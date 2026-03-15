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19:19 - Les enjeux locaux de Saint-Génis-des-Fontaines : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Génis-des-Fontaines, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 985 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 230 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 964 foyers fiscaux. Dans la ville, 11,99% des résidents sont des enfants, et 36,71% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,95% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 120 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,48%, révélant une situation économique tendue. À Saint-Génis-des-Fontaines, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Génis-des-Fontaines aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Saint-Génis-des-Fontaines il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 34,19% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,02% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 33,46% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 56,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,61% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,35% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 62,88% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Michèle Martinez.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Saint-Génis-des-Fontaines ? En 2020 à Saint-Génis-des-Fontaines, l'abstention avait plafonné à 45,34 % à la fin du premier round (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). 1 231 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que débutait la crise du coronavirus. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 22,48 % au premier tour (26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 46,67 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,68 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,49 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette variable à Saint-Génis-des-Fontaines sera quoi qu'il en soit essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Génis-des-Fontaines Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Génis-des-Fontaines avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 45,61% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Génis-des-Fontaines plébiscitaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 49,35% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Michèle Martinez culminant à 62,88% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saint-Génis-des-Fontaines s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Génis-des-Fontaines reste un territoire tourné vers le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Génis-des-Fontaines soutenaient en priorité Michèle Martinez (RN) avec 33,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,95% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Génis-des-Fontaines qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 34,19% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,30%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Génis-des-Fontaines, les électeurs accordaient 57,02% pour Marine Le Pen, contre 42,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Génis-des-Fontaines s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Saint-Génis-des-Fontaines Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Génis-des-Fontaines entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,77 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 161 350 € la même année, en net recul par rapport aux 719 600 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Génis-des-Fontaines s'est établi à 41,20 % en 2024 (contre 21,10 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Génis-des-Fontaines a atteint 1 040 € en 2024, alors que ce montant se situait à 849 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Saint-Génis-des-Fontaines Dans la municipalité de Saint-Génis-des-Fontaines, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour conditionnés par l'issue du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nathalie Regond-Planas a distancé ses rivaux en obtenant 684 voix (57,19%). Dans la position du principal opposant, Laurent Counord a obtenu 42,80% des suffrages. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.