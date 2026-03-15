Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Genis-Laval sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Genis-Laval.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Genis-Laval
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Genis-Laval
À Saint-Genis-Laval, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 221 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 086 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,50 % en 2024 (contre près de 18,59 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 315 860 € en 2024, contre quelque 5,9138 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,56 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.
11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Marylène Millet s'est imposée à Saint-Genis-Laval
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le verdict du dernier scrutin communal à Saint-Genis-Laval. Dès le dimanche du premier tour, Roland Crimier (La République en marche) a distancé ses rivaux avec 1 957 soutiens (35,37%). En deuxième position, Marylène Millet (Divers centre) a recueilli 32,32% des suffrages. Le podium a été complété par Eric Perez (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 14,04% des bulletins. Le léger gap entre les concurrents laissait place à un 2ème tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Marylène Millet l'a finalement emporté avec 2 518 bulletins (45,07%), face à Roland Crimier rassemblant 2 075 électeurs (37,14%) et Eric Perez avec 993 suffrages (17,77%). Portée par un score serré au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, validant le changement de cap envisagé. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 561 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Genis-Laval, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Genis-Laval : horaires des 15 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Genis-Laval seront ouverts jusqu'à 19 h pour permettre aux votants de s'exprimer. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Saint-Genis-Laval dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval
|Tête de listeListe
|
Jules Guillemot
Liste divers droite
SAINT-GENIS AU COEUR
|
|
Thierry Monnet
Liste divers gauche
TERRE COMMUNE
|
|
Marylène Millet
Liste divers centre
Aimer Saint-Genis
|
|
Agnès Marion
Liste d'extrême droite
Rassembler Saint-Genis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marylène Millet (26 élus) Aimer saint genis
|2 518
|45,07%
|
|Roland Crimier (6 élus) Saint genis laval notre ville notre avenir
|2 075
|37,14%
|
|Eric Perez (3 élus) Saint-genis verte, solidaire et citoyenne
|993
|17,77%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Laval
|Taux de participation
|38,62%
|Taux d'abstention
|61,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 667
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Crimier Saint genis laval notre ville notre avenir
|1 957
|35,37%
|Marylène Millet Aimer saint genis
|1 788
|32,32%
|Eric Perez Saint-genis verte et solidaire
|777
|14,04%
|Yves Crubellier Rassemblement des droites pour saint genis
|551
|9,96%
|Nejma Redjem Nouvelle ère avec la gauche citoyenne
|459
|8,29%
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Laval
|Taux de participation
|38,83%
|Taux d'abstention
|61,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 681
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Crimier (27 élus) Saint-genis notre ville
|4 018
|49,46%
|
|Aurélien Calligaro (3 élus) Ensemble pour st genis laval
|1 590
|19,57%
|
|Yves Crubellier (3 élus) Saint-genis bleu marine
|1 258
|15,48%
|
|Thierry Monnet (2 élus) Agir à gauche
|1 257
|15,47%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Laval
|Taux de participation
|52,34%
|Taux d'abstention
|47,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|8 227
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Crimier Saint-genis notre ville
|3 794
|45,91%
|Aurélien Calligaro Ensemble pour st genis laval
|1 701
|20,58%
|Thierry Monnet Agir à gauche
|1 386
|16,77%
|Yves Crubellier Saint-genis bleu marine
|1 382
|16,72%
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Laval
|Taux de participation
|53,55%
|Taux d'abstention
|46,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Nombre de votants
|8 416
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