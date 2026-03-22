Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les résultats du 2e tour

Programme de Agnès Marion à Saint-Genis-Laval (Rassembler Saint-Genis)

Protection des familles

La sécurité des familles et la préservation du cadre de vie sont des priorités essentielles. Cela inclut le renforcement de la police municipale et l'amélioration de la vidéoprotection. L'objectif est de créer une ville sûre et bien gérée pour tous les habitants.

Dynamisation économique

Relancer l'économie locale est crucial pour la vitalité de la commune. Des initiatives comme la création d'une boutique « tremplin » et l'organisation de marchés dominicaux visent à soutenir les commerçants. L'encouragement des circuits courts et des producteurs locaux est également au cœur de cette dynamique.

Transmission de l'identité

Préserver l'identité locale et préparer l'avenir sont des engagements forts. Cela passe par la réhabilitation du Vieux Saint-Genis et la protection des traditions populaires. L'éducation joue un rôle clé, en veillant à ce que les enfants soient protégés des influences idéologiques.

Méthode de gouvernance

Une approche basée sur des audits et des consultations citoyennes est essentielle pour une bonne gouvernance. Cela inclut l'organisation d'états généraux thématiques pour impliquer les habitants dans les décisions. Un dialogue constructif avec les partenaires institutionnels est également prévu pour défendre les intérêts de la commune.