Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les infos en direct

Programme de Agnès Marion à Saint-Genis-Laval (Rassembler Saint-Genis)

Protéger les familles

La sécurité des familles est une priorité pour la commune de Saint-Genis-Laval. Il est proposé de renforcer la police municipale et d'améliorer la vidéoprotection pour garantir un cadre de vie serein. De plus, des initiatives pour lutter contre l'isolement des seniors et favoriser l'enracinement des familles sont envisagées.

Dynamiser l'économie locale

Relancer l'économie de Saint-Genis-Laval est essentiel pour revitaliser la commune. Des actions comme la création d'une boutique « tremplin » pour les nouveaux commerçants et l'organisation de marchés dominicaux sont prévues. L'encouragement des circuits courts et des producteurs locaux vise également à dynamiser le commerce local.

Préserver l'identité

La préservation de l'identité de Saint-Genis-Laval est cruciale pour l'avenir de la commune. Des projets de réhabilitation du Vieux Saint-Genis et d'adoption d'une charte architecturale sont envisagés pour respecter l'héritage local. De plus, la protection des enfants contre les intrusions idéologiques à l'école est une priorité.

Méthode de gouvernance

Une approche méthodique est proposée pour la gestion de Saint-Genis-Laval. Cela inclut la réalisation d'audits sur les finances et les services dès le début du mandat. Des consultations citoyennes et des dialogues avec des partenaires comme la Métropole sont également prévus pour impliquer les Saint-Genois dans les grands projets.