Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Genis-Laval sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Genis-Laval.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Genis-Laval
11:49 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Saint-Genis-Laval pour l'élection municipale
Dimanche dernier, c'est Jules Guillemot (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 32,13 % des votes. Marylène Millet (Divers centre) s'est classée deuxième avec 30,32 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 20,18 %, Thierry Monnet, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Agnès Marion, portant la nuance Extrême droite, a obtenu 17,37 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à Saint-Genis-Laval, l'élection a enregistré une participation de 61,06 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Genis-Laval
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Genis-Laval a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jules Guillemot
Liste divers droite
SAINT-GENIS AU COEUR
|
|
Thierry Monnet
Liste divers gauche
TERRE COMMUNE
|
|
Marylène Millet
Liste divers centre
Aimer Saint-Genis
|
|
Agnès Marion
Liste d'extrême droite
Rassembler Saint-Genis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jules GUILLEMOT (Ballotage) SAINT-GENIS AU COEUR
|2 844
|32,13%
|Marylène MILLET (Ballotage) Aimer Saint-Genis
|2 684
|30,32%
|Thierry MONNET (Ballotage) TERRE COMMUNE
|1 786
|20,18%
|Agnès MARION (Ballotage) Rassembler Saint-Genis
|1 537
|17,37%
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Laval
|Taux de participation
|61,06%
|Taux d'abstention
|38,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|8 995
Source : ministère de l’Intérieur
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