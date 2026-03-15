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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Genis-Laval A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Genis-Laval fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,07% de cadres supérieurs pour 21 329 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 899 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 850 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 1 433 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 867 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Pour conclure, Saint-Genis-Laval incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Saint-Genis-Laval Le RN n'apparaissait pas dans le groupe de tête lors des municipales à Saint-Genis-Laval il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 16,36% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,18% lors du tour final. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,58% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 26,17% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,04% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 38,83 % à Saint-Genis-Laval aux dernières municipales La mobilisation s'élevait à 38,83 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Genis-Laval, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,57 %. La mobilisation atteignait pour sa part 62,17 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,71 %, contre seulement 54,68 % en 2022. Avec du recul, le secteur se révèle à l'arrivée comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Pour ces élections municipales, cette contingence à Saint-Genis-Laval sera en tout cas déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Genis-Laval ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Genis-Laval, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,58%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Genis-Laval portaient leur choix sur Thomas Gassilloud (Majorité présidentielle) avec 33,80% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thomas Gassilloud culminant à 67,96% des votes sur place. Le paysage politique de Saint-Genis-Laval a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Saint-Genis-Laval : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Genis-Laval choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,31% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 19,32%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,82% pour Emmanuel Macron, contre 30,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Genis-Laval plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 36,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,88% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Genis-Laval une place forte du courant central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Genis-Laval À Saint-Genis-Laval, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 221 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 086 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,50 % en 2024 (contre près de 18,59 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 315 860 € en 2024, contre quelque 5,9138 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,56 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Marylène Millet s'est imposée à Saint-Genis-Laval Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le verdict du dernier scrutin communal à Saint-Genis-Laval. Dès le dimanche du premier tour, Roland Crimier (La République en marche) a distancé ses rivaux avec 1 957 soutiens (35,37%). En deuxième position, Marylène Millet (Divers centre) a recueilli 32,32% des suffrages. Le podium a été complété par Eric Perez (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 14,04% des bulletins. Le léger gap entre les concurrents laissait place à un 2ème tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Marylène Millet l'a finalement emporté avec 2 518 bulletins (45,07%), face à Roland Crimier rassemblant 2 075 électeurs (37,14%) et Eric Perez avec 993 suffrages (17,77%). Portée par un score serré au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, validant le changement de cap envisagé. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 561 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Genis-Laval, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.