Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval

Tête de listeListe
Jules Guillemot
Jules Guillemot Liste divers droite
SAINT-GENIS AU COEUR
  • Jules Guillemot
  • Patricia Deroo
  • Salah Dahmane
  • Céline Biegel
  • Bernard Guedon
  • Catherine Guillard
  • Philippe Dubost
  • Jennifer Thiery
  • Roland Crimier
  • Hélène Eznack
  • Stéphane Reymond
  • Christine Chancel
  • Michel Monnet
  • Lucienne Dautrey
  • Waren Feutry
  • Danielle Azefouni
  • Denis Exbrayat
  • Fabienne Chavassieux
  • Miloud Touaouza
  • Brigitte David
  • Maxens Douy
  • Nicole Cartigny
  • Daniel Zorita
  • Marie-Pierre Palandre
  • Philippe Jedryka
  • Ève Porcheret
  • Bertrand Delgard
  • Anne Chabidon
  • Georges Zahra
  • Mélanie Bergeron
  • Paul-Alexandre Huet
  • Véronique Raby
  • Louis Germain
  • Mélinda Michalet
  • Arnaud Franco
Thierry Monnet
Thierry Monnet Liste divers gauche
TERRE COMMUNE
  • Thierry Monnet
  • Annick Carroué
  • Fabien Bagnon
  • Isabelle Blancan
  • Yves Cotten
  • Florence Faure
  • Raphaël Bourven
  • Emmanuelle Sokoloff
  • Philippe Michel
  • Hélène Maroukian
  • Sylvain Maugendre
  • Florence Jollivet
  • Bertrand Viel
  • Pascale Bardou-Perrier
  • Romain Schleifer
  • Clarisse Bourven
  • Guillaume Maillet
  • Cyndie Bonin
  • Noé Girot
  • Aude Henrio
  • Alain Lepape
  • Marie-France Louise Loison
  • Nicolas Doury
  • Marie-Noëlle Landot
  • Luca Nourry
  • Nathalie Cotten
  • Yves Carroué
  • Clara Girot
  • Pierre Thollet
  • Varinia Gunther
  • Bernard Jacod
  • Fabienne Narayanassamy
  • Jean Allart
  • Maryvonne Berthet
  • Jean-Marc Tavardon
Marylène Millet
Marylène Millet Liste divers centre
Aimer Saint-Genis
  • Marylène Millet
  • Jacky Bejean
  • Céline Marolleau
  • Frédéric Ragon
  • Ikrame Touri
  • Olivier Pont
  • Françoise Bérard
  • Nicolas Pauzie
  • Aïcha Bezzayer
  • Arnaud Jolly
  • Laure Laurent
  • Bruno Dandoy
  • Eliane Naville
  • Noah Sorlin
  • Caroline Allard
  • Vincent Escaro
  • Iness Abla Nehaoua
  • Yves Gavault
  • Caroline de Garambe
  • Eric Valois
  • Sonia Monfort
  • Didier Clerc
  • Florence Parisot-Rale
  • Olivier Marion
  • Sylvie Kather
  • Xavier Thiolliere
  • Elodie Berlier
  • François Rolland
  • Amandine Jenny
  • Etienne Fillot
  • Sarah Saidi
  • Yanis Ourabah
  • Laurence Fluck
  • Emile Beyrouti
  • Stéphanie Baur
Agnès Marion
Agnès Marion Liste d'extrême droite
Rassembler Saint-Genis
  • Agnès Marion
  • Antonin Greco
  • Mélanie Bettini
  • Adrien Bergon
  • Anna-Maria Greco
  • Lionel Huet
  • Annick Charbonnier
  • Michel Buissiere
  • Amandine Cruz
  • Alain Delavis
  • Carole Combarmond
  • Nicolas Blanchez
  • Carine Gregoire
  • Eric Berto
  • Sophie Albert
  • Laurent Stefanni
  • Allison Buissiere
  • Jean Bergon
  • Céline Biancale
  • Louis Gay
  • Marie Loison
  • Frédéric Morand
  • Liliane Réa
  • Benoît Marion
  • Sandrine Roux
  • Jean Lamarra
  • Carole Ville
  • Gérard André
  • Françoise Guichardon
  • Thierry Martin
  • Christelle Saby
  • Etienne Marion
  • Anne Barthe
  • Remo Greco
  • Catherine Marie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marylène Millet
Marylène Millet (26 élus) Aimer saint genis 		2 518 45,07%
  • Marylène Millet
  • Stéphane Gonzalez
  • Laure Laurent
  • Jacky Bejean
  • Delphine Chapuis
  • David Hornus
  • Ikrame Touri
  • Patrick Faure
  • Françoise Pardon-Bérard
  • Yves Gavault
  • Céline Marolleau
  • Laurent Durieux
  • Aïcha Bezzayer
  • Frédéric Ragon
  • Camille El-Batal
  • Etienne Fillot
  • Claudia Volff
  • Eric Valois
  • Sonia Monfort
  • Geoffroy Confort
  • Caroline Bignon-Vargiolu
  • Bruno Dandoy
  • Coralie Tracq
  • Laurent Kazmierczak
  • Yamina Benhamou-Seri
  • Emile Beyrouti
Roland Crimier
Roland Crimier (6 élus) Saint genis laval notre ville notre avenir 		2 075 37,14%
  • Roland Crimier
  • Fabienne Tirtiaux
  • Mohamed Guougueni
  • Pascale Rotivel
  • Jean Christian Darne
  • Cécile Pasayan
Eric Perez
Eric Perez (3 élus) Saint-genis verte, solidaire et citoyenne 		993 17,77%
  • Eric Perez
  • Nejma Redjem
  • Fabien Bagnon
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 38,62%
Taux d'abstention 61,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 667

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Crimier
Roland Crimier Saint genis laval notre ville notre avenir 		1 957 35,37%
Marylène Millet
Marylène Millet Aimer saint genis 		1 788 32,32%
Eric Perez
Eric Perez Saint-genis verte et solidaire 		777 14,04%
Yves Crubellier
Yves Crubellier Rassemblement des droites pour saint genis 		551 9,96%
Nejma Redjem
Nejma Redjem Nouvelle ère avec la gauche citoyenne 		459 8,29%
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 38,83%
Taux d'abstention 61,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 681

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Crimier
Roland Crimier (27 élus) Saint-genis notre ville 		4 018 49,46%
  • Roland Crimier
  • Marylène Millet
  • Mohamed Guougueni
  • Fabienne Tirtiaux
  • Christian Darne
  • Maryse Jobert Fiore
  • Yves Delagoutte
  • Agnès Jaget
  • Christophe Godignon
  • Odette Bontoux
  • Guillaume Couallier
  • Karine Guerin
  • Michel Monnet
  • Bernadette Vives-Malatrait
  • Christian Arnoux
  • Isabelle Picherit
  • François Vurpas
  • Marie-Paule Gay
  • Yves Gavault
  • Lucienne Dautrey
  • Philippe Masson
  • Pascale Rotivel
  • Olivier Brosseau
  • Nicole Cartigny
  • Serge Balter
  • Anne-Marie Janas
  • Bernard Guedon
Aurélien Calligaro
Aurélien Calligaro (3 élus) Ensemble pour st genis laval 		1 590 19,57%
  • Aurélien Calligaro
  • Stéphanie Pataud
  • Jean-Philippe Lacroix
Yves Crubellier
Yves Crubellier (3 élus) Saint-genis bleu marine 		1 258 15,48%
  • Yves Crubellier
  • Bernadette Pieroni
  • Evan Chedaille
Thierry Monnet
Thierry Monnet (2 élus) Agir à gauche 		1 257 15,47%
  • Thierry Monnet
  • Catherine Albert-Perrot
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 52,34%
Taux d'abstention 47,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 8 227

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Crimier
Roland Crimier Saint-genis notre ville 		3 794 45,91%
Aurélien Calligaro
Aurélien Calligaro Ensemble pour st genis laval 		1 701 20,58%
Thierry Monnet
Thierry Monnet Agir à gauche 		1 386 16,77%
Yves Crubellier
Yves Crubellier Saint-genis bleu marine 		1 382 16,72%
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 8 416

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