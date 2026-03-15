Résultat municipale 2026 à Saint-Genis-Laval (69230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Genis-Laval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Genis-Laval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Laval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules GUILLEMOT
Jules GUILLEMOT SAINT-GENIS AU COEUR 		2 844 32,13%
Marylène MILLET
Marylène MILLET Aimer Saint-Genis 		2 684 30,32%
Thierry MONNET
Thierry MONNET TERRE COMMUNE 		1 786 20,18%
Agnès MARION
Agnès MARION Rassembler Saint-Genis 		1 537 17,37%
Participation au scrutin Saint-Genis-Laval
Taux de participation 61,06%
Taux d'abstention 38,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 8 995

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Genis-Laval

En savoir plus sur Saint-Genis-Laval