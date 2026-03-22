Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Genis-Laval

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Genis-Laval a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jules Guillemot
Jules Guillemot Liste divers droite
SAINT-GENIS AU COEUR
  • Jules Guillemot
  • Patricia Deroo
  • Salah Dahmane
  • Céline Biegel
  • Bernard Guedon
  • Catherine Guillard
  • Philippe Dubost
  • Jennifer Thiery
  • Roland Crimier
  • Hélène Eznack
  • Stéphane Reymond
  • Christine Chancel
  • Michel Monnet
  • Lucienne Dautrey
  • Waren Feutry
  • Danielle Azefouni
  • Denis Exbrayat
  • Fabienne Chavassieux
  • Miloud Touaouza
  • Brigitte David
  • Maxens Douy
  • Nicole Cartigny
  • Daniel Zorita
  • Marie-Pierre Palandre
  • Philippe Jedryka
  • Ève Porcheret
  • Bertrand Delgard
  • Anne Chabidon
  • Georges Zahra
  • Mélanie Bergeron
  • Paul-Alexandre Huet
  • Véronique Raby
  • Louis Germain
  • Mélinda Michalet
  • Arnaud Franco
Thierry Monnet
Thierry Monnet Liste divers gauche
TERRE COMMUNE
  • Thierry Monnet
  • Annick Carroué
  • Fabien Bagnon
  • Isabelle Blancan
  • Yves Cotten
  • Florence Faure
  • Raphaël Bourven
  • Emmanuelle Sokoloff
  • Philippe Michel
  • Hélène Maroukian
  • Sylvain Maugendre
  • Florence Jollivet
  • Bertrand Viel
  • Pascale Bardou-Perrier
  • Romain Schleifer
  • Clarisse Bourven
  • Guillaume Maillet
  • Cyndie Bonin
  • Noé Girot
  • Aude Henrio
  • Alain Lepape
  • Marie-France Louise Loison
  • Nicolas Doury
  • Marie-Noëlle Landot
  • Luca Nourry
  • Nathalie Cotten
  • Yves Carroué
  • Clara Girot
  • Pierre Thollet
  • Varinia Gunther
  • Bernard Jacod
  • Fabienne Narayanassamy
  • Jean Allart
  • Maryvonne Berthet
  • Jean-Marc Tavardon
Marylène Millet
Marylène Millet Liste divers centre
Aimer Saint-Genis
  • Marylène Millet
  • Jacky Bejean
  • Céline Marolleau
  • Frédéric Ragon
  • Ikrame Touri
  • Olivier Pont
  • Françoise Bérard
  • Nicolas Pauzie
  • Aïcha Bezzayer
  • Arnaud Jolly
  • Laure Laurent
  • Bruno Dandoy
  • Eliane Naville
  • Noah Sorlin
  • Caroline Allard
  • Vincent Escaro
  • Iness Abla Nehaoua
  • Yves Gavault
  • Caroline de Garambe
  • Eric Valois
  • Sonia Monfort
  • Didier Clerc
  • Florence Parisot-Rale
  • Olivier Marion
  • Sylvie Kather
  • Xavier Thiolliere
  • Elodie Berlier
  • François Rolland
  • Amandine Jenny
  • Etienne Fillot
  • Sarah Saidi
  • Yanis Ourabah
  • Laurence Fluck
  • Emile Beyrouti
  • Stéphanie Baur
Agnès Marion
Agnès Marion Liste d'extrême droite
Rassembler Saint-Genis
  • Agnès Marion
  • Antonin Greco
  • Mélanie Bettini
  • Adrien Bergon
  • Anna-Maria Greco
  • Lionel Huet
  • Annick Charbonnier
  • Michel Buissiere
  • Amandine Cruz
  • Alain Delavis
  • Carole Combarmond
  • Nicolas Blanchez
  • Carine Gregoire
  • Eric Berto
  • Sophie Albert
  • Laurent Stefanni
  • Allison Buissiere
  • Jean Bergon
  • Céline Biancale
  • Louis Gay
  • Marie Loison
  • Frédéric Morand
  • Liliane Réa
  • Benoît Marion
  • Sandrine Roux
  • Jean Lamarra
  • Carole Ville
  • Gérard André
  • Françoise Guichardon
  • Thierry Martin
  • Christelle Saby
  • Etienne Marion
  • Anne Barthe
  • Remo Greco
  • Catherine Marie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules GUILLEMOT
Jules GUILLEMOT (Ballotage) SAINT-GENIS AU COEUR 		2 844 32,13%
Marylène MILLET
Marylène MILLET (Ballotage) Aimer Saint-Genis 		2 684 30,32%
Thierry MONNET
Thierry MONNET (Ballotage) TERRE COMMUNE 		1 786 20,18%
Agnès MARION
Agnès MARION (Ballotage) Rassembler Saint-Genis 		1 537 17,37%
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 61,06%
Taux d'abstention 38,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 8 995

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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