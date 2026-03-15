Résultat municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines (66740) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Génis-des-Fontaines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Génis-des-Fontaines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude ROYO
Jean-Claude ROYO AGISSONS ENSEMBLE POUR SAINT GENIS 		719 42,70%
Nathalie REGOND-PLANAS
Nathalie REGOND-PLANAS SAINT-GÉNIS AU COEUR 		539 32,01%
Laurent COUNORD
Laurent COUNORD SAINT-GENIS DES FONTAINES, AVEC VOUS, POUR VOUS 		426 25,30%
Participation au scrutin Saint-Génis-des-Fontaines
Taux de participation 66,52%
Taux d'abstention 33,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 717

Source : ministère de l’Intérieur

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