Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Génis-des-Fontaines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Génis-des-Fontaines.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines
11:44 - Jean-Claude Royo, Nathalie Regond-Planas et Laurent Counord forment le trio de tête à Saint-Génis-des-Fontaines
Jean-Claude Royo a remporté le premier volet des municipales à Saint-Génis-des-Fontaines il y a une semaine, avec 42,70 % des votes. Dans son sillage, Nathalie Regond-Planas a obtenu la seconde place avec 32,01 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 25,30 %, Laurent Counord pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Saint-Génis-des-Fontaines, le rendez-vous électoral a mobilisé 66,52 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Génis-des-Fontaines
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Génis-des-Fontaines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Claude Royo
Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR SAINT GENIS
|
|
Nathalie Regond-Planas
Divers
SAINT-GÉNIS AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude ROYO (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR SAINT GENIS
|719
|42,70%
|Nathalie REGOND-PLANAS (Ballotage) SAINT-GÉNIS AU COEUR
|539
|32,01%
|Laurent COUNORD (Ballotage) SAINT-GENIS DES FONTAINES, AVEC VOUS, POUR VOUS
|426
|25,30%
|Participation au scrutin
|Saint-Génis-des-Fontaines
|Taux de participation
|66,52%
|Taux d'abstention
|33,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 717
Source : ministère de l’Intérieur
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