggio
  • Patrick Vabre
  • Éva Froment-Ribot
  • David Robinet
  • Mirella Brechenmacher
Nathalie Regond-Planas
Nathalie Regond-Planas Divers
SAINT-GÉNIS AU COEUR
  • Nathalie Regond-Planas
  • Denis Oliviero
  • Monique Masgrau
  • Jean-Phillipe Dubois
  • Antoinette Sanchez
  • Marcel Cibiel
  • Aurélie Sirjean
  • Francis Berthelier
  • Cassandre Lopez
  • Jean-François Carle
  • Françoise Bey Belot
  • Jérôme Jeanne-Brou
  • Gina Eloy
  • Ivan Phung
  • Dominique Berçaïts
  • Roger Gardez
  • Sylvie Valle
  • Anthony Crouzet
  • Bénédicte Enjalbert
  • Evan Di Giusto
  • Satine Guillot
  • Laurent Bonneau
  • Anne Guezennec

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude ROYO
Jean-Claude ROYO (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR SAINT GENIS 		719 42,70%
Nathalie REGOND-PLANAS
Nathalie REGOND-PLANAS (Ballotage) SAINT-GÉNIS AU COEUR 		539 32,01%
Laurent COUNORD
Laurent COUNORD (Ballotage) SAINT-GENIS DES FONTAINES, AVEC VOUS, POUR VOUS 		426 25,30%
Participation au scrutin Saint-Génis-des-Fontaines
Taux de participation 66,52%
Taux d'abstention 33,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 717

Source : ministère de l’Intérieur

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